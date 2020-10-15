Ali Koç ‘ben’den ‘biz’ ‘biz’den ‘hepimiz’ olmuş

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen bu buluşmaya başkan Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve hukuk işlerinden sorumlu yöneticiler Fethi Pekin ve Alper Pirşen ile katıldı. Fenerbahçe’de transferlerden çok hukuki ve mali işler konuşuluyordu. Transferin kalitesinden çok bunun nasıl yapıldığı konuşuluyor. ‘Yapılanlar usule, limite uygun mu?..’ Başkan bence tam zamanında noktayı koydu.

ZiHNiYET DEĞiŞMiŞ

Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren ve basın buluşmasından çok adeta bir brifingi, sunumu andıran bu zirveden benim çıkardığım sonuçlar şunlar:

Hem takım değişmiş hem Ali Koç değişmiş. Fenerbahçe’de takımda da zihniyette de büyük bir değişim söz konusu.

Sarı lacivertli kulübün başkanı ve idarecileri Türk futbolu konusunda en çok ders çalışan yönetim olmuş.

Spor Bakanı’nın yaptığı çalıştaya da oldukça kalın klasörle gelmişlerdi. Dün de dolu bir klasörle şekilde geldiler.

ARTIK MUSTAFA AĞABEY!

Ali Koç’un iyi bir ekonomist olması ve yanında alanlarında uzman yöneticilerin bulunması sonrası 20 basın mensubunun kafasında soru işareti bırakacak hiçbir konu kalmadı.

Ezeli rakip Galatasaray’ın başkanı Mustafa Cengiz artık Ali Koç için Mustafa Ağabey olmuş.

KIRMIZI ÇiZGi TÜRK FUTBOLU

Önceden kırmızı çizgisi Fenerbahçe’yken, bugün başkanın kırmızı çizgisi Türk futbolu...

Ali Koç’un Fenerbahçe’ye katmak istediği çok şey, çok başarı var. Ancak dünkü buluşmada şunu da açıkça gösterdi ki; Ali Koç ben olmaktan çıkmış, biz olmuş. Bizden çıkıp hepimiz noktasında. Hepimiz derken sadece Fenerbahçe değil tüm Türk futbolunu kastettiğinin altını çizmekte fayda var.