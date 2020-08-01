Bunun adına 'Mucize' derler

Her babayiğidin harcı değil. Hele hele bırakın maçlarını oynayacağı stadı, antrenman yapacağı bir sahası dahi olmadan kapı kapı dolaşarak geçirdiği sezonu şampiyonluk tamamlamak. Dahası ‘istikrar eşittir başarı’ gerçeğini; bu iki sezonluk süreçte sık sık teknik adam değişikliğine giderek ‘tartışılır’ haline getiren bir isim oldu o. Adeta ‘başarı eşittir ya istikrar ya da Süleyman Hurma’ dedirterek. Kim ne derse desin bu tarihi başarı Süleyman Hurma’nın eseridir.. Hani tüm kamuoyunun ilk defa Trabzonspor İdari Menajeri olduğunda adını duyduğu, sonrasında özellikle Kayserispor’daki transfer becerileriyle dikkatleri çeken Süleyman Hurma... Gelin size bu mucizevi başarının mimarı olan Hurma kimdir ve bu tarih nasıl yazıldı, neler yaşandı? Anlatalım...

ALTYAPI TAKIMLARINI ÇALIŞTIRIYORDU

Süleyman Hurma; bugün sahibi ve başkanı olduğu Fatih Karagümrük’ün 1990’lı yıllarda altyapı takımlarının antrenörlüğünü yapıyordu. 10-12 ve 14 yaş gruplarını çalıştırıyordu. O yıllara damgasını vuran Genç Milli Futbol Takımımızın değişmez oyuncuları Oktay Derelioğlu, Tarkan Alkan, Aytek Aşıkoğlu ve Serdar Topraktepe’nin hocasıydı. Hurma, 1992 yılının sonuna kadar yürüttüğü antrenörlük kariyerini bir turizm firmasından gelen teklifle sonlandırıp iş hayatına atıldı. Ta ki Trabzonspor’un Malta’nın La Valetta takımı ile deplasmanda oynadığı maça kadar...

GÖKYÜZÜNDE DEĞİŞEN HAYAT

26 Eylül 1993 tarihi Süleyman Hurma için bir dönüm noktasıdır. La Valetta maçı için Malta’ya giden Trabzonspor kafilesinin tüm seyahat ve konaklama organizasyonunu Hurma’nın çalıştığı şirketi yapmaktadır. Hurma, bu yolculukta Fatih’li olan T.K. ile tanışır. T.K.’ya bir yıl öncesine kadar futbol antrenörü olduğunu, ekonomik nedenlerden dolayı bu işe başladığını ve futbol ailesi içinde yer almayı arzuladığını anlatır. Gökyüzündeki bu tanışmanın üzerinden çok geçmeden dönemin Trabzonspor Başkanı Faruk Özak, T.K. ile sohbet ederken kulübün bir idari menajere ihtiyacı olduğunu söyler. T.K. da Süleyman Hurma’dan bahseder. Özak’ın ilgisini çeker, “Bir görüşelim” der. Ve o ikili bir süre sonra bir araya gelerek görüşür. Tesadüf ya o turizm firması da Sadri Şener’in sahibi olduğu şirketlerden biri çıkar. Firma bırakmak istemez ancak Özak, Şener’i ikna ederek Hurma’yı henüz 28 yaşında iken Trabzonspor İdari Menajerliği görevine getirir.

NİĞDE BELEDİYESPOR DİREKTEN DÖNDÜ

Süleyman Hurma 1994’te Trabzonspor’da başlayan ve 2016’da sona eren idari ve sportif menajerlik kariyerinde Erzurumspor, Samsunspor ve Kayserispor’da çalışır. Bu süreçte özellikle transferdeki başarısıyla adından sıkça bahsettiren Hurma, 2018’de alt liglerden bir kulüp satın almaya karar verir. Bu konuda arayışlara başlayan Hurma’nın karşısına yine T.K. çıkar! 2018 yılının ortalarıdır. Hurma, Niğde Belediyespor da karar kılar. Tesisler gezilir, alacak-verecek hesabına bakılır. Kulübün hisselerinin Hurma’ya geçmesine ramak kalmıştır. Konuyu T.K.’ya açar. “Niğde Belediyespor için ne diyorsun?” dediğinde Hurma’nın aldığı cevap enteresandır: “Belki ekonomik olarak alınabilir ama benim tavsiyem; madem böyle bir işe kalkıştın, Karagümrük’ü düşün.”

