Yazılacak yazımız, gidecek yolumuz var

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Ülkeye bakıyorum da 2 yılda 4 yılda bir sadece futbolda değil voleybolda, atletizmde, okçulukta gelen başarılarla 85 milyon insan milli takımlarla inanılmaz bir sevinci bayram havası yaşıyor. Bu ülke sevinmeyi o kadar çok hak ediyor ki bunu büyük ölçüde sporcularımız sağlıyor. Bugün futbolcularımız yarın voleybolcularımız... Ülkeyi mutluluğa boğan olayların arkasında hep spor var. Avusturya grubunda çok iyi maçlar çıkardı. Bizse grup maçlarında daha sıkıntılı bir dönem geçirdik. Gürcistan maçı bizim için oyunla ve alınan skorla bu gruptan çıkarız mesajını vermişti. Arkasından Portekiz maçı. Orada tartışılacak çok şey var. Çekya maçı da bizim için zor bir maçtı. Ama neticede geçtik. Son 16 maçlarına baktığımız zaman favori takımların ne kadar çok zorlandığını görebiliriz.

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TEK MAÇLIK SiSTEMDE DAHA BAŞARILIYIZ

Tek maçlık sisteme geçildiği zaman başarı oranımızın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Burada milli takım için önemli olan bir hadise vardı. Kadronun sürekliliği. Gruptaki ilk Gürcistan maçında sahaya çıkan kadrodan memnunduk. Portekiz maçında ise 4 değişikliğimiz vardı. Dün ise maçın kahramanı belki mecburiyetten forma giyen Merih Demiral oldu. Merih, bu ülkenin tartışmamız en iyi 1-2 stoperinden biri. Ama geç de olsa başardı ve milli takımın değişilmezi olduğunu gösterdi. Attığı ikinci gol harika bir yükselişle geldi. Onun dışında takım olarak savunmayı çok iyi yaptığımızı, rakibin bize 90 dakika içerisinde sadece 2 -3 tehlikesi olduğunu söyleyebiliriz. Kontradan yakaladığımız toplarla pozisyonlar bulduk ama kazandığımız için üstünde durmamamız lazım. Burada önemli olan yola devam etmek.

MiLLi TAKIMA TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ

2000’de çeyrek final, 2008 de yarı final ve şimdi yeniden çeyrek final oynayan milli takıma teşekkür borçluyuz. Avusturya grubun lideriydi. Bundan sonraki rakibimiz kim, Hollanda. Grubunu üçüncü sırada bitirdi. İşin özü gruplarda hangi dereceyi aldığın hiç önemli değil. Portekiz’in önceki akşam Slovenya karşısında nasıl tur atladığına şahit olduk. Kalecileri ile çeyrek finale çıktılar. Dün akşam da bir pozisyon dahi olsa Mert’in hakkını teslim etmeliyiz. Son dakikada çıkarttığı top olağanüstüydü. Biz buna futbolda ‘gol kurtaran’ değil ‘maçı kurtaran’ deriz. Almanya’da milyonlarca, statta on binlerce, ülkede 85 milyon Türk, milli takımla gurur gecesi yaşıyor.

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YARI FiNAL KAPISI BiZE ASLA KAPALI DEĞiL

Hollanda maçı bu maçtan daha zor olur mu vallahi kestiremiyorum. Ama gruplarda ve bu maçta şunu anladık. İleride görev verdiğimiz takımın en gençleri. Kaliteli futbolcularımız var ama turnuva gösterdi ki iyi sonuçlar aldığımız maçlarda düşündüklerimiz hep gerçekleşti. Maçtan önce tartışma konusu yapılan Hakan Çalhanoğlu’nun olmayışıydı. Maça bakınca kimse Hakan’ı aradık demez. Dolayısıyla alternatifi olan bir kadromuz var. Hollanda’nın aldığı sonuçlar belli. 16 turunu rahat geçti. Hangi Hollanda’dan bahsediyoruz. Gruptaki mi yoksa son 16’yı geçen mi? Turnuvada bir yere gitmek istiyorsak engebeli yollardan biri Hollanda değil. Bir İspanya bir Fransa ya da bir Almanya değil Hollanda. Yarı final kapısı bize asla kapalı değil. Bu psikoloji ile bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Daha uzun şeyler yazmak istiyordum ama bu düşüncelerimi bu çocuklar bana Hollanda maçından sonra yazdırsın istiyorum. Daha yazılacak yazılarımız devam edecek yolumuz var.