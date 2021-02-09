Kaos taktiği de Trabzonspor’u durduramadı

Her iki takımı da böylesine kötü bir zeminde verdikleri mücadeleden dolayı kutlamak gerekir. İlk devrede üretilemeyen pozisyonların, verilemeyen pasların sorumlusunun da en başta zemin olduğunu söylemek gerekir. Hamza Hamzaoğlu böyle bir ortamda mücadelenin öne çıkacağını düşünerek Adem-Umut-Tetteh gibi savaşçı oyuncuları ilk 11’de aynı anda başlattı. Sağ önde Zeki Yavru tercihi ise son günlerin formda oyuncusu Nwaekeme’ye karşı önlem amaçlı oldu.

YiNE HÜCUMDA GEREKTiĞi GiBi ÇOĞALAMADILAR

Pasın atılması ve alınmasının oldukça zor olduğu bu ağır zeminde Malatya uzun paslarla üçüncü bölgeye geçip, topun düştüğü yerde mücadele gücü yüksek oyuncularla bir nevi ‘kaos taktiği’ uyguladı. En azından çok sık faul alarak etkili olmayı bu şekilde başardı. Öyle ki Trabzonspor en fazla faul yaptığı ilk devreyi oynarken Malatya da en fazla korner (7) kullandığı 45 dakikayı yaşadı. Konuk ekip ise Djaniny-Ekuban ikilisi ile ileride etkili olduğu anlarda yine hücumda çoğalma sorunu yaşadı. Berat’ın gelmesiyle Baker’in öne çıkacağını ve ona hücumda özgürlük tanıyacağını düşünmüştüm ama bu kez iki oyuncu da savunma önünü terk etmeden oynadı. Trabzonspor’un hücum üçlüsü yine ileride yalnızları oynadı. Düşük tempolu pozisyonu az ilk devrenin galibi çıkmadı.

BAKASETAS’IN ŞIK GOLÜ DENGEYi BOZDU

İkinci yarıda dengeyi bir duran top ortasında kaleciden seken topu harika bir topuk pasıyla önüne alan Bakasetas’ın güzel şutu bozdu. Maç, gol sonrası tempo kazandı ve Yeni Malatyaspor özellikle Hadebe-Adem ikilisi ile Hüseyin Türkmen’in savunduğu kanatta etkili oldu. 67’de ise neredeyse bir klasik haline gelen Uğurcan Çakır kurtarışı geldi. Hızlı hücuma çıkmakta sıkıntılar yaşayan Avcı’nın takımı kalesini savunma konusunda da her geçen gün daha da iyiye gitti. Maçın son anlarında ise Nwakaeme öyle bir sihir yaratıp ikinci golü attı ki, zeminin yarattığı bütün kusurları unutturacak kadar güzeldi.

Ligde son 8 maçının 7’sini kazanıp 1’inde de berabere kalan bordo mavili takım, zirveye doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

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