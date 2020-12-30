Dev skandalda yeni perde! PFDK'dan kural hatası

PFDK, Rafael’le ilgili verdiği kararla futbol ailesini bir defa daha şoka uğrattı... Alışık olduğumuz bir durum... İki gün öncesi de Fatih Terim kararıyla şoka uğramıştı bu toplum! Her neyse... Ancak Rafael kararından iki gün sonra Kayserispor’un müracaatına karşı yaptıkları savunma (açılım) ise bugün PFDK’yı kural hatası tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaya sebep oldu. Sebebi de şu: Kurulun bu yaptığı ‘savunmada’ özetle; Rafael’le ilgili verilen kararın gerekçesinin (dayanağının) sadece TFF talimatının değil, FIFA, UEFA ve diğer ülke federasyonlarının disiplin düzenlemeleri olduğunu belirterek, “Onlar nasıl uyguluyorsa biz de aynısını uyguladık” demeleriydi.

BELLİ Kİ KURUL EZBERE KONUŞMUŞ

Acaba kurulun Rafael kararına karşılık, “Ülkemiz dışında birçok ligde ve uluslararası organizasyonlarda buna benzer kararlar verilmektedir” söylemi doğru muydu? Bunun için oralara emsal kararlara bakılması gerekirdi. Biz de o gün bugün buna bakıyoruz. Ne mi bulduk? Maden! Belli ki kurul ezbere konuşmuş veya her kim o kurula bilgiyi vermişse onları fena yemiş. Çünkü bugün Rafael’e gerekçe olarak gösterdikleri o disiplin düzenlemeleri dedikleri gibi ‘aynı değil farklı’. Çünkü işaret ettikleri o disiplin düzenlemeleri “Şahısta hata halinin tespiti halinde disiplin kurulu yanlış gösterilen kaptı iptal edip gerçekte görmesi gereken futbolcuya aktarmalıdır” demekte.

ADMİR TELİ'NİN OLAYINDAN FARKLI

Şimdi Rafael kararına gerekçe (dayanak) UEFA’nın veya diğer ülke federasyonlarının disiplin düzenlemesi ise; buna göre PFDK’nın Rafael’in kartını iptal ederek asıl görmesi gereken takım arkadaşı Skrtel’e aktarması gerekirdi. Ki, geçmişte yani bundan yaklaşık 12 yıl önce dönemin PFDK’sı Süper Lig de Galatasaray ile Hacettepe arasında oynanan maçta yaşanan benzer olayda “Kartı hatalı gördüğü tespit edilen Admir Teli’nin kartının iptal edilip takım arkadaşı Zoko’ya yazılmasına” karar vermiş ve burada da iki UEFA’nın Şampiyonlar Liginde yaşadığı iki emsal kararına atıf yapmıştır. Her ne kadar dönemin Tahkim Kurulu bu olayla ilgili farklı düşünse de uluslararası uygulamalar da o yıllardan bu yana şahısta hata halinin tespiti uygulaması kartın gerçekte görmesi gereken kişiye aktarılması şekliyle olmuştur

ELE YÜZÜ BULAŞTIRDILAR

Gelinen noktada eğer PFDK, UEFA veya emsal gösterdiği o diğer ülke federasyonlarına göre karar vermiş olsaydı, Rafael’in iptal edilen sarı kartı Skrtel’e yazılacak ve Kasımpaşa maçı öncesi üç sarı kartı bulunan Slovak oyuncu 4 sarı kartla cezalı duruma düşecekti. Ve bu durumda da Kasımpaşa maçında forma giymemesi gerekecekti. Eğer bugün PFDK uluslararası talimatlar bizim diğer dayanağımız diyorsa ki, diyor. Bu durumda Başakşehir-Kasımpaşa maçında forma giymemesi gereken Skrtel’in oynaması Riva’yı kural hatası tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu. Buna Kasımpaşa itiraz eder mi, bilemeyiz ama PFDK’nın Rafael konusunu eline gözüne bulaştırdığı ve Türk futbolunu yeni bir kaosla karşı karşıya bıraktığı kesin. Bugün 2000’den bu yana ligimizde olsun, UEFA’nın en üst düzey organizasyonu Şampiyonlar Lig’inde olsun, futbolun beşiği İngiltere’de olsun hemen hemen yer yerde şahısta hata, hatalı çıkarılan kartın diğer kişiye aktarılması şekliyle uygulanmıştır. Doğrusu da mantıklı olanı da budur.

