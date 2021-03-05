Çilingir Bakasetas yine iş başında!

Bordo mavililerin temel stratejisinde farklılık yoktu ama istisnalar vardı. Rakibin birinci bölgesinde etkili bir baskı yaparak topu kapan Djaniny, Brecka’nın da hatasını değerlendirerek golü buldu. Maça daha iyi başlayan Kasımpaşa ise daha çok Yusuf Erdoğan ile etkili oldu.

Trabzonspor’un sol kenarını hırpalayan Yusuf Erdoğan, yine bu noktadan geliştirilen atakta kazanılan penaltıyı gole çevirerek maçta eşitliği sağladı. Özellikle Nwakaeme’nin geri dönüşlerde yaşadığı sıkıntıyı Kasımpaşa ilk devrede oldukça iyi bir şekilde değerlendirdi.

OLMASI GEREKEN YERDE

Avcı'nın Trabzonspor’unda en önemli sorun üçüncü bölgede rakip ceza sahasına girecek ekstra oyuncu eksikliği idi. Bakasetas transferi bu boşluğu doldurması açısından çok değerli. Denizli, Yeni Malatya ve Gaziantep karşısında üç puan getiren Bakasetas’ın golleri, yeteneğinden çok, olması gereken yerde bulunduğu için gerçekleşmişti. Özellikle 60. dakikadan sonra baskıyı artıran ve üst üste net pozisyonlar kaçıran Trabzonspor’da devreye yine ‘Çilingir’ Bakasetas girerek Ekuban’ın kaçırdığı pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. Kötü bir gün geçiren Berat’ın golde etkili olan harika ara pası ise Avcı’nın, hatalarına rağmen oyuncuda ısrar etmesinin meyvesiydi.

5 HÜCUMCULU TRABZON

Abdullah Avcı maçın bir saatlik bölümü geride kaldığında sağ beke Abdülkadir Parmak’ı kaydırıp merkezde Berat’ın önüne Yunus’u yerleştirdi. Çift on numaralı beş hücumculu bir takım oluşturdu. Bu değişiklik sonrası Trabzonspor gole kadar çok etkili bir 20 dakika oynadı. Bu oyunda Yunus başrolde olmasa da takıma verilen mesaj yerini bulmuş gibiydi. Sonuçta Trabzonspor özellikle ikinci yarı ürettiği pozisyonlarla hak ettiği üç puanı Çilingir Bakasetas ile almayı başardı.