Futbolda tecrübeyi parayla satın alamazsın

- Bir sezon geride kaldı, sizce Medipol Başakşehir şampiyonluğu hak etti mi?

Başakşehir şampiyonluğu hak etti. Niye hak etti? Türkçe’de bir laf vardır ‘damdan düşen halden anlar’ diye. Bununla kastım çok açık. Geçtiğimiz yıllarda Başakşehir, Abdullah Avcı, ile birkaç kez şampiyonluk yörüngesine girdi. Ama o dönemde şampiyonluk yarışı hem daha farklı takımlarla, hem de “Hızlı” bir şekilde devam ediyordu. Hızdan kastımı anladınız herhalde... Pandemi dönemi ve lige verilen aradan söz ediyorum. Yarışta 4 takım vardı. Trabzon, Galatasaray, Başakşehir ve Sivasspor. Pandemi döneminin Başakşehir hariç 3 takımı olumsuz etkileyeceği çok açıktı. Çünkü Galatasaray da, Trabzonspor da, Sivas da taraftar desteğini müthiş yaşayan takımlardı.

OKAN BURUK FAKTÖRÜ

Pandemi dönemi girmeseydi favorim Galatasaray’dı. Zirve ile arasında 3 puan fark vardı. Ama Covid 19 nedeniyle verilen ara sonrası yaptığım bir röportajda Başakşehir’in avantajlı olduğunu söylemiştim. Ve öyle de oldu. Şampiyonluktaki tek etken bu değil tabii ki. Başakşehir’in bir avantajı da futbolculuğunda şampiyonluğu yaşamış, bunun demek olduğunu bilen Okan Buruk gibi genç, başarılı ve çalışkan bir teknik adam... Ve elbette alternatifli bir kadro yapısı. Dolayısıyla bütün şartları değerlendirdiğin zaman içeride-dışarıda oynadığı maçlara baktığın zaman ‘Başakşehir bu şampiyonluğu hak etti mi?’ diye sorduğunuzda ben de ‘hak etti’ diyebilirim.

PANDEMİ VE SAKATLIK HIZLARINI KESTİ

- Trabzonspor şampiyonluğa bu kadar yakınken neden başaramadı?

Ünal Karaman’ın ayrılışı sonrası çok çalkantılı bir döneme gireceği beklenirken, soru işaretleri artarken, Hüseyin Cimşir ile sanki böyle bir değişiklik yaşanmamış gibi çok güzel bir çizgi takip ettiler ve güzel futbol oynadılar. Ama soru işaretleri de devam etti.

HEYECAN ZİRVE YAPMIŞTI

Bunun yanı sıra, büyük bir şansızlık yaşadılar. Futbol heyecanı yıllar sonra Trabzon tribünlerine geri dönmüş, taraftarın pozitif etkisi takıma doğrudan yansımıştı. Trabzon son 15-20 yılda görmediği taraftar desteğini, şehrin ilgi ve sevgisini yaşıyordu bu sezon. Önce pandemi bu hızı kesti, sonra futbolcuların beklenmedik sakatlıkları geldi. Ve seyircisiz maçlarla taraftar desteği kaybedildi.

TECRÜBESİZ OYUNCULAR

Başka bir önemli faktör ise tecrübeydi. Trabzon’un bu kadar büyük bir mücadele ve hak ederek geldiği bu yarışın içerisinde dezavantajlarından bir tanesi camia olarak çok güçlü olmasına karşın, Başakşehir’e karşı saha içinde Başakşehir’in sahip olduğu oyuncular kadar tecrübeli oyunculara sahip olmamasıydı. Genele baktığınızda başarılı bir sezon geçirdiler. Ama şampiyonluk özlemini iliklerine kadar yaşayıp ona bu kadar yaklaşmışken, büyük bir hayal kırıklığına uğradılar.

LİG DURUNCA GALATASARAY DA DURDU

- G.saray nerede ne tür hatalar yaptı?

Galatasaray hata yapmadı. Galatasaray her takımın yaşayabileceği gibi ilk yarıda hesapladığından daha farklı sonuçlar elde etti. Ama ikinci yarının başlamasıyla birlikte toparlandı ve çok büyük oranda yarışın içine katıldı. Pandemi dönemi başlayana kadar da çok iyi bir grafiğe sahipti. Üstelik ilk yarıda yaşadığı Luyindama sakatlığı, Andone sakatlığı, Falcao’nun sakatlıklarına rağmen. Öyle bir havaya girdiler ki, 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik aldılar.

