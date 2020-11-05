Muhteşem galibiyet

Leipzig ve PSG gibi rakiplere karşı iyi futboluyla göz doldurup 180 dakikada 23 şut çekmesine rağmen sonuç almayı başaramayan Okan Buruk’un öğrencileri bu kez çok daha akıllı strateji ile istediğini almayı başardı. Topu rakibe verip Demba Ba’yı ileride tek bırakırken orta sahayı da teknik kapasitesi yüksek yetenekli pasör beş oyuncudan oluşturdu. Bir korner dönüşünde geride hızlı oyuncularından birisini bırakmayarak büyük bir amatörlük yapan Manchester’ı Visca’nın uzun metrajlı pasında Demba Ba cezalandırdı.

KAPTAN SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ

Sahanın Rafael ile beraber en iyilerinden olan kaptan Visca’nın savunmaya eklemlenerek etkili paslarla baskıyı kırması rakibin başını döndürdü. Geride kaderine razı olmuş bir şekilde beklemektense hücumu tercih eden Başakşehir bunun meyvesini de aldı. Deniz Türüç’ün Mata’ya baskı yapıp kaptığı top sonrası golü getiren organizasyon şapka çıkartılacak cinstendi. Ceza yayı üzerine atılan pasa Demba Ba zekası dokunmayarak Visca’ya harika bir asist yapmış oldu. Maçın ilk yarım saatinde savunma ağırlıklı oyunu ile iki kenarda da iyi işler yapan kaptan Visca ileri çıkarak ikinci golü atıp takımını rahatlatan isim oldu. Gol sonrası gelen bir anlık rehavet sonucu adam paylaşımında sorun yaşayan Başakşehir, Martial’in golüne engel olamadı ve devreyi 2-1 önde kapadı.

SOLSKJAER'İN ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

İkinci yarıya Norveçli teknik adam Solskjaer, Demba Ba karşısında zor anlar yaşayan Tuanzebe’yi çıkarıp Matic’i stopere kaydırıp McTominay’ı oyuna alarak sistemini de 4-2-3-1’e çevirse de değişen çok bir şey olmadı. Geride alan savunmasını kusursuza yakın bir şekilde uygulayan Okan Buruk’un öğrencileri Pogba ve Cavani gibi yıldızların oyuna dahil olmasına rağmen rakibe fırsat tanımadı. Maç boyunca temsilcimizin verdiği net pozisyon sayısı da yok denecek kadar azdı. Harika bir strateji ve doksan dakikalık konsantrasyon ile üç puanı alan Başakşehir galibiyeti sonuna kadar da hak etti.