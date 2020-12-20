En üretken 90 dakika

Trabzonspor maça iyi başladı. Ön alanda disiplinli bir şekilde baskı uygulayarak rakibi bozdu ve oyun üstünlüğünü zaman içerisinde ele geçirdi. Abdullah Avcı, savunmanın önüne Baker’ı, Flavio’nun önüne de Abdülkadir Parmak’ı koyarak, Abdülkadir Ömür’ün yokluğunda daha dirençli fakat hücumda sorunlu bir orta üçlü ile sahaya çıktı. Dakikalar geçtikçe ev sahibi baskıyı artırıp pozisyon üretmeye başladığı noktada ‘tartışmalı’ bir penaltı golüyle geriye düştü.

Öte yandan Avcı’nın kurduğu orta üçlüden Parmak sağa kırılırken, orta sahadan herhangi bir oyuncu ceza sahası içerisinde denge bozucu rolüyle görülmedi. Dolayısıyla Rizespor baskı yese de ilk devrede atakları savuşturmakta zorluk yaşamadı. Herkesin adamıyla eşleştiği baskı zamanlarında Nwakaeme’nin kalabalık arasından sıyrılıp vurduğu direkte patlayan şutu ilk devrede Trabzonspor’un en önemli atağıydı.

MARLON’DAN HARiKA ASiST

Rizespor'un pozisyonlar bularak ikinci devreye başladığı noktada bu kez Trabzonspor penaltı kazanarak skoru Ekuban ile eşitledi. Marlon’un ceza sahası içerisinde bulunan beş Rizesporlu oyuncuyu da oyundan düşüren harika pasında ise maçın iyilerinden olan Djaniny Trabzonspor’u öne geçirdi. Karadeniz derbisini hak ederek kazanan Trabzonspor, Avcı yönetiminde ilk defa bir maçta birden fazla gol atmayı başarırken üretim açısından da en iyi 90 dakikasını çıkardı diyebiliriz. Bu üç puan ve oyun istenilen seviyede olmasa da bir gelişimin göstergesi olarak bordo mavililere umut aşılayacaktır.

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