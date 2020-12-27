Abdullah Avcı doğru hamle yaptı ama...

Abdullah Avcı geldiği ilk gün en büyük problem olarak gördüğü savunmayı iyileştireceğine dair sayısız cümle kurdu ve gelin görün ki Avcı’nın geldiği günden bu yana Trabzonspor’un en büyük sorunu savunmadan ziyade hücum ve üretimsizlik oldu. Galatasaray maçına da topu rakibe vererek kendi yarı sahasında karşıladı rakibi. Yerleşik savunmaya belki de ligde en etkili hücumları gerçekleştiren Galatasaray zaman geçtikçe rakip sahaya yerleşti ve ilk devre sona ererken sağ kenardan içeri giren Emre Kılınç Oğulcan’ın şık pasında topla buluşup şutunu çekti ve dönen topu tamamlayan Arda Turan takımını öne geçirdi.

OYUN BECERiSi DÜŞÜK TAKIM

Yenilen golde Galatasaraylı oyuncuların hareketliliği dikkat çekerken nwakaeme dışında Trabzonsporlu bütün futbolcuların hareketsizliği ve takip becerisinin eksik oluşu da gözlerden kaçmadı. Arda ve oyunda kaldığı süre içerisinde Feghouli ile beraber Emre Kılınç sağ kenarda buluşarak eşleşmelerde sorun çıkartacak dolaşımı sergilediler. Tam da bu yüzden yerini kaybeden Galatasaraylı oyuncuların boşalttıkları alana atılacak toplarla iyi kontralar yapılabilirdi ama oyun becerisi düşük Trabzonspor bunu çok az yapabildi. Emre-Arda-Oğulcan-Feghouli dörtlüsü ön alanda birbirlerine yakın oldukça seri paslaşmalarla oyunun kontrolünü ele aldılar. İkinci devre skorun takımı öne iteceğini düşünen Abdullah Avcı doğru değişikliklerle maça müdahale etti ve Yusuf’u çıkarıp Djaniny’yi kenara çekerek Afobe silahını sürdü sahaya. Afobe’nin bencilliği ve beceriksizliği takımı golden edince bordo mavililer kaderine razı oldu.

YENi BiR MERKEZ SANTRFOR DOĞUYOR

Klasik dokuzların ömrü 25 yaşından sonra başlar. Oğulcan yaşında Vardy’nin profesyonel maçı yoktu, Luca Toni 3. ligdeydi ve Klose orta sahada oynarken Lewandowski ise Barrios’un arkasından on numaradan santrfora geçiş yapıyordu. İlk golde duvar olup şık bir pas verip ikinci golü de kendisi atan Oğulcan belki de Fatih Terim’in çok aradığı yeni santrforu olacaktır eğer ki gelişimini bu şekilde devam ettirip çalışmayı sürdürürse.

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