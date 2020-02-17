Dengeleri değiştiren adam

Hürriyet yazarlarından Orhan Uluca, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. İşte o yazı...
Trabzonspor, her açıdan alkışa değer mücadelesini ve galibiyet serisini sürdürüyor. Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, oyunun hemen başında Ndiaye’nin kenar ortasında Sörloth ile golü buldu. Dengeleri değiştiren bu erken gelen golde Norveçli oyuncunun rakibinden kurtuluşu ve bitiriciliği kadar Aaron’un hatasının da konuşulması kaçınılmaz olacaktır. Tek görevi ligin en formda golcüsünü tutmak olan bir stoper nasıl bir kenar ortasında dalarak önünden rakip santrforun geçişini izler, anlamak gerçekten zor.
HAKİMİYET EL DEĞİŞTİRDİ
Geriye düşen Sivasspor rakibe önde pres yaparak buradan kazanacağı toplarla hücum etmeyi düşündü ve bir süre bunda başarı da sağladı. Kenardan oyunu izlemek yerine müdahale etmeyi bir prensip haline getiren Hüseyin Cimşir, Guilherme ve Sosa’yı bu bölgeye göndererek fazladan bir oyun kurucu oraya yerleştirip presi kırmayı başardı ve olası top kayıplarının ve verilecek pozisyonların önüne geçmiş oldu. Golden sonra skor avantajına sahip Trabzonspor topu rakibe verdi belki ama kalesinde tehlike de yaşamadı. 35’te Nwakaeme’nin sakatlanarak oyundan çıkması ve yerine A. Parmak’ın girmesiyle beraber oyunun kontrolü yeniden ev sahibine geçti. Ancak Sörloth ve savunma dörtlüsü dışında kalan bütün oyuncuların orta saha karakterli olmasıyla beraber Sivasspor’un topu yeniden kazanma süresi uzadı ve hâkimiyet de oyunda el değiştirdi. İlk yarı biterken maçın iyilerinden Sosa’nın kendi yarı sahasının sağından attığı uzun metrajlı diyagonal pasta maçın yıldızı Sörloth’un sert ortası Caner’e çarparak farkı ikiye çıkardı.
BEKLERİN MÜTHİŞ PERFORMANSI
İkinci yarıya baskılı başlayan Trabzonspor’da her iki kenar da orta saha karakterli oyuncular tarafından idare edildi. Merkeze kırık şekilde oynayan sağ ve sol kenarın açtığı koridora aynı anda hem Perreira’nın hem de Novak’ın bindirme yapması fark yarattı. Öyle oldu ki sağ kenardan sağ bek Perreira’nın etkili ortasına boş pozisyonda kafayı vurup golü kaçıran isim sol bek Novak oldu. Zaten iki bekin hem savunmada hem hücumda böylesine tempolu oynaması; Pereira’nın etkili ortaları ve Novak’ın gole yakın oyun anlayışı Trabzonspor’u ligin diğer bütün takımlarından ayıran en önemli fark. Zorunlu değişiklikler ve sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Sivasspor, ikinci yarının ortalarından itibaren maçta üstünlüğü ele geçirdi. Gerek skor dezavantajı gerekse de uzaktan çekilen şutların sonuç vermemesi onları maça ortak etmekten alıkoydu. Uzatmalarda gelen Yatabare golü ise maçın skorunu belirledi.
KUZEYİN YILDIZ ALEXANDER SÖRLOTH
Maçın adamı hiç kuşku yok ki; bu sezonun en iyi transferi Sörloth oldu. Henüz ilk dakikalarda attığı golde kendisini saklaması ve bitiriciliği inanılmazdı. Öte yandan kenarlardan topun üçüncü bölgeye taşınmasında etkin rol oynaması ve zaman zaman arkası dönük toplar alıp içeriye yaptığı servislerle de etkili oldu. Ndiaye biraz daha dikkatli olsa maçın 25’inci dakikasında müthiş bir asiste de imza atacaktı. Maçın ve belki de sezonun yıldızı muhteşem performansına devam ediyor.
GUILHERME'NİN MEVKİSİZLİĞİ
Trabzonspor'da fark yaratan oyunculardan birisi de doksan dakika içerisinde farklı rollerde ve görevlerde bulunması sebebiyle yeni transfer Guilherme oldu. Başlangıç diziliminde öndeki hücum üçlüsünün sağında yer alan Guilherme ilk devre sona ererken ortalama pozisyon haritasındaki yeri orta sahanın tam ortasında çıktı. Brezilyalı oyuncu hem Sörloth’a yakın durup önde etkili pres yaparken aynı zamanda geriye gelerek oyun kurulumunda yaşanılan sıkıntı çözen bir defansif orta saha rolüne de büründü. Sosa ve Pereira ile kenarda pas şovunun içerisinde de yer alan oyuncu tam anlamıyla saha içerisinde Hüseyin Cimşir’in jokeri oldu.
