Kazanmak için her şeyi yaptılar ama

Fenerbahçe, orta alandaki baskıda, rakibi tehlikeli bölgeden uzak tutmada ve topsuz oyunda uzun zamandır görmediğimiz kadar iyiydi.

HANİ bazen deriz ya ‘6 puanlık maç’ diye... Bu karşılaşma her iki takım için de bu özelliğe sahipti. İnce hesapların yapıldığı ve tutup tutmamasının konuşulduğu bir süreci yaşıyoruz. Bu durum, hedefleri olan her takım için geçerli. Beşinci ile 14’üncü arasındaki puan farkının 2 maçlık olması, ilerleyen haftalarda tüm dengelerin değişebileceği anlamını taşıyor.

Ligimiz başladığında ilk 5-6 hafta takımlara iyi olmaları için süre tanır, sonrasında iyi oyun bekleriz. Ligin sonlarına yaklaşıldıkça da yine futbol beklemeyiz; ‘önemli olan sonuç’ deriz. Yani bu zaman dilimleri, oyundan ziyade puanların önemli olduğu anlardır.

ALTAY’I GEÇEMEDiLER

Böyle maçların şifresi; istemek, zorlamak, yıldırmak ve arayış içinde olmanın yanı sıra tecrübe faktörünü sahaya yansıtmaktır. Nitekim iki takım da oyuna sert agresif ve istekli başladı. Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık dilimde Mehmet Ekici ile önemli pozisyonlar yakaladı ama kaleci Altay’ı geçemedi. Sonrasında da pozisyon olarak üretkenliği yakaladılar ancak golle buluşamadılar. Fenerbahçe, baskısını ve kazanma düşüncesini maç boyunca Ankaragücü ne hissettirmeyi başardı. Hatta uzun zamandır deplasmanda bu kadar etkili ve bol pozisyonlu bir maç yaşamamışlardı. Ama Fenerbahçe bu sezon hep söylediğim gibiydi: kalesinde pozisyon yaşadığında gol yiyen, pozisyon yakaladığında da atmakta zorlanan bir takım. Hal böyle olunca da puanlar toplamakta hep zorlanırsınız.

KUVVET VE DiSiPLiN

F.BAHÇE’nin ilk yarıda rakibe pozisyon vermemesi başarıydı. Çünkü önde oynamaya çalışırken arka tarafı da kontrol edebilmek kuvvetli ve disiplinli bir oyun gerektiriyordu. Bununla beraber top kaybı sayısında, orta alandaki baskıda, rakibi tehlikeli bölgeden uzak tutmada ve topsuz oyunda uzun zamandır görmediğimiz kadar iyiydiler.

FENERBAHÇE’NiN iMDADINA YiNE HASAN ALi YETiŞTi

‘ATAMAZSAN atarlar’ kuralı Ankaragücü maçında bir kez daha devreye girdi ve Fenerbahçe, ilk pozisyonda kalesinde golü gördü. Yedikleri gole kadar ve golden sonra da her şeyi doğru yaptılar ama bir türlü defansta pozisyon hatalarının önüne geçemediler.. Attıkları gole kadar maça ortak olacak ve öne geçecek pozisyonları yakaladılar ama sonuç yine yoktu. Ancak imdada yine Hasan Ali yetişti ve forvetlerin yapamadığını yaparak istikrarlı futbolunu golle süsledi. Fenerbahçeli futbolcular maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Geriye düştüklerinde de, beraberliği yakaladıklarında da kafalarında tek düşünce vardı; kazanmak. Futbolda iyi oynamak bazen yetmiyor. Bazen şansın olacak, bazen de top isteyecek. Şunu da belirtelim; Ankaragüçlü futbolcuları, mücadeleleri, istekleri ve tempoya ayak uydurma arzularıyla alkışlamak lazım. Son dakikalarda yaşananlar da Mehmet Ekici’nin tepkisinden kaynaklandı. Bu gereksiz girişimin faturası da Galatasaray derbisi öncesi hem Mehmet’e hem de Fenerbahçe’ye zarar verdi.

Maçın adamı: Altay.