Abdullah Avcı döneminin en etkili 45 dakikası

Abdullah Avcı’nın sakatlıklar ve formsuzluklardan dolayı günden güne değiştirdiği orta sahasında geldiği nokta; Abdülkadir Parmak’ın önünde iki on numara olan Yunus Mallı ve Bakasetas’ı oynatmak oldu. Çift on numaralı merkezine etkili hücum üçlüsünü de ekleyerek, son üç maçını kazanmış olan moralli Ankaragücü karşısına çıktı. Yine de belirtmek gerekir ki; oyun felsefesini dizilim ve oyuncu tipolojileriyle beraber teknik direktörün oluşturduğu strateji belirler.

Djaniny’nin etkili şutunu tamamlayan Ekuban ile perdeyi açana kadar olan bölümde Trabzonspor kontrollüydü ve rakibi ikinci bölgesinde karşıladı.

Geraldo’ya ciddiyetsiz bir şekilde yaklaşan Hüseyin’in yaptırdığı penaltı sonucu gelen gol eşitliği sağlasa da Djaniny-Ekuban ikilisi yine sahneye çıkıp takımı öne geçirdi.

DJANİNY VE EKUBAN FARKI

İki asist ile ilk devrenin yıldızı olan Djaniny önde kaptığı topla golünü de atarak Abdullah Avcı yönetiminde oynanan en etkili 45 dakikanın da sonucunu belirlemiş oldu.

Abdullah Avcı ile çıktığı maçlarda ilk defa ilk 45 dakikada birden fazla gol atma başarısı gösteren Trabzonspor yine en fazla isabetli şut (6) çekip, gol beklentisi açısından da (2.58) en yüksek sayıya ulaştı.

Üstelik bunu başarırken Yunus ya da Bakasetas’tan oluşan orta sahadan yine yardım almadı ama Djaniny ve Ekuban performansı bu farkı ortaya çıkardı.

UĞURCAN YiNE SAHNE ALDI

Ankaragücü ikinci yarıya etkili başladı. 46’da Endri Çekiçi’nin 54’te ise Lobjanidze’nin şutlarını harika bir şekilde kurtaran kaptan Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban ile beraber yine maçın yıldızı olmayı başardı.

Hatta, 75’te yakın mesafeden Börven’in çektiği şutun dışarı gitmesinde dahi Uğurcan Çakır korkusu olduğunu söyleyebiliriz.

Ankaragücü’nün atamadığı ikinci gol maçın kalan bölümünün de Trabzonspor adına rahat geçmesini sağladı. Edgar’ın golü ise maçın skorunu belirledi.

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