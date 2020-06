Sessiz günlerin sonunda ışıklı geceler başlıyor

Yarışın en heyecanlı haftalarında mecburen verilen aradan sonra tekrar başlıyoruz. Özlenen birçok kare tekrar canlanacak ama bu karelerin en önemli unsurlarından biri eksik olacak. Futbolun taraftarsız oynanması, saha içini de saha dışını da olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Heyecanlı bir filmin devre arasında filmi seyredenler, ‘İkinci yarıda neler olacak, film nasıl sonuçlanacak?’ diye fikir yürütürler ve filmin sonunu beklerler. Bir de 34 bölümlük bir dizi film olarak düşünelim. 26 bölümünü izledik. Finali son 8 haftası olacak bu dizi film nasıl bitecek? Bunu merak edip konuşuruz. Bu dizinin son bölümü için özellikle yukarıdaki 4, aşağıdaki 6 arasında müthiş bir yarış bizi bekliyor. Nerede bekliyor? Ekran başında.

DÜDÜKLER BİLE ÖZLENDİ

Bu insanlar atılan şutları, kaleci kurtarışlarını hatta ve hatta hakem düdüklerini dahi özlediler. Başlangıç haftasının hemen sonrasında Ziraat Türkiye Kupası’nda final niteliğinde olabilecek bir Fenerbahçe-Trabzon maçı da Alanya-Antalya ile beraber ayrı bir renk ve heyecan katacak. Bu arada futbolcuların, teknik adamların işlerinin bu ortamda zor olacağını, konsantrasyon kaybı olabileceğini hep söyledik. Favorisi olmayan bir dörtlü grup yukarıda, ki bu grubun içerisinde Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Sivas var. Önümüzde öyle bir 8 hafta bulunuyor ki; lig sonunda 2 hatta 3 takımın aynı puanlara erişme şansının dahi olabileceği haftalar. Aşağıdaki takımlar da en az yukarıdaki kadar heyecanlı ve Süper Lig’e tutunma yarışlarının olacağı maçları yaşayacaklar. Muhtemelen hakemlerin kendi adına daha rahat maç yönetebileceği haftalar diye de düşünebiliriz. Şartlar ne olursa olsun taraftar gruplarının, hakem kararlarına verdiği tepkiler zaman zaman hakemi dahi zor durumda bırakabiliyordu.

AVANTAJ BAŞAKŞEHİR'DE

Üstteki dörtlü gruptan taraftar desteğiyle oynamaya daha alışmış 3 takım var; Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor. Daha az seyirciye sahip olsa da Medipol Başakşehir, bu yarışın favorisi değil belki ama muhtemelen şartlar gereği en avantajlısı diyebiliriz. Çok uzun bir aradan sonra Türkiye’deki insanlar ekran başında, kafelerde, evlerde, her yerde tekrar futbol konuşmaya başlayacak. Ve sosyal yaşamımızdaki önemli bir eksiği doldurmuş olacaklar. Bugünkü şartlar son haftalarda değişir ve taraftar gruplarıyla oynanacak maçlar olursa, bu durum yeni başlayacak sezon için de olumlu bir çağrışım yaratacaktır.

HER ŞEY TAMAMSA GÜZEL

Görsel ve yazılı medya, radyolar, telefon trafiği, yüz yüze görüşmeler günlük yaşamımızın önemli bir bölümünü tekrar kapsayacak. Bu anlamda bütün takımlara bu yarışta bol şanslar diliyorum. Hem şampiyonluk adına hem de ligde kalma adına mücadele edenlere. Onlar için heyecan hat safhada olacaktır. Böyle bir 8 hafta bugün start alıyor. Yavaş yavaş ilk haftadan sonra insanların neler hissettiğini, eskiyle yeniyi kıyaslarken nelerin değiştiğini onlardan da duymuş ve görmüş olacağız. Kısacası durum budur. Lig yarışı başlıyor. Ama bir laf vardır: Her şey tamamsa her şey güzeldir. Bizde her şeyin tamam olduğu haftalarda bu güzelliğe kavuşmak umuduyla...