CÜBBELERİNİ ASACAKLAR MI?

Ezcümle; böyle bir kural hatasını bir hakem yapmış olsaydı çoktan düdüğü astırılmıştı... Acaba böyle bir kararla kural hatasına (!) imza atan o PFDK’daki hukukçular disiplin kurulu cübbelerini asarlar mı? Göreceğiz!

UEFA TALİMATI NE DİYOR?

UEFA Disiplin Talimatı Madde 9

· (2) Hakemin kararının bariz bir şekilde hatalı olması halinde (örneğin cezalandırılan kişinin şahsında/ kimliğinde hata yapılması), disiplin kurulları tarafından sadece bu kararın disiplin sonuçları incelenebilir. Kimlikte/şahısta hata halinde, gerçekte kusurlu olan kişi hakkında disiplin soruşturması açılabilir.

· (3) Bir ihtara veya 2 ihtar sonrası sahadan ihraca itiraz, sadece ancak hakemin oyuncunun kimliğinde yanlış yaptığı iddia ediliyorsa incelenebilir.

İNGİLTERE FUTBOL FEDERASYONU TALİMATI NE DİYOR?

Disiplin Talimatı Madde 11 (23) · Yetkili disiplin kurulu, şahısta hata halini ispat konusunda tatmin olursa, ihlali kaydı (görülen kart) gerçek ihlali gerçekleştiren kişiye transfer edilecektir.

İŞTE EMSAL UYGULAMALAR

1- TARİH: 21 Mart 2015

· MAÇ: Manchester City-West Bromwich: 3-0

· YAŞANAN OLAY: McAuley’in gördüğü kart iptal edilerek Craig Dawson’a aktarıldı.

· NE OLDU? West Bromwich-Manchester City maçında hakem Neil Swarbric, Dawson’a göstermesi gereken kartı takım arkadaşı McAuley’ye gösterdi. Ancak futbol federasyonu şahısta hata yapıldığı sabit olduğundan McAuley’nin kartını iptal ederek kartı görmesi gereken Craig Dawson’a aktarılmasına karar verdi.

2- TARİH: 22 Mart 2014

· MAÇ: Chelsea-Arsenal: 6-0

· YAŞANAN OLAY: Gibbs’e çıkan kart iptal edilerek takım arkadaşı Chamberlain’e aktarıldı.

· NE OLDU? Karşılaşmanın hakemi Andre Marriner, Arsenal’dan Alex Oxlade-Chamberlain’in topu kale çizgisinden eliyle çıkardığı pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. Marriner, bu pozisyonun ardından kırmızı kartını Oxlade-Chamberlain’in yerine Kieran Gibbs’e gösterdi. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu maçtan sonra yapılan itiraz üzerine kartı iptal ederek diğer oyuncuya taşıdı.

3- TARİH: 17 Aralık 2016

· MAÇ: Leicester City-Stoke City: 2-2

· YAŞANAN OLAY: Stoke’tan Pieters’e çıkan yanlış kart iptal edilip takım arkadaşı Indi’ye aktarıldı.

· NE OLDU? Premier Lig’de Leicester City ile Stoke City arasında oynanan müsabakada hakem Craig Pawson, Bruno Martins Indi’ye çıkarması gereken kartı Erik Pieters’e çıkardı. İtirazlar sonucu değiştirmedi. Ancak müsabakadan üç gün sonra İngiltere Federasyonu yapılan itiraz üzerine hatayı düzelterek Pieters’in sarı kartını iptal edip Indi’ye gösterilmiş sayılmasına kararını verdi.

4- · TARİH: 23 Kasım 2008

· MAÇ: Milan-Barcelona: 2-3

· YAŞANAN OLAY: Nesta’nın kartı iptal edilerek Aquilani’ye aktarıldı.

· NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan ekibi Milan ile Katalan temsilcisi Barcelona arasında oynanan ve hakem Wolfgang Stark’ın yönettiği karşılaşmada Milan’lı futbolcu Alberto Aquilani’nin rakibine yaptığı faul neticesinde sarı kart, takım arkadaşı Alessandro Nesta’ya çıkartıldı. UEFA’nın bu durumu şahısta hata kabul ederek kartı Aquilani’ye aktardığı ifade edildi.