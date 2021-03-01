Erol Bulut daha çok istedi

Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u son dört maçta da olduğu gibi ilk devreleri golsüz beraberlikle kapatıp ikinci yarılarda attığı bir ya da bazen iki golle sonuç alan bir felsefe ile oynuyordu. Derinde savunma yapıp rakibe az pozisyon verirken Uğurcan Çakır’ın da müthiş formu da atılan golü üç puana çevirmeye yetiyordu. Erol Bulut bu gerçeğin farkında olarak Sosa-Mert Hakan-Pelkas ve Mesut Özil gibi orijini on numara olan dört oyuncu ilk 11’e yerleştirdi. Sol kenarda Pelkas’ın yanına yaklaşan Mesut ile beraber maçın sürpriz sol beki Szalai’nin de bindirmeleriyle beraber etkili bir şekilde sol kenarı kullandı Fenerbahçe. Üst üste Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla geçen ilk yarım saat sonrası biraz kıpırdanma olsa da Trabzonspor pasif bir görüntü içerisindeydi.

İkinci yarıya daha istekli başlayan ev sahibi ekip önde baskının şiddetini arttırarak maça ortak olmayı başardı. Aslında her şey Trabzonspor’un son haftalarda galip geldiği maçlardaki senaryoya uygun bir şekilde gidiyordu ama dengeleri bozan ayrıntı Erol Bulut’un galibiyete olan tutkusunun Abdullah Avcı’dan daha fazla olmasıyla yapılan değişiklikler oldu.

DEĞiŞiKLiKLER ETKiLi OLDU

Mücadele gücünün yoğun olduğu böylesi maçlarda oyuncu değişiklikleri fizik kaliteyi belirlemesi açısından daha belirleyici oldu. Etkisiz kalan Thiam ve çok fazla top kaybı yapan Mesut Özil’i çıkarıp Valencia ve Samatta gibi iki atlet hücumcuyu 66.dakikada oyuna alan Erol Bulut bununla da yetinmedi. Sekiz dakika sonra bu kez Ozan ve Ferdi’yi maça dahil etti ve bu noktada Avcı değişiklik dahi yapmamıştı. Oyuna giren taze güçler hamle önceliğine sahip oldu ve baskıyı tersine çevirdi. Kenardan on numaraya geçen Pelkas merkezde bulduğu boşluğu iyi değerlendirerek harika bir şutla maçın sonucunu tayin etti. Gerçekte mahkum oynadığı ilk 45 dakika sonrası rüzgarı Trabzonspor arkasına almıştı ama Erol Bulut kendisi hakkında en çok eleştirilen oyuna müdahale konusunda bu kez yerinde ve zamanında hamleler yaparak üç puana giden yolu açan isim oldu.

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