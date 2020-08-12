Bu maddeyi acil değiştirin!

Kulüp Lisans Talimatı’nın yeni baştan yazılmasından yana olduğumu daha önce defalarca ifade ettim. Bırakın bu talimatla, sayın Ali Koç’un dediği gibi bu işin sürdürülebilir olmamasını, bu talimatın yürürlülükte olması skandaldır arkadaş! Neden mi? Anlatayım... Bu 130 sayfalık talimatın malum birtakım cezai yaptırımlar kısmı var. Ve burada da takım harcama limitinin aşılması halinde kulüplere uygulanacak yaptırımlar sıralanmış. Yüzdesine göre kadro kısıtlamasından, transfer yasağına puan silme cezasına kadar gidiyor. Peki merak ettiniz mi “Bu yaptırımlar/cezalar nasıl ve ne zaman uygulanıyor” diye? Ben merak ettim baktım. Talimat diyor ki; “Kulüpler T sezonuna ilişkin (biten sezon yani) gerçekleşmiş nihai tablolarını, gelir ve gider raporlarını en geç 31 Temmuz’a kadar TFF’ye sunmakla yükümlüdür.” Sundunuz.. Ve Kulüp Lisans Kurulu da inceledi ve sizin harcama limitinizi yüzde 10 aştığınız saptadı. Karşılığı talimatta yazılı: Kadro sınırlandırması. Diyelim yüzde 13’lük bir aşım tespit edildi. Bunun da yaptırımı da belli: Transfer yasağı.

PUAN SİLİNEBİLİR AMA NE ZAMAN?

Hadi diyelim onu da verdiniz. (Bu arada transfer sezonu başladı, neredeyse sezon başlayacak 2019-20 sezonuyla ilgili inceleme ne zaman bitirilip karar verilecek hâlâ merak ediyorum!) Peki o TFF o kulüple ilgili harcama limitlerinde (tamamlanan sezonla ilgili) yüzde 16’nın üzerinde bir aşım tespit ederse? Bu defa devreye puan silme cezası giriyor. Bu da yüzdeye göre 1 puandan 3 puana kadar değişiyor. Diyelim bir takım ligi 1 puan farkla şampiyon tamamladı. Kupasını aldı, turunu attı, adını Avrupa’ya yazdırdı.

Temmuz ayı sonu o döneme ilişkin incelemede o kulübün harcama limitlerinde yüzde 21’lik bir aşım tespit edildi. Kurul haliyle talimat çerçevesinde o kulübün 2 puanının silinmesine karar verecek. Mesela kulüp o yıla ait bilgi ve belgeleri sunmadı. Veya eksik ve yanıltıcı bilgi ve belge verdiği saptandı. Talimat “Bu iş ihlalin ağırlığına kadar puan silmeye kadar gider” diyor. Mesela böyle bir ihlalden o kulübe puan silme çıktı. Çıkar mı çıkar. Yazdığınıza göre!

HANGİ VİCDAN KABUL EDER?

Peki TFF nereden silecek bu puanları? Talimata göre; bir sonraki sezondan! Yani ihlal yaparak şampiyon olduğun sezondan değil, yeni başlayacak olan sezondan. Şampiyonluğa dokunmak yok! Bunu hangi vicdan kabul eder? Soruyorum, o şampiyonluk o zaman şaibeli olmaz mı? Tabii buna sadece şampiyonlukla ilgili bakmamak gerekir. Buna bulunduğun sıra açısından Avrupa kupalarına katılıma hak kazanma, ligde kalma, küme düşme, her açıdan bakabilirsin. Haksız bir rekabet ortaya çıkmayacak mı? Bak sen o zaman kaosa... Dün iki başkana söyledim bunu. “Haklısın... Olacak iş mi bu!” dediler. Belli ki olayın bu kısmına hiç bakmamışlar. Diğerler satırlarına bakmadıkları gibi! Umarım Nihat başkan (Özdemir) bunun düzeltilmesi için de kulüplerden ortak ıslak imzalı yazı istemez!

DOLAMBAÇLI YOLLAR!

Harcama limitleri krizinde son sözü önceki yazımızda da ifade ettiğimiz gibi yine Kulüpler Birliği söyleyecek. Birlik bugün toplanarak önce yeni başkanını seçecek ardından Kulüp Lisans Talimatı ile ilgili değişiklik önergesi için ıslak imza toplanacak. Taraflarla bire bir görüşen kişi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; tek parça bir kağıdın çıkması mümkün görünmüyor. Ama medyaya sağlam bir içerik çıkacağı kesin! Sonuçta değişim olmadan bu çarkın dönmesi mümkün değil. Bunu federasyonun başındakiler de biliyor ve söylüyor. Tıpkı Bankalar Birliği ile yapılan protokol gibi. Mecburen herkes kendine göre bir hülle yolu bulacak. Zaten itiraf da ediyorlar. Mesela bazılarını futbolcu ödemelerini sponsora yaptırarak arkadan dolambaçlı yeni yollar üretmeleri gibi!

PROTOKOL İÇİN 3 ÖNERİ

Bankalar Birliği mutabakatı da tıpkı Lisans Talimatı gibi mutlak revize istiyor. Kulüplerin daralan futbol ekonomisiyle bırakın borcu ödemesi, çarkı döndürmesi dahi mümkün değil. Bankalarla yapılan protokol için, ağırlık talep; 3 yıl ana para ödemesiz 10 yıl vade. Diğer değişiklik talepleri; doların yerine TL’ye dönüş ve başkanların şahsi kefalet konusu.“Evet başkanların şahsi kefaleti olsun ama bu kendi dönemlerindeki borçlanmayla ilgili sınırlı olmalı” görüşündeler. Sayın Ali Koç’un dediği gibi durum sürdürülebilir görünmüyor. Haklı olduğu taraf çok. Başkanla fikir ayrılığımız sadece zamanlamasıyla ilgili. Benim “Neden 2019’un haziranında yürürlülüğe girdiğinde bugünleri ön görerek itiraz etmediniz, yürütmede değişime uğrayan bu taslağınıza yargıda müdahale hakkınız varken bunu yapmadınız” demem. Onların ise bu itirazı yazılı değil sözlü yapmış olmaları.

DiGiTÜRK O PARANIN YARISINI HÂLÂ ÖDEMEMiŞ

Dedik ya “Çarşamba günü Conrad’da şiddetli gök gürültüsü ve fırtına bekleniyor” diye. Kulüpler Birliği’nin Conrad’da yapacağı toplantıyla aynı saatlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kurmayları, Riva’da yayıncı kuruluş Digitürk’ün temsilcileriyle bir araya gelecek. Toplantının amacı yayın ücretleri konusunda yaşanan krizi aşmak. Şu ortamda nasıl aşacaklarsa!..Hatırlar mısınız, iki ay önce, “Geçen sezondan kalan 375 milyon TL’lik bakiye sezon biter bitmez ödenecek” dendiği günü. Daha yarısı duruyormuş, ödenmemiş. Keza prodüksiyon hizmeti aldıkları firmaya da gecikmiş borçları varmış. Yani zengin ağabeylerin durumu da pek iç açıcı değil, futbolumuza nasıl merhem olacaklar bilemiyorum.

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