TUZLASPOR İŞİ DE SON ANDA BOZULDU

Karagümrük'ü satın alma fikri Süleyman Hurma’nın ilgisini çeker ve kulübün tüm hisselerini elinde bulunduran Cengiz Günaydın’ı arayarak, kulübü satmayı düşünüp düşünmediğini sorar. O da “Olabilir” der. Ve bu ikili Riva’dan sonra Türk futbolunun yönetim kalbinin attığı Zorlu Center da bir araya gelir. İki taraf prensipte el sıkışır. Kulüp hisselerinin büyük bölümü Hurma’ya geçecek, kalan kısmı da Günaydın’da kalacaktır. Anlaşma protokole dökülür ancak iş son anda ödeme takviminde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bozulur. Süleyman Hurma bunun üzerine hisseleri eski futbolculardan Murat Erdoğan’ın elinde bulunan Tuzlaspor A.Ş için masaya oturur. Burası da imza aşamasına kadar gelir ancak bu iş de son anda bozulur. Bu süreçte Hurma, Bandırmaspor’la dirsek temasına girer. Gider, görüşme yapar ve İstanbul’a döner. Hesap kitap yapılır, bundan da vazgeçilir. Uzatmayalım, hem Süleyman Hurma hem Cengiz Günaydın’la yakın dostluğu olan T.K., ikisini tekrar bir araya getirir. Ve taraflar son hafta galibiyetiyle 2. Lig’de kalmayı başaran Fatih Karagümrük Kulübü’nün satışı için tekrar anlaşır. Hurma, “Süleyman hoca” olarak ayrıldığı Karagümrük’e, tam 26 yıl sonra “Süleyman başkan” olarak döner.

KAPI KAPI DOLAŞIP ANTRENMAN TESİSİ ARADI

Karagümrük'te kontrolü ele alan Süleyman Hurma ciddi sorunlarla boğuşur. Takımın, bırakın maçlarını yapacağı stadı, antrenman yapacak doğru dürüst bir sahası bile yoktur. Hurma kapı kapı, ilçe ilçe dolaşarak kulübe uygun spor tesisleri bakar. Büyükçekmece’ye kadar araştırır ama doğru dürüst bir yer bulamaz. Göksel Gümüşdağ ve Fikret Orman’dan destek ister. Sonuçta Spor Genel Müdürlüğü’nden Atatürk Olimpiyat Stadı’nı, antrenman ve idari bölüm olarak kullanmak üzere kiralar.

İKİ SEZONDA 9 FARKLI HOCAYLA ÇALIŞTI

Bu zorluklar içinde başlayan o sezonun sonunda TFF 1. Lig’e yükselir. Hurma bir vefa gösterisi olarak teknik direktörlüğe Oktay Derelioğlu’nu getirir. Takım kampa gider ancak Derelioğlu dönemi daha lig başlamadan sona erer. Ardından Yusuf Şimşek’le sezona başlayan Karagümrük’te teknik direktörlük konusu enteresan bir hal alır. İki sezonda 9 farklı hocayla çalışır. Bugün yedek kulübesini, sakatlanması sebebiyle futbola veda eden Şenol Can’a teslim eden Hurma, sezonun ilk yarısında da takım kaptanı Erkan Zengin’i teknik direktörlüğe soyundurarak bir ilke imza atmış ancak talimatlara takılarak bu kararından vazgeçmek zorunda kalmıştı. Dün transferdeki becerisi ve pazarlama ustalığı ile ün yapan Hurma bugün bu maharetlerini başkanlık koltuğunda taçlandırmış durumda. Ha! Bu arada bu kadar bilgiyi de ancak o T.K. yani bendeniz yazabildi! Tebrikler çocuklar, tebrikler Süleyman Hoca!