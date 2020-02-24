Galatasaray en zor virajı 20 yıl sonra kayıpsız döndü

Daha farklı kadrolar olabilir miydi, olabilirdi. Olması da lazımdı. Özellikle Fenerbahçe açısından. Psikolojik olarak baskı altında olan Fenerbahçe, Galatasaray’ın girdiği iki net pozisyonu değerlendirememesiyle biraz kendine geldi. Esasında bu pozisyon, iki şeyi gerçekleştirdi. ß Galatasaray’ın yaşadığı psikolojik baskıyı belki biraz daha artırdı. Fenerbahçe’nin de toparlanmasına neden oldu.

BASKI ARTABİLİRDİ

Penaltı pozisyonuna kadar oyunda daha iyi görünen Galatasaray’dı. Devamında Galatasaray’ın gol bulma şansı büyük ölçüde duran toplardan olabilirdi. Nitekim öyle oldu. Onyekuru oyunun başındaki pozisyonları değerlendirse, esasında Fenerbahçe zaten psikolojik olarak yaşadığı baskıda hissettiklerini daha fazla hissedebilirdi.

İYİ NİYET ÖNEMLİ

Ama burada esas önemli olan, futbolcuların derbide iyi niyeti ve sorumluluğu ile hakeme yardımcı olmaları. Yardımcı olmaya çalışacakları yerde, tam tersi hakemi zorda bırakacak ve taraftarın önüne atacak davranışları oldu. Türk futbolunun en büyük sorunu bu. Yüzyıldan fazladır devam eden rekabette futbolcular, daha sorumlu olmalı ve taraftarlara olumlu mesajlar vermeli. Türkiye’de bunu göremiyoruz. Gördüğümüzde de herhalde bayram edeceğiz. Her şeye itiraz, dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Oyunda kalite yok. Heyecan son derece yüksek.

BÜYÜK AVANTAJ

Galatasaray tecrübesiyle bu yarışta sonuna kadar olacağını gösterdi. Şundan gösterdi; en zor virajı hiç hasar olmadan atlattı. Ciddi bir avantaj. Galatasaray’ın pozisyon üretmesine Fenerbahçe’nin tercihleri neden oldu

HENRY ONYEKURU GECEYİ 3-4 GOLLE BİTİREBİLİRDİ

İkinci yarıya ben esasen Ersun yanal’ın değişiklikle gireceğini düşünüyordum. Esasen maçın başında da bunu yapması gerekirdi. Jailson’un daha önce sarı lacivertlilerin orta sahasında takımına katkı sağladığı maçlar oldu. Ama stoper oymadığı her maçta Fenerbahçe problem yaşadı. Peki ne yapılabilirdi? Falcao’yu Isla ve serdar’la tutup, Dirar’ın sağ kanatta kullanılma şansı vardı.

AKILDA KARTLAR KALDI

Mehmet Ekici, Deniz gibi Mevlüt gibi alternatifler vardı. Bunlar düşünülebilirdi. Neticede Fenerbahçe, kendi sahasında Galatasaray’dan daha stresli, daha baskılı. F.Bahçe Üzerinde daha fazla baskı olan taraftı. Oyuna şöyle bir baktığımız zaman; Onyekuru gecenin en başarılılarından biriydi ama bunu çok farklı bir yere de götürebilirdi. Onyekuru karşılaşmayı 3-4 golle bitirebilirdi. Fenerbahçe önde doğru işler yapmazken, geride daha da hatalı pozisyonlar verdi. Galatasaray daha sakin, daha bilinçli top kullandı. Neticede derbide futbol değil, aklımızda kalan sadece kartlar oldu... Kırmızısıyla, sarıyla, ezeli rekabetteki çekişmeyle aklımızda kaldı.

DERBİYE İYİ HAZIRLIK YAPILMAMIŞ

Galatasaray dünkü karşılaşmada topları daha sakin, daha akıllı kullanırken, futbolcularının yeteneklerinden azami ölçüde katkı sağlamaya çalıştı. F.Bahçe tarafında ise sağlıklı bir derbi ve 90 dakika hazırlığının düşünüldüğü gibi yapılamadığını gördük. Daha baskılı gözükse de net pozisyonları bulan G.Saray oldu ve hafta sonu oynanan Beşiktaş-Trabzon maçı ve dünkü derbiyle yarışa devam eden takım sayısı daha da netleşti. Trabzon ve Galatasaray’ın yanında Trabzon ve Başakşehir zirve mücadelesi verecek gibi görünüyor.

FENERBAHÇE'NİN ELİNDE ARTIK SADECE BİR TANE KUPA ALDI

Galatasaray bu maçla beraber Onyekuru’yu da kazandı. Kısacası hatalarıyla sevaplarıyla iyi olmayan futbolu ve mücadelesiyle bir derbi geride kaldı. Neticede sahada mücadele eden 22 futbolcu, sahayı aynı sayıda terk etmediler. Ve yarıştan bir takım eksilirken, Galatasaray ise ciddi manada yarışın en iddialı takımlarından biri oldu bu 90 dakikanın sonunda. Arıyorum, bakıyorum çok fazla yazılacak bir şey yok maçta. Futbolcuların sinir kat sayısı yüksekti... Zaten sayıya baktığınız zaman nasıl bir maç olduğunu net şekilde görebilirsiniz. Çıkan kartların rengine ve sayısına bakanlar, maçı izlemese de ne olduğunu görebilir.

YARIŞ NETLEŞTİ

Süper Lig’de durum artık Şampiyonlar Ligi ve de UEFA yarışına döndü. Şimdi Trabzonspor, Sivasspor, Galatasaray Başakşehir, bir ve ikinci sıra için mücadele edecekler. Bu yarışa Beşiktaş ve Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi için katılacak. Hatta Alanya’yı da sayabiliriz. Fenerbahçe’nin önünde bir kupası kaldı. Dün akşamdan sonra Fenerbahçe’nin sezonu kapatabileceği iki kupadan biri gitti. Sadece Türkiye Kupası ihtimali kaldı.