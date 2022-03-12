7 Ekim’de ekildi, 8 Mart’ta biçildi

1- Merak edilen iki soru var: 1-) Bu listeyi kim yaptı? 2-) Bunu kim istedi? Tamam, listeyi hazırlayan ve imzalayan belli de, bunu onlardan (MHK) isteyen kim ya da kimler? Asıl konu bu.

Gerçekten açıklandığı gibi bu işin mimarı da fikir babası da Ferhat Gündoğdu MHK’sı mı? MHK’yı kullanan TFF Başkanı, başkan vekilleri, yöneticileri filan mı?

Yoksa Kulüpler Birliği mi? Bir diğer can alıcı soru da şu; peki bu acele niye?

Eğer bu iş Gündoğdu’nun dediği gibi ‘dört aylık bir çalışmanın ürünü olan bir proje olsaydı’ ki, değil; bu, böyle lig devam ederken değil, sezonun sonunda veya başında hayata geçirilirdi.

BUNA KiMSE iNANMAZ

Eğer siz; en sorumlu ağız olarak (MHK Başkanı) kalkıp, “Bir gün dahi bekleyemeye tahammülümüz yoktu” derseniz de, insanlar doğal olarak bunun altında daha farklı şeyler arar.

Bu ‘şok operasyonun sebebi’ öyle dediğiniz gibi performans, ilerleyen yaş, kendilerini MHK’dan üstün görme vs sebepler olamaz. Kalan haftalarda maçlarda görev vermezsin olur biter. Veya sıradan bir iki maçla bitirtirsin onlara ligi.

LA FONTAiNE’DEN MASALLAR SINIFINDA

2- Acelecilik, telaş, panik bir şeye geç kalma durumunda olur, projede değil. Ne için geç kalmama ‘mesajı’ tam kestiremedim...

MHK Başkanı’nın anlattığı gerekçeler, “Bir gün dahi bekleyemeye tahammül edilemeyecek operasyon” adı verdiği operasyonunun gerekçeleri asla olmaz, olamaz. O cümle genelde, “... yoksa kaçacaktı, ölecekti, satacaktı, alacaktı, yıkacaktı” gibi durumlar için kullanılır, çünkü. Böyle bir şey olmadığına göre, bu söylemler, ‘La Fontaine’den Masallar’ sınıfına girer.

HEPSi ÇELiŞKi

Aksi halde bu atılan hakem ve gözlemcilerle ilgili atmakla kalmayıp ekstra farklı işlemler yapılması gerekirdi. Hele hele kişiler tek tek aranarak, yeni görevler tevdi edilmezdi.

Kusura bakma başkan ama, söylediğiniz hiçbir şey birbirini tutmuyor, hepsi kendi için de bir çelişki. Bu da zaten gerekçelerin ‘gerçek’ olmadığını ele veren en önemli belge.

SERDAR TATLI'NIN YAZDIĞI O LİSTE BUGÜN HAYATA GEÇT

3- Şimdi gelelim Ferhat Gündoğdu’nun “Bu tamamen benim operasyonum, burada kimsenin dahli yok ve bu iş dört aylık bir çalışmanın eseri” sözüne...

Sayın başkan buna belki milleti inandırırsınız ama beni inandırmanız mümkün değil. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyip devam edeyim; bu size hazır gelen bir liste.

“Nasıl yani?” derseniz, anlatayım... Yine sondan geriye giderek yazayım, işin fikir babasını, mimarlarını, silsilesini...

SiSTEM DIŞI BIRAKILANLAR

Sayın Serdar Tatlı başkanın giderken bu listede yer alan bazı hakemleri atama yapılan bilgisayarda ‘sistem dışı bırakarak’ sildiğini. Siz ve ekip arkadaşlarınızın bunu ‘tahtaları kapalı’ diye adlandırdığınızı filan anlatabilirim.

