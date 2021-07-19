16 yıl önce 16 yıl sonra! Deniz Barış’tan Oğulcan Çağlayan’a

Tarihler 28 Eylül 2005’i gösterdiğinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde konuk ettiği Hollanda’nın PSV Eindhoven takımını Alex (2) ve Appiah’ın attığı gollerle 3-0 mağlup eder.

Hemen hemen tüm gazetelerin ve internet portallarının maça dair okurlarıyla paylaştığı ortak bir notu vardır, o da; Fenerbahçeli futbolcu Deniz Barış’ın maç sabahı son anda 18 kişilik kadrodan çıkartılması.

Olay şu şekilde gelişir: TFF, eski kulübü Gençlerbirliği ile olan ihtilafı sebebiyle Deniz Barış’ın lisansını askıya almıştır. Bu sebeple Süper Lig’de forma giyememektedir. Ancak dönemin Levent Bıçakçı federasyonu, PSV maçı öncesi Fenerbahçe Kulübü’nün kendilerine yaptığı “Deniz Avrupa kupalarında oynayabilir mi?” şeklindeki sorusuna karşılık “Tabii oynayabilir” cevabı verir. Bunun üzerine PSV maçı öncesi son taktik idmanı dahil tüm antrenmanlara çıkan, hatta teknik direktör Daum tarafından ideal 11’de yer verilen Deniz Barış maç sabahı aniden kadrodan çıkartılır.

Sebep mi? Gelin onu da isterseniz usta gazeteci Kemal Belgin’in sonrasında bu vakayla ilgili kaleme aldığı yazısıyla aktaralım...

‘YAPMA BE FENER!’

“Fenerbahçe, PSV ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaktı. Kulüp de, o günlerde lisansı dondurulan Deniz Barış’ı bu maçta oynatıp oynatamayacağı konusunda federasyona başvurmuştu. Cevap mı? “Tabii ki oynatabilirsiniz.” Ama o zamanlar Türkiye Gazetesi’nde çalışan Tahir Kum, gece eve giderken gazeteye uğrar. Ve komik mi, hazin mi, bu haberi (TFF’nin iznini) görünce hemen müdahale eder ve gazetesine şöyle bir başlık oturtur:

‘Yapma be Fener!’

Maç günü, yani çarşamba öğlen vakti, Deniz’i oynatırsa hükmen yenileceğini öğrenen (anlayan) Fenerbahçe oyuncusunu kadrodan çıkartır. Ve 3-0 kazandığı müsabakadan gazeteci Tahir Kum’un uyarısıyla 3-0 hükmen mağlup olmaktan kurtulur.” Ve aradan tam 16 yıl geçer.

G.SARAY iLE RiZE PAZARLIK HALiNDE

Bugün yine bir PSV maçı öncesi ve yine benzer bir vaka ile karşı karşıyayız.

Tesadüfün böylesi...

Ama Allah’tan bugün lisansı askıya alınan bir futbolcunun Avrupa kupalarında da oynayamayacağını bilen bir kulübümüz ve federasyonumuz var.

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan PSV karşısında oynar mı, oynamaz mı buna hukuk karar verecek.

Aldığım son bilgi; Galatasaray cephesi Çaykur Rizespor cephesiyle pazarlık halinde. Sanırım ‘futbolcu + para’ şeklinde bir anlaşma olacak ve alacaklı kulüp olan Rizespor’un muvaffakat vermesiyle Oğulcan’ın lisansı aktif hale gelecek. Bunu da zaman gösterecek.

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