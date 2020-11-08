İçerik ve felsefe farklı

Eddie Newton’un gidişinin ardından Alanyaspor karşısında bambaşka bir Trabzonspor vardı. Hem içerik hem de felsefe olarak farklıydı. Geride kompakt bir savunma yapıp merkezde baskı sonucu kaptığı toplarla kontra yapmak, bordo mavililerin ana planıydı. Bu stratejiye uygun olarak ileride Afobe’nin yerine Djaniny ilk 11’de başlarken yeni transferler Marlon, Baker ve geçen maçın yıldızı Nwaekeme gibi isimler yedek bırakılıp merkezde Pereira ve sol bekte de Kamil Ahmet Çörekçi’ye görev verildi.

KUSURSUZ PLAN

Trabzonspor Teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu’nun planı ilk devre boyunca kusursuza yakın bir şekilde işledi. Alanyaspor ligde en az şut çektiği 45 dakikayı oynarken Trabzonspor ise hızlı hücumlarda topla buluşturduğu Djaniny ile pek çok önemli pozisyon üretti. Devre biterken tabelada olmasa da sahada galip gelen; Trabzonspor Teknik Sorumlusu Derelioğlu olmuştu. İkinci yarının hemen başında bir duran top ortasında Vitor Hugo’nun kaymasıyla boşa çıkan Caulker’in kafa golü ise tam anlamıyla konuk ekip adına talihsizlikti.

UĞURCAN YiNE iŞ BAŞINDA

Golsüz beraberlikle biten Denizlispor maçında Eddie Newton 85 dakika değişiklik yapmadan beklemişti. Fenerbahçe maçında ise durum 3-1’e gelesiye kadar yine kenarda tepki verilmemişti. Bu kez geriye düştükten hemen sonra Afobe ve Yusuf Sarı hamleleriyle beraberlik golünü Uğurcan’ın nefis pasıyla beraber kulübeden atmış oldu İhsan Derelioğlu. Geride kalan sürede özellikle Afobe ve Yusuf Sarı ile etkili olsa da galibiyet golü gelmedi. Ligin en iyi futbolunu oynayan takım olarak sıklıkla dile getirilen Alanyaspor’a karşı deplasmanda daha etkili, galibiyete daha yakın taraf olarak bir puan ile ayrılmak şüphesiz ki Trabzonspor adına, alınan kötü sonuçlara karşı verilmiş iyi bir tepki!