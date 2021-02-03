Donk’un gecesi

Oyunu kendi yarı sahasında kabullenen Başakşehir’e karşı ilk devre boyunca yüklenen bir Galatasaray vardı sahada. Maçın hemen başında Onyekuru’nun hareketliliğinden doğan aksiyonları bir kenara bırakırsak pozisyon üretmekte zorlanan taraftı sarı kırmızılılar. Bunun da en önemli nedeni merkezde Taylan’ın yanında oynayan futbolcunun Etebo olmasıydı zira merkez hücumu neredeyse hiç gerçekleşmedi. Santrfor oyunu konusunda iyi olan Babel’i bir kez olsun duvar olarak dahi kullanmayı düşünecek bir oyuncusu yoktu. Taylan geride top dağıtırken Etebo da gelen topları iki kenardan birine vererek baskıyı kenarlardan yükseltiyordu.

PENALTI, KIRILMA NOKTASI

Bu açmaz içerisinde Marcao’nun yaptırdığı penaltıyı kurtaran Muslera ise belki de maçın kırılma noktasıydı. Üretimsizliğin yarattığı çaresizlik içerisinde vakit geçerken ortaya çıktı Ryan Donk. Sağ kenardan öyle bir orta kesti ki beşli hattın gerisinden hızlıca içeriye giren Onyekuru maçta dengeyi bozan isim oldu. Onyekuru aynı zamanda bu sessiz geçen sürecin renkli olan tek kişiliğiydi, Donk ise kahramanı.

ONYEKURU BÜYÜK RiSK

Önde olmasına rağmen Terim, Emre Kılınç’ı merkeze çekip, kanada Babel’i atarak yeni transfer Mostafa Mohamed’i de oyuna alıp takımın hücum dozajını artırsa da Başakşehir istifini bozmadan tehlikeli kontralar üreterek geride durmaya devam etti. Tedirginliğin arttığı bu zamanda yine ortaya maçın futbolcusu Donk çıktı. Belhanda’nın kullandığı korner vuruşunda öyle bir yükselip golü attı ki Aykut Kocaman’ın ilk maçında puan alma umutlarını da yok etti. Onyekuru’nun varlığı gol için yüklenen her takım için ne kadar büyük risk barındırdığını yine yaptırdığı penaltıyla da göstermiş oldu.

MOHAMED’i BEĞENDiM

Yeni transfer Mostafa Mohamed 45 dakika içerisinde iyi bir görüntü ortaya koydu. Köşe vuruşunda rakiplerinden yükseğe sıçrayıp darbeli bir kafa vuruşu gerçekleştirdi. Gelen pası baskı altında hızlı bir şekilde kanada aktardı ve belki de en önemli özelliği sırtı dönük oyunu iyi bir şekilde oynayacağını gösteren anlardı.

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