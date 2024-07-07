Gururluyuz ve üzgünüz

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Milli takımın bugüne kadar oynadığı maçlarda, grup maçları ve Avusturya maçının ikinci yarısı hariç, bu akşam en iyi performansı sergilediğini söylemek mümkün. Hollanda bizim bildiğimiz eski Hollanda değil ama bir futbol ülkesi. Tecrübeli bir takım. Burada öne geçtik ikinci yarıda nereden kaynaklandı, nasıl oldu bilmiyorum ama geriye düştük. Maçtan sonra Hakan Çalhanoğlu’nun yaptığı bir açıklama var. Ben oradaki bir kelimeye takıldım. “Keşke bu kadar geriye çekilmesiydik” diyor. Ben bunu ne için söylendiğini şu ana kadar çözemedim. Bu maçın özetini aslında Hakan yapıyor. Bu “keşke” kelimesini soyunma odası için mi saha içi için mi kullandı. Soyunma odası içinse teknik ekip içindir, saha içi kullandıysa futbolcudan kaynaklanan psikolojik bir durumdur. Biz dolayısıyla bu maçı kazanma potansiyeline sahiptik. Keşke kelimesi olmasaydı.

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WEGHORST’A HAZIR DEĞiLDiK

Weghorst’un oyuna girmesiyle ilgili ciddi bir önlemimiz olmadı. Buna hazırlıklı değildik. Onun girişi Hollanda adına kanat ataklarını daha etkin hale getirdi. Şanssız mıydık, evet şanssızdık. İkinci golü bulabilir miydik, evet bulabilirdik. Burada şanssızlıktan da rakip içinde şanslı olmaktan bahsedebiliriz. Genel itibariyle turnuvada ilk maçtan bu ana kadar oynadığımız maçlara kadar şu ifadeyi kullanabiliriz. Grup maçlarında 45 dakika iyi oynayarak 16’ya yükseldik. 16’da oynadığımız ilk 45 dakika çok etkili futbolla çeyrek finale yükseldik. Turnuvanın en iyi maçını oynadığımız Hollanda’ya kaybederek elendik. Şartlar ne olursa olsun milli takım ülke insanını üzmedi, gururlandıracak bir sonuç aldı diyebiliriz.

DEĞiŞiKLiKLERDE ÇOK GEÇ KALDIK

Oyuncu değişikliklerinde geç kaldık. Özellikle Kenan YıldızKerem Aktürkoğlu değişikliği çok geç kalmıştı. Hollanda karşısında 2-1 geriye düştüğümüz andan itibaren Cenk Tosun-Semih Kılıçsoy hamleleri de oldukça geç kalınmış değişikliklerdi. Esasında maçın özetini Hakan Çalhanoğlu’nun maç sonundaki gözyaşlarında görebiliriz. Hakan’ın gözyaşları 3 şeyi ifade ediyor.

1- Hakan'ın kendi gözyaşları

2- A Milli takımın gözyaşları

3- Ülkenin gözyaşları

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Bu maçın özeti o gözyaşlarında saklı. Ben bu milli takımda çeyrek final oynamış bir teknik direktör olarak şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki Hakan Çalhanoğlu’nun döktüğü yaşlar gurur gözyaşlarıdır. Bütün ekibe ülke adına söyleyemem ama kendi adıma teşekkür ediyorum.