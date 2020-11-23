Abdullah Avcı’ya hediye

Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Trabzonspor’un ilk rakibi zor günler geçiren Mehmet Özdilek’li Erzurumspor oldu. Deplasmanda oynadığı son 3 maçın 2’sini kazanan konuk ekipte Özdilek yine cesur bir kadro çıkardı. Dörtlü savunmanın önünde oynayan Donald dışında kalan beş oyuncu da hücumcuydu. Avcı ise Pereira’yı yeniden sağ beke çekip, Afobe’yi de en uca yerleştirerek 4-23-1 düzeninde sahaya çıktı. Mehmet Özdilek’in ön alan presi ile başlama fikri ise oyunun gidişatını belirledi. Kendisine birinci bölgede yapılan baskıyı her kırdığında pozisyon üreten bordo mavililer, organize ataklarla ilk yarım saatte etkili bir futbol ortaya koydu. Buna rağmen gol yerleşik savunmaya karşı set hücumuyla gerçekleşti. Geriden oyun kurulumu esnasında sıkışıklığı çözmek için kenardan merkeze kırılan Nwaekeme’nin Ekuban’ı görmesiyle beraber başladı her şey. Sahanın iyilerinden Abdülkadir Ömür ile verkaça girmesi Ekuban’ı golle buluşturdu.

ÖMÜR-AFOBE ORTAKLIĞI

Dikkat çeken bir başka detay ise özellikle ilk 45 dakikada Trabzonspor’un kaybettiği noktada takım olarak baskıyı hızlıca yapması ve buradan kazanılan top sonrası Abdülkadir Ömür-Afobe ortaklığından net pozisyon üretmesi oldu. Rakibin kornerlerinde zaman zaman sıkıntı yaşamış olsa da ilk 45 dakika Abdullah Avcı ve Trabzonspor adına iyi bir ilk yarı oldu diyebiliriz.

ERZURUM 2. YARIDA BASKILIYDI

Trabzonspor’un yakaladığı net fırsatları değerlendirememesi rakibine güç verdi. İkinci yarıda baskıyı artıran Erzurumspor oyunda hâkimiyeti elde etti. Abdullah Avcı, öncülü olan teknik adamların aksine, önde olduğu bir noktada değişiklik yaptı. Afobe’yi çıkarıp Ekuban’ı en uca attı ve merkezi üçleyerek hem dizilimi 4-3-3’e çevirdi hem de ağır zeminde yorulmuş takımın orta sahasına taze bir oyuncu ekledi. Ne var ki zaman geçtikçe ve zemin ağırlaştıkça kaçan goller yine Erzurumspor’a direnç katarken Trabzonspor’u da geriye itti. İkinci yarı fizik olarak rakibine göre geride kalan bordo mavililer hata yapmadı ve Avcı’ya ilk maçında üç puanı hediye ettiler.