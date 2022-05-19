Arda Kardeşler bunu hep yapıyormuş

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Bir hafta geçmesin ki hakem camiasıyla ilgili bir iddia bir vukuat patlak vermesin... Son vukuat malum Arda Kardeşler’in derbi seremonisinde madeni para yerine kripto parayı tercih etmesi oldu. O da ona 15 günlük bir cezaya mal oldu. Evet Kardeşler bu tercihiyle herkesi şaşırttı ama bizim için asıl şaşılacak olay hakem arkadaşımızın bunu ilk kez yapmıyor olması. Arda Kardeşler sezon başından beri hemen hemen seremonide derbide olduğu gibi para atışını kripto parayla yapıyor. Dahası üstleri bugüne kadar ona bir ses çıkartmadı. Tabii bu arada bu hareketiyle TFF pazarlama departmanına ışık tutan ve yeni bir reklam fikri sunan Kardeşler’e Riva’dakilerin bir teşekkür borcu olsa gerek.

KÜTÜK DEĞiL KÜLTÜR MESELESi

Kim ne derse desin, bu ülkede iki ezeli rakibe aynı gün aynı ilde aynı saatlerde maç oynattırılmaz. Hele hele Fenerbahçe ile Trabzonspor’a. Hele hele 2010-2011 sezonuyla ilgili yaşanmışlıklarla... Hele hele şu son günlerde pankartla, Sayın Ali Koç’un açıklamaları vs. ile iyice gerilen ve ilk kıvılcımlarını da şampiyonluk günü sokak gösterilerinde gördüğümüz olaylardan sonra... Olacak şey değil bu... Hele hele bir de onları bir maç atmosferinde gemiye, metrobüse, metroya aynı anda bindirmek gaflettir, saflıktır. sebep de; ‘kütük’ değil ‘kültür’ meselesidir. Kim veya nereli olduğu önemli değil bu insanların; bu toprakların her bir köşesinde futbol zihniyeti aynı. Kulüp başkanlarından yöneticisine, medyasından taraftarına hatta ve hatta TFF’sine...

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BU ÜLKE NELER GÖRDÜ?

Hatırlayın bir penaltı yüzünden istifa eden TFF başkanvekilini. Saat 19.05’e denk gelen bir ceza açıklaması yüzünden kurumunu tehdit eden TFF yöneticisini. Ve sonrasında istifaya giden o süreci. Bu ülke futbolu bunları da gördü... Düşünün, fanatikliğin boyutunun nerelere kadar vardığını. Üstlerdeki zihniyet buysa, altlara bunun ne denli yansıyabileceğini. Bu yüzden bu ülke futbolunda o gözler, kadını da, çocuğu da ayırt edemez. Fanatiklik kör etmiştir bu ülke insanını.

TRABZONSPOR’UN ARTISI VE O KOLBASTI

Trabzonspor’un İstanbul ve Trabzon’daki şampiyonluk kutlamalarının hepsi birbirinden muhteşemdi ama onca gösterinin arasından benim hafızama kazınan olay; henüz 6-7 aydır Trabzonspor’da olan Siopis’in kolbastı konusunda, doğma büyüme Trabzonlu Abdülkadir Ömür’le rekabet etmesi ve diğerlerinin de bu konuda onlarla rekabete hazır seviyeye yaklaşması!

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Bu aynı zamanda bir artıdır, farktır takım için... Birileri sadece kendini takıma adar, bağlar; birileri de o şehre. Trabzonspor’da şehir olur, bu bağlılık genelde. Profesyonellerdir ama ruhları amatöre döner o şehirde. Çoğunluğu böyle olur. Uzun yıllar Trabzonspor muhabirliği yaptım, bilirim o ruhu, bağlılığı. Hiç unutmam 1990’larda, o sezon gönderilecekler listesinde olan Danimarkalı Lars Olsen’in Avrupa Şampiyonu takımın kaptanı olarak döndüğü Trabzon’da bir yıl daha kalmak için, alacağı 350 bin Mark’ı bırakma fedakarlığını ve diğer çabalarını. İyi bilirim; Pfaff’ından, Yattara’sına, Braems’ine, Şota’sına o şehre nasıl bağlandıklarını.

Doğru seçim, doğru zamanlama ve sabır Trabzonspor’u bu noktaya getirmiştir. Hak edilen bir şampiyonluktur bu. “Peki nasıl oldu?” konusuna da verilecek örneklerden biri de, mesela; Trabzonspor’un 2021-22 sezonu yeni transferleri takımla antrenmana çıkarken, rakiplerinin daha yeni yola çıkmış olmasıdır.

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2 AYDA NELER DEĞiŞTi NELER

8 Mart’tan 18 Mayıs’a... Çok bir süre yok arada. Ama fark çok. Aynı Futbol Federasyonu, icraatın başında aynı kişiler. Bakmayın iki farklı MHK olmasına... 8 Mart’ta bir hakem operasyonu yapılıyor; sorgusuz sualsiz gerekçesiz kelleler alınıyor. “Neden şimdi?” sorusuna verilen cevapları da, “Bir gün dahi bekleyemezdik” gibi net ve keskin oluyor.

Aradan iki ay geçiyor, birilerine göre Türk futbolunun bir gün dahi içerde olmalarına tahammül edemeyeceği o hakemler o federasyonun kurtarıcısı oluyor ve son iki haftadır en kritik maçlarına onlar atanıyor.

Örneğin Süper Lig ve 1. Ligde geçen hafta oynanan 19 müsabakanın 2’si hayat mamat meselesi maçlardı. Bakıyorsunuz atanan hakemlere; biri Cüneyt Çakır (Eyüp-Kocaeli) diğeri Abdülkadir Bitigen (Bandırma-Bursa). Yani bu TFF’nin kapı dışarı ettikleri.

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TORPiLiN NEREDE PATLAYACAĞI BELLi OLMAZ

Sevgili meslektaşım Ömer Faruk Ünal geçen hafta FIFA kokartlı Zorbay Küçük’ün kural sınavından nasıl çaktığını yazdı! Böyle bir skandalı son 2-3 yıl içinde yeni FIFA olmuş bazı hakemlerimiz için de yaşayabilirdik. Yaşanırdı da... Pandemi kurtardı onları, TFF’yi, ülke futbolunu. Çünkü o sınavlar online’dı. Bir ‘yardımcıdan’ destek almak, kopya almak daha kolaydı! Sonra o torpil bir gün gelir elinizde patlar sevgili MHK başkanları, TFF başkanları... Nasip olursa bir gün bunları açıkça yazarız. Bu ülkede renk körü olan hakemlere de nasıl düdük verildiğini, FIFA kokartı takıldığını.