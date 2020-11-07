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Haber Giriş: 07.11.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Savunma böyle istedi

Orhan Uluca
Orhan Uluca
ouluca@hurriyet.com.tr
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Orhan Uluca
Orhan Uluca
ouluca@hurriyet.com.tr
Savunma böyle istedi
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Beşiktaş’ın bu hatalarla puan alması mümkün değildi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçındaki onbiri bozmadan Gaziantep karşısına çıktı. Geriye beşli hat çeken Sumudica’nın ekibi kendi yarı sahasında katı savunma yaparak maça başladı. Top ayağında iken rakibin baskısını ensesinde hisseden siyah beyazlılar ilk yarıda pozisyon üretmekte güçlük çekti. Zaman zaman iyi kontra şansları olsa da topu rakipten kurtarıp geniş alana geçirmeyi başaramadı. Bu noktada özellikle Oğuzhan’ın çıkışlarda yaptığı pas hataları dikkat çekti. Dorukhan’ın rakip savunmadan kaptığı top ile başlayan ve Larin’in direğe nişanladığı pozisyon Beşiktaş adına ilk devrenin tek atağıydı. Larin ve Ghezzal’ın çizgiye yakın oyunu Aboubakar’ı yalnız bıraktı ve hücum hattı kendi içerisinde kopuk bir görüntü ortaya çıkardı.

Kendi yarı sahasına toplanmış rakibini kaleci Günay’ın hızlı degajlarıyla oyun dışı bırakmayı ‘maç planı’ haline getiren Gaziantep bunun meyvesini de almayı başardı. Bir degaj sonrası Montero’nun taça bıraktığı topu hızlı bir şekilde kullanan Gaziantep topu aynı hızla Dicko’ya ulaştırdı. Bu oyuncunun, sakatlanan Welinton’un yerine oyuna giren Montero’ya kurduğu üstünlük Muhammet’e şut imkanını ve Mirallas’a da dönen topu tamamlayarak ligdeki ilk golünü getirdi.

ERSiN’iN ACEMiLiĞi

Sergen Yalçın ikinci yarıya Oğuzhan ve Dorukhan’ı çıkarıp Mensah ve Josef de Souza’yı oyuna alarak başladı. Atılan uzun topta Muhammet Demir’e karşı kaleci Ersin acemice yaptığı hata sonucu kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rosier’in ortasında Larin’in attığı gol siyah beyazlıları umutlandırırken, golün hemen arkasından Vida’nın tuttuğu ve pozisyon üstünlüğüne sahip olduğu yerde Muhammet’e gol vuruşunu yaptırması umutları söndürdü.

Önce Montero’nun Dicko karşısında aciz kalması, ardından kaleci Ersin’in yaptığı büyük hata ve son olarak Vida’nın yedirdiği gol sonucu mağlubiyet kaçınılmazdı. Beşiktaş savunmasının arka arkaya yaptığı bu hatalar sonrası puan alması mümkün değildi. Gaziantep ise sert ve etkili savunma ile beraber iyi kontralar gerçekleştirerek 3 puanı hak eden taraf oldu.

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Orhan Uluca
Orhan Uluca
ouluca@hurriyet.com.tr
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