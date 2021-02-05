Emin adımlarla zirveye

Üstelik maça da iyi başlayan konuk ekip Sagal’ın etkili şutuyla gole de yaklaştı ama ilk 45 dakika içerisinde ürettikleri tek pozisyon da bu oldu. Oyunu önce dengeleyen ev sahibi, saha içi disiplininden kopmadan, zaman içerisinde oyunu rakip sahaya yıktı. Önce Bakasetas ile başlayan ataklar Ekuban’ın yakın mesafeden direğe nişanladığı kafa topuyla devam etti. Bu maçta sağ kenarda başlayıp zaman zaman Ekuban ile yer değiştiren Djaniny, yerini Afobe’ye bırakasıya kadar maçın en iyisiydi. Özellikle geriye geldiği zaman tıpkı Beşiktaş maçında Rıdvan’ı geçip etkili atağı başlattığı gibi bu maçta da Trabzonspor’a hız kazandıran isimdi.

YETERİNCE HIZLI DEĞİL

Bordo mavili ekip arkada boşluk bırakmadan doğru yerleşim alarak hücuma çıkıyor belki ama yeteri kadar etkili atak üretemiyor. Zira rakibi dengesiz yakalayacak hıza sahip değil. Djaniny bu noktada eksik parçayı tamamladı ama yeterli değil. Tam da bu yüzden yerleşik savunmaya karşı Nwakaeme’nin sihrine muhtaç kalıyor.

DEĞİŞİKLİKLER GECİKİNCE

Üç puanı getiren tek golde ise bu tarz kapalı savunmalara karşı etkili bir silah olan hücumda kaptırılan topun yeniden kazanılması yani ‘karşı pres’ etkili oldu. Topu kazandığını sandığı anda kaybeden Denizlispor bir an için savunma dengesini yitirdi ve ev sahibinin yeni transferi Bakasetas’ın tam da 61.dakikada gelen golüne engel olamadı. · 75 dakika boyunca olması gereken bir futbolu ortaya koyan Trabzonspor az daha beraberlik golünü kalesinde görüyordu zira rakip 4 yeni oyuncu değiştirerek fizik gücünü büyük oranda yenilemiş iken Avcı hiçbir şekilde oyuncu değiştirmemişti. Sagal’ın şutunun ardından ikinci önemli pozisyonunu bu dakikalarda yakalayan Denizlispor belki de puan almak için tek şansını bu noktada yitirdi. Trabzonspor, Avcı ile beraber yeni bir kimlik inşa edip harika bir periyot yakalayarak, hak ettiği yerin en azından menziline girmiş oldu.