Tutan ve taÅŸÄ±yan: UÄŸurcan-Nwakaeme

Biri atÄ±yor, diÄŸeri tutuyordu. ArtÄ±k bu sÃ¶zÃ¼ â€˜tutanÄ±n ve taÅŸÄ±yanÄ±n iyi olacakâ€™ ÅŸeklinde UÄŸurcan ve Nwakaeme ile gÃ¼ncelleyebiliriz. BeÅŸiktaÅŸ, Ã¶nde yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±yla rakibi yarÄ± sahasÄ±na kapatarak baÅŸladÄ± mÃ¼cadeleye. AvcÄ±â€™nÄ±n takÄ±mÄ±nÄ±n baskÄ±yÄ± kÄ±rma ve hÃ¼cuma Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu ise belliydi: Anthony Nwakaeme. Daha henÃ¼z maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda orta sahaya gelip baskÄ±da kapÄ±lan topu iyi bir ÅŸekilde kullanarak tehlike yarattÄ± ve 90 dakika boyunca Trabzonsporâ€™un hem topu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lgeye taÅŸÄ±masÄ±nda hem de hÃ¼cumda etkili olmasÄ±nda baÅŸrol oyuncusu oldu.

UFAK BÄ°R SÄ°HÄ°R

EÄŸer Nwakaemeâ€™nin oyunu dinlendirici ve BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n hÃ¼cumdaki sÃ¼rekliliÄŸini sekteye uÄŸratacak rolÃ¼ olmasaydÄ± hiÃ§ ÅŸÃ¼phe yok ki bu maÃ§Ä± kazanmak bir yana, farklÄ± kaybetmek dahi ihtimaldi. Ã‡ok kiÅŸiyle rakip yarÄ± sahada kamp kuran siyah beyazlÄ±larda ligin en formda 9 numarasÄ± olan Aboubakarâ€™Ä±n baÅŸÄ±na biriken kalabalÄ±k maÃ§ boyunca diÄŸer opsiyonlarÄ± doÄŸurdu ve iÅŸ burada UÄŸurcanâ€™a dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–zellikle maÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Ghezzal ve Rosier ile saÄŸ koridoru etkili bir ÅŸekilde kullanan BeÅŸiktaÅŸ Ã¶ne geÃ§meye yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ± ki devreye Nwakaeme girdi. KÃ¶ÅŸe vuruÅŸunda Ã§izgiden aldÄ±ÄŸÄ± pasÄ± ufak bir sihir yaparak iÃ§eriye gÃ¶nderdiÄŸinde golÃ¼ atan Vitor Hugo aynÄ± zamanda yenilen golde yaptÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸim hatasÄ±nÄ± da telafi ediyordu. 10 kiÅŸi kalmasÄ±na raÄŸmen etkili hÃ¼cumlar yapan BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± durduran isim, yaptÄ±ÄŸÄ± kurtarÄ±ÅŸlarla bana gÃ¶re yerli olarak Ã¼lkenin en deÄŸerli futbolcusu olan kaleci UÄŸurcan oldu

HAKEME DE TEBRÄ°KLER

MaÃ§Ä± kaybetmiÅŸ olsa da ortaya koyduÄŸu pozitif futbolla alkÄ±ÅŸÄ± hak eden Sergen YalÃ§Ä±nâ€™Ä±n talebeleri olurken belki de maÃ§Ä±n eleÅŸtirilecek yegÃ¢ne ismi oyuna yeni girmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± eksik bÄ±rakan Dorukhan. Ä°lk 26 dakikada faul dahi olmadan oynanan bol pozisyonlu ve iyi niyetli oyuncularÄ±n olduÄŸu gÃ¼zel bir 90 dakikayÄ± geride bÄ±rakÄ±rken sanÄ±rÄ±m bir tebriÄŸi de maÃ§Ä±n hakemi Halil Umut Melerâ€™in hak ettiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz.

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