Selefinizin giderken TFF Başkanı Nihat Özdemir’e bıraktığı, kendisinin de size takdim ettiği mektuptan (listeden) detaylı bahsetebilirim. Sizin döneminiz de sadece ‘kilo almış’ gördüğüm genişleyen o listenin bugün hayata geçtiğini iyi bilen biriyim. Sizin sadece sezon sonu gerçekleştirilecek muhtemel operasyonu öne çektiğinizi söyleyebilirim...

Dikkat ettiniz mi, kulüplerimizin özellikle sayın Ahmet Ağaoğlu’un bu işin sadece ‘zamanlama’ kısmına tepki göstermelerini. İşin ‘esasını’ uygun bulup, ‘usulde’ hata olduğunu söylemeleri dikkatinizi çekmedi mi? Çünkü fikir babaları ve mimarlar onlardan da ondan!

AĞAOĞLU VE KIRAN VERYANSIN ETTi

4- Bu operasyonun çıkış noktası, geçen sezon başı, yani 1.5 yıl önce TFF ile yapılan bir toplantıda kulüplerin “Artık yeter! Bu tecrübelilerden bıktık, genç hakemlere şans verin, hata yapacaklarsa onlar yapsın” demeleri. Nitekim bu toplantının ardından Tugay Kaan Numanoğlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine atandı.

Sonrası... Zaman zaman bu iki kurumun bir araya geldiği toplantılarda kulüplerin yine ‘tecrübeli hakemlerden’ dert yanarak değişim istemesi filan derken, bu sezonun 8. haftasının ardından 7 Ekim 2021 günü Swiss Otel’de gerçekleşen gizli zirve... TFF Başkanı Nihat Özdemir ile 1.Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın, arabalarına aldıkları MHK Başkanı Serdar Tatlı ile Riva’dan Swiss Otel’in yolunu tutması. Otelde bekleyen isimler; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma. Saat 13.30’da başlayıp 3 saat süren toplantı.

BAŞKANLAR LiSTEYi VERDi, TATLI OTELDEKi NOT DEFTERiNE TEK TEK YAZDI

5- Özellikle Rizespor-Galatasaray maçından dolayı isyanlarda olan Tahir Kıran’ın ağır söylemleriyle gerginleşen zirvede Serdar Tatlı’nın “Ben bu ortamda artık durmam” diye ayağa kalkıp kapıya yönelmesi ve TFF Başkanı tarafından kolundan tutularak sakinleştirilmesi. Ardından Ahmet Ağaoğlu’nun Halis Özkahya konusundaki isyanı.... Ve orada bulunan kulüp başkanlarının “Artık düğmeye basma vakti geldi” diyerek, gitmesini istedikleri hakemlerin isimlerinin listesini vermeleri. Ve kayda geçirilmesini istemeleri. Serdar Tatlı’nın da otele ait o not defterine başkanların taleplerini madde madde yazması.

Cüneyt Çakır’ın ilk sıraya yazıldığı, sonrasında sırayla Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Hüseyin Göçek, Yaşar Kemal Uğurlu, Fırat Aydınus, Özgür Yankaya, Halis Özkahya ve Mustafa Öğretmenoğlu isimlerinin yer alığı kara liste o gün yazıldı. Sonrası bazı kulüplerin “Gereği yapılmazsa” diyerek Türkiye Futbol Federasyonu’na aba altından sopa göstermesi filan.

Y.KEMAL UĞURLU NASIL KALDI?

Sonrası Galatasaray’ın hakem isyanının birinci sırada yer aldığı Riva’daki zirveye Serdar Tatlı’nın çağrılmasına rağmen toplantıya alınmaması. Tam 4 saat bekletilmesi. Buna isyan eden Tatlı’nın “Yeter” diyerek ertesi günü istifasını göndermesi.

Ezcümle 8 Mart’ta hayata geçen listenin mimarı (fikir babası) Ferhat Gündoğdu’nun dediği gibi kendisi ve MHK’sı değildir. Bir diğer önemli konu da, ileride yapılacak olan operasyonu kimin öne çektiği konusudur. Ve bir başka merak konusu da; ilk listede olan Yaşar Kemal Uğurlu’nun nasıl liste dışı kalmasıdır.