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Dengeleri değiştiren adam
Hürriyet yazarlarından Orhan Uluca, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. İşte o yazı...
Trabzonspor, her açıdan alkışa değer mücadelesini ve galibiyet serisini sürdürüyor. Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, oyunun hemen başında Ndiaye’nin kenar ortasında Sörloth ile golü buldu. Dengeleri değiştiren bu erken gelen golde Norveçli oyuncunun rakibinden kurtuluşu ve bitiriciliği kadar Aaron’un hatasının da konuşulması kaçınılmaz olacaktır. Tek görevi ligin en formda golcüsünü tutmak olan bir stoper nasıl bir kenar ortasında dalarak önünden rakip santrforun geçişini izler, anlamak gerçekten zor.
HAKİMİYET EL DEĞİŞTİRDİ
Geriye düşen Sivasspor rakibe önde pres yaparak buradan kazanacağı toplarla hücum etmeyi düşündü ve bir süre bunda başarı da sağladı. Kenardan oyunu izlemek yerine müdahale etmeyi bir prensip haline getiren Hüseyin Cimşir, Guilherme ve Sosa’yı bu bölgeye göndererek fazladan bir oyun kurucu oraya yerleştirip presi kırmayı başardı ve olası top kayıplarının ve verilecek pozisyonların önüne geçmiş oldu. Golden sonra skor avantajına sahip Trabzonspor topu rakibe verdi belki ama kalesinde tehlike de yaşamadı. 35’te Nwakaeme’nin sakatlanarak oyundan çıkması ve yerine A. Parmak’ın girmesiyle beraber oyunun kontrolü yeniden ev sahibine geçti. Ancak Sörloth ve savunma dörtlüsü dışında kalan bütün oyuncuların orta saha karakterli olmasıyla beraber Sivasspor’un topu yeniden kazanma süresi uzadı ve hâkimiyet de oyunda el değiştirdi. İlk yarı biterken maçın iyilerinden Sosa’nın kendi yarı sahasının sağından attığı uzun metrajlı diyagonal pasta maçın yıldızı Sörloth’un sert ortası Caner’e çarparak farkı ikiye çıkardı.
BEKLERİN MÜTHİŞ PERFORMANSI
İkinci yarıya baskılı başlayan Trabzonspor’da her iki kenar da orta saha karakterli oyuncular tarafından idare edildi. Merkeze kırık şekilde oynayan sağ ve sol kenarın açtığı koridora aynı anda hem Perreira’nın hem de Novak’ın bindirme yapması fark yarattı. Öyle oldu ki sağ kenardan sağ bek Perreira’nın etkili ortasına boş pozisyonda kafayı vurup golü kaçıran isim sol bek Novak oldu. Zaten iki bekin hem savunmada hem hücumda böylesine tempolu oynaması; Pereira’nın etkili ortaları ve Novak’ın gole yakın oyun anlayışı Trabzonspor’u ligin diğer bütün takımlarından ayıran en önemli fark. Zorunlu değişiklikler ve sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Sivasspor, ikinci yarının ortalarından itibaren maçta üstünlüğü ele geçirdi. Gerek skor dezavantajı gerekse de uzaktan çekilen şutların sonuç vermemesi onları maça ortak etmekten alıkoydu. Uzatmalarda gelen Yatabare golü ise maçın skorunu belirledi.
KUZEYİN YILDIZ ALEXANDER SÖRLOTH
Maçın adamı hiç kuşku yok ki; bu sezonun en iyi transferi Sörloth oldu. Henüz ilk dakikalarda attığı golde kendisini saklaması ve bitiriciliği inanılmazdı. Öte yandan kenarlardan topun üçüncü bölgeye taşınmasında etkin rol oynaması ve zaman zaman arkası dönük toplar alıp içeriye yaptığı servislerle de etkili oldu. Ndiaye biraz daha dikkatli olsa maçın 25’inci dakikasında müthiş bir asiste de imza atacaktı. Maçın ve belki de sezonun yıldızı muhteşem performansına devam ediyor.
GUILHERME'NİN MEVKİSİZLİĞİ
Trabzonspor'da fark yaratan oyunculardan birisi de doksan dakika içerisinde farklı rollerde ve görevlerde bulunması sebebiyle yeni transfer Guilherme oldu. Başlangıç diziliminde öndeki hücum üçlüsünün sağında yer alan Guilherme ilk devre sona ererken ortalama pozisyon haritasındaki yeri orta sahanın tam ortasında çıktı. Brezilyalı oyuncu hem Sörloth’a yakın durup önde etkili pres yaparken aynı zamanda geriye gelerek oyun kurulumunda yaşanılan sıkıntı çözen bir defansif orta saha rolüne de büründü. Sosa ve Pereira ile kenarda pas şovunun içerisinde de yer alan oyuncu tam anlamıyla saha içerisinde Hüseyin Cimşir’in jokeri oldu.
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