Ömür ve Flavio farkı

Üç santrforlu cesur bir kadro çıkaran İlhan Palut’un takımına karşı Abdullah Avcı da takımının hücum dozajını artırarak çıktı. Avcı son dönemde kullandığı merkezdeki üçlüyü Göztepe karşısında bozdu. Flavio yerine Abdülkadir Ömür’ü ilk 11’e koyarak dizilimi de 4-2-3-1’e çevirdi. Flavio-Ömür değişimi saha içerisine de yansıdı. Oyunun kontrolünü eline alarak başlayan bordo mavililer pozisyon dahi vermeden rakip kaleye zaman geçtikçe yaklaştı. Tam bu noktada Abdülkadir Ömür farkını ortaya koydu. Sağda hücum aksiyonlarını yönetti ve solda Marlon’u çizgiye indirdi ama belki de en önemlisi, Djaniny’nin sol kenardan taşıdığı topta yapılan ortada savunmayı zorlayan oyuncu olarak ceza sahası içerisine girip forvetleşmesi oldu. Gol de bu ortanın devamında geldi zaten. Flavio-Parmak-Baker üçlüsünün bundan önce oynanan maçlarda hücuma verdiği destek yok denecek kadar azdı. Hücumdaki oyuncuya savunma yaptırmak zor değildir belki ama savunma oyuncusuna yetenek yüklemek çok mümkün değil. Flavio kadro içerisinde Parmak’ın iyi bir alternatifidir belki ama iyi bir ikili en azından bugüne kadar olamadılar.

HOSSEINI PARLADI

Göztepe, santrfor niteliklerine sahip üç oyuncuya da ilk 11’de yer verdi. Ideye ve Ndiaye’nin yanı sıra Napoleoni de Halil’in hücumdaki partnerleri oldu. Uzun boylu ve fizikli hücum oyuncuları karşısında Hosseini’nin hava topu hakimiyeti başta olmak üzere gösterdiği performans, alınan galibiyette etkili oldu.

Gelmeyen ikinci gol Göztepe’ye baskı imkanı verse de disiplini bozmayan Trabzon 3 puanı hak edecek oyunu ortaya koydu. Yine de Uğurcan’ın son dakikadaki müthiş kurtarışı 2. golün önemini gösteren ayrıntıydı.

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