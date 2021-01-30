11 milyon TL'lik Oğulcan davasında flaş detay!

Bugünlerde gözümüz kulağımız Tahkim Kurulu’nda. Sebebi de sayın Ali Koç’un dediği gibi Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan’la ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ((UÇK) verdiği karar... Konunun ilginç bir özelliğinin de sadece taraflar Çaykur Rizespor ve Oğulcan’ı (dolayısıyla şu anki kulübü Galatasaray’ı) değil, taraf olmayan Fenerbahçelilierin de yakından takip ettiği bir dava olması.

BU KARAR BOZULUR

Acaba Tahkim Kurulu, UÇK’nın futbolcuya kestiği 1.2 milyon Euro (10,62 milyon TL) tazminat artı 500 bin TL ve 6 maç men cezasını onayacak mı veya bozacak mı? Biz “Bozulacak” diyoruz ve bu da bunu üçüncü söyleyişimiz. Sebebine gelince... Hatırlarsanız bir önceki yazımızda Tahkim Kurulu’nun Oğulcan dosyası ile bire bir örtüşen 2012’deki Bekir Ozan Has kararından bahsetmiştim... Hani kulübünün sözleşme gereği bir yıl uzatma opsiyonu hakkını kullandığı Bekir Ozan Has’ın sözleşmesini feshetmesi üzerine UÇK tarafından verilen 6 ay men cezasını, dönemin Tahkim Kurulu’nun ‘böyle bir şey kabul edilemez’ diyerek bozduğu karar... “... yapılan müzakere neticesinde, Bursaspor Kulübü ile futbolcu Bekir Ozan Has arasındaki sözleşmede kulübe tek taraflı olarak sözleşmeyi uzatma (opsiyon) hakkının tanınması hukuka uygun olmadığı gibi, kulübün tek taraflı olarak sözleşmeyi uzattığına dair beyanının futbolcu tarafından kabul edildiğine dair de herhangi bir maddi olguya rastlanmaması, aksine futbolcunun sözleşmenin uzamasına muvafakat etmediğini ihtar ile bildirmiş olması karşısında UÇK’nın futbolcuya sportif ceza verilmesine ilişkin kararının kaldırılmasına” ifadelerinin yer aldığı Tahkim Kurulu kararı.

BALCI VE YAZICIOĞLU

“Olabilir, o günkü hukukçular öyle düşünmüş, bugünkü hukukçular farklı düşünebilir” de diyebilirsiniz, haklı olarak. Peki ama o gün UÇK’nın futbolcuya kestiği cezayı kaldıran Prof. Dr. Murat Balcı’nın bugünkü Tahkim Kurulu Başkanı olmasına ne dersiniz? Keza yine o günkü Tahkim Kurulu kararının altında imzası olan Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu’nun da bugünkü Tahkim Kurulu’nun başkan vekili olmasına... Şimdi anladınız mı neden üçtür “Bu tahkim UÇK’nın kararını bozar” dememi?

SÜPER LiG’DE iLK 20 HAFTAYA DAMGA VURAN 20VAKA

1-Çıkacağı maç öncesi otelden alınan hakem sayısı

2- Türkiye Süper Ligi gol krallığı listesinde ilk 17 golcü içinde bulunan Türk futbolcu sayısı

3- Kayserispor'un 20 haftaya sığdırdığı teknik direktör sayısı

4- MHK tarafından resmi olarak atandıkları maçlardan yine aynı kurul tarafından görevleri geri alınan hakem sayısı

5- Süper Lig'in en pahalı pabucu Falcao'nun bu sezon attığı gol sayısı (3'ü penaltıdan)

6 -Şahısta hata yapan(!) hakem Bahattin Şimşek'in cezaya girdiği hafta sayısı

7- Stadı olmayan Karagümrük kulübünün ev sahibi olarak sahaya çıktığı stat sayısı

8- Uğruna 24 zirvenin yapıldığı yayıncı kuruluşa yaşanan krizde geçen ay sayısı

9- Süper Lig'de loca kararı sonrası locaları olmadığı için kartondan localarla kapısını seyirciye açan takım sayısı

10 - Birileri tarafından "sağlık taraması" olarak adlandırılan VAR uyarısına rağmen kararlarından dönmeyen hakem sayısı

11- 21 takımlı ligde 20 haftada teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı

12-"Esneme ve taviz yok" denerek start alan Kulüp Lisans Talimatı'na yapılan değişikliklerle eklenen geçici madde sayısı

13- PFDK'nın hemen hemen her kararında kullandığı "her cezaya deva" (Başkasının akreditasyon kartını kullanarak sahtecilik yapana da) takdiri indirim maddesinin numarası

14- C Ligi'ni boylayan(!) A Milli Takım'ın 6 Ulusal Lig ve arada oynadığı iki maçta kalesinde gördüğü gol sayısı

15 Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir'in ligin ilk yarısını tamamladığı sıra

16- Sezon öncesi kademeli olarak 8'e düşürme planıyla sezonda yabancı sayısında gelinen nokta

17- TFF'nin başlıyor diye duyurduğu ancak başlayamayan Rezerv Lig'e karşı çıkan ve iptal olmasına sebep olan takım sayısı

18-Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Basakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta yediği gol sayısı

19-Transfer tahtası son anda açılan Ankaragücü'nün yaz transfer döneminde 48 saatte imza attırdığı futbolcu sayısı

20- "Oyun oynanırken kural değişmez" diyen TFF'nin bu sezon talimatlarda yaptığı değişiklik sayısı!

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