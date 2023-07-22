İsmail Kartal’ın sırrı; eğlenceyi işe katmak

Haberin Devamı

İsmail Kartal, geçmiş yıllara göre futbolcuları daha uzun süre tesislerde tutarak yenilerle eskilerin kaynaşmasını, arkadaşlığın sağlamlaşmasını, takım ruhunun oluşmasını istiyor.

Sabah antrenmanı için tesislere erken saatte gelen futbolcuları 18.00’de başlayan akşam antrenmanı ve birlikte yenilen akşam yemeğinin sonrasına kadar bir arada tutup tam 12 saat birlikte zaman geçirmelerini sağlamak gerçekten zor iş.

iDMANLAR SERT AMA KEYiFLi

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan ilk antrenman gününden başlayan ve aralıksız devam eden 12 saat mesai uygulamasının nasıl işlediğini bu kadar uzun süre aynı çatı altında vakit geçiren yaklaşık 35 futbolcunun nasıl olup da sıkılmadığını merak ettim.

Kapısını çaldığım yetkili, ilk olarak İsmail Kartal’ın futbolcularla çok sıcak iletişim kurduğunu sert geçen antrenmanlara eğlenceyi de kattığını söyledi.

Haberin Devamı

“Bu sıcakta eğlenceli antrenman nasıl olabiliyor merak ettim” diye sorunca aldığım cevap beni bile gülümsetti.

DONDURMASINA MAÇLAR

İsmail hoca St. Petersburg’tan döner dönmez antrenman sonrası tüm kadrodan 4 ayrı takım oluşturmuş ve bir turnuva başlatmış. Ödülsüz turnuva olmayacağı için ortak karar doğrultusında kazanma ödülü dondurma olmuş. Kaybedenler o günün şampiyonuna dondurma alıyor.

Teknik ekip, sağlık ekibi, tercümanlar ve diğer personel de dahil olunca en meşhur dondurmacıdan her gün kilolarca dondurma tesislere gelmeye başlamış.

Sadece dondurmasına maçlarla olmaz elbette.

İddialı masa tenisi turnuvaları, ayak tenisi maçları, bilardo şampiyonası, tavla turnuvası.

İşte uzun saatler süren bir aralığa eğlence katmanın çareleri...