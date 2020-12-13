Beraberliğe sevinmeli

Kayserispor kalesini koruyan ve ilk kez Süper Lig’de forma giyen 18 yaşındaki Doğan Alemdar’ın nasıl bir kaleci olduğunu görmek isterdik ama maalesef böyle bir şey mümkün olmadı! Trabzonspor 90 dakika boyunca pozisyon üretemedi. Öte yandan Kayserispor ise ligde en fazla isabetli şut çektiği maçı oynadı. Golsüz biten maçın kısa özeti buydu. Üstelik bu maç sonunda Abdullah Avcı’nın hücumdaki kısırlıktan ziyade savunmadaki sorunlar üzerine yoğunlaşması gerektiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki 4 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü ama ilk 45 dakika içerisinde maçı farklı kaybedecek kadar tehlike yaşadı.

BU KADAR HATA NEDEN?

Saha içi yerleşim, strateji ya da taktiksel içerikten ziyade, maça farkını koyan unsur iki takım arasındaki oynama isteği ve oyun iştahı oldu. Kayseri maç boyunca rakibinden bir kişi fazlaymış görüntüsü ortaya koyacak kadar koştu, istedi ve çabaladı. Bordo mavili ekipte ise başta Lewis Baker olmak üzere, hiçbir baskının olmadığı noktalarda dahi çok sık pas hataları gerçekleşti ki bunu anlamlandırmak da kolay değil.

Alex Ferguson, Gary Neville’i bek pozisyonundan savunma önüne çekmeden önce sürekli aynı idmanı yaptırırmış. Oyuncu topu alır almaz sahanın en dip köşesine geçen Ferguson “Önce kafayı çevirip beni göreceksin” diye uyararak bakış açısını geliştirmek için çabalamış. Benzer idmana başta Abdülkadir Ömür ve Ekuban olmak üzere Trabzonspor’daki pek çok oyuncunun ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.

Daha iyi seçenekler varken, baskı altındaki oyuncuya pas verip kaybetmekten tutun da hızlı hücumlarda çok daha iyi opsiyonları göremeden en riskli pası deneyip kontra yemeye kadar pek çok içerikte kafayı 360 derece çevirme eksikliğinin sebebiyet

verdiğini söylemek gerekir.

HÜCUMA AĞIRLIK VERMELi

Kayserispor karşısında hücumda üretemeyen ve savunmada özellikle ilk devre çok fazla açık veren Trabzonspor bu maça nihayetinde, kaybettiği iki puandan ziyade kazandığı bir puan olarak bakmalı. Abdullah Avcı da artık savunmadan ziyade hücumu geliştirmek için çalışmalara başlamalı.

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