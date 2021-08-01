Cicaldau'yu sorduk, çünkü...

Yazı sahibi olarak benim, ne G.Saray’ın ne başka bir takımın transfer ettiği futbolcuyu karalamak ya da bu konuda birilerini ekonomik açıdan zan altında bırakmak gibi bir düşüncem olmadı, olamaz da.

Kaldı ki, sayın başkan Burak Elmas’ın tüm transferleri, transfer görüşmelerini ve menajer ödemelerini denetleme kurulunun denetimine açtığına bizzat şahit olan bir gazeteciyim. Ancak, takdir edersiniz ki; Türk futbol kamuoyunun ilk defa G.Saray’a transferiyle tanıdığı, 6.5 milyon Euro’luk bonservisle transfer edilen futbolcuyu soruşturmak da bizim başlıca görevimizdir.

Rumen futbolcunun Türkiye’ye transferi sonrasında benimle birlikte en az 4-5 gazeteci, oyuncuyla ilgili teknik anlamda bir bilgi almak için Romanya’da 12 farklı takımda görev yapmış olan Türk teknik adam Yüksel Yeşilova’yla temasa geçti.

Nitekim Yeşilova’nın bu konudaki yorumları, belli başlı medya organlarında da yer aldı. Benim köşemde yer alan açıklamalar, 2-3 gün süren bir sohbetin neticesinde daha kapsamlı oldu. Futbolcuyla ilgili ekonomik ve teknik açıdan ifade edilenler Yüksel Yeşilova’nın kendisine aittir.