VİTES YÜKSELTMİŞTİ

Fakat lig durunca G.Saray’da durdu. Bu süreç esasında aralar hele böyle uzun aralar vitesini çok yükseltmiş takımlar için çok büyük dezavantajdır. Kadrosunda şampiyonluk yaşamış futbolcular, başlarında Fatih Terim gibi bu yarışları, bu dönemlerde çok iyi yöneten bir teknik adam ve büyük bir camia... Galatasaray’ın yaşadığı en büyük sıkıntı buydu. Yani açıkçası pandeminin en olumsuz etkilediği takım Galatasaray oldu. Eğer futbol dışı nedenlerden dolayı kesintiye uğrayan bu yarış Galatasaray’ı kazanabileceği bir yarıştan etti. Muslera’nın sakatlığı da psikolojik olarak takım üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Şimdi belki de Avrupa’ya gidememe durumu ile karşı karşıya kalacak. Kısaca özeti şu: Pandemi sürecinden en fazla 1- Traszonspor, 2- Galatasaray 3- Sivasspor etkilendi.

SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRMELİLER

- Bu F.Bahçe gelecek için umut veriyor mu?

Bu Fenerbahçe mi devam edecek onu bilemiyoruz. Bu Fenerbahçe devam edecekse beklentileri ve heyecanı düşmüş bir tribün ile yan yana olacaktır. Çünkü beklentilerin o kadar uzağında kaldılar ki.. Fenerbahçe gibi aktif gibi camialar, bunu çok uzun süre taşıyamazlar. Sene içinde yaşadıkları, transferleri, teknik adam değişiklikleri, Fenerbahçe’nin düşündüğü çizgiye gelmesine imkan tanımadı. Aslında genel olarak değerlendirdiğinizde Fenerbahçe’nin kadro yapısı bu yarışın içinde olmaya yeter.

Ama şampiyonluk yarışı bireysel değerlendirmelerle kazanılmaz. Neticede futbol bir takım oyunudur. Bireylerin bir araya gelmesiyle en mükemmel futbolculardan da oluşsa, zaman zaman takım olma özelliğini yakalayamazlar. Bence Fenerbahçe’nin yaşadığı tablonun önemli bir bölümü buydu. Ama zannediyorum bu değerlendirmeleri yapacaklardır. Önümüzdeki sezon kadrosuna ne gibi takviyeler, destekler yapar bilmiyorum. Önümüzde süreci Fenerbahçe en iyi değerlendirmek durumunda olan takımdır.

BÜTÇESİ AZALSA DA YARIŞTA YER ALIR

- Beşiktaş futbol bütçesini yüzde 50 oranda küçülteceğini açıkladı. Bu durumda Sergen Yalçın’ın başarı şansı ne olur?

Beşiktaş bütçeyi yüzde 50 kısacak. Bu yüzde 50’lik bütçe ile oluşturacağı takım, Başakşehir’in, Sivas’ın hatta Trabzon’un altına düşecek mi? Önemli soru bu. İkincisi ise, bütçe düşürülünce futbolcu ödemelerinde bir sorun yaşanacak mı? En fazla parayı harcayıp en fazla transfer yapan takımların şampiyonluğu garanti değildir. Ama şampiyonluklarda en önemli unsurlardan biri takımın maddi sorun yaşamamasıdır.

TAKIM OLAMAZSAN...

Beşiktaş gibi camialar bütçeleri ne olursa olsun yarışın hep içinde olurlar. Sergen Yalçın gibi camianın içinden yetişmiş, son derece zeki, yaratıcı bir teknik adama sahip. Bütçe ile aşamadığı pek çok şeyi kendi içinde yaratacağı formüllerle aşabilir. Söylemek istediğim net: Büyük bütçeler harcayıp, büyük isimleri transfer edip gerçek manada takım olamazsan, bütçen ne olursa olsun şampiyon olamazsın. Beşiktaş seneye bütçesini yüzde 50 küçültür, kimler gidecek kimler kalacak bunun planlamamasını en iyi şekilde yapabilir. Dolayısıyla Beşiktaş’ın yolunda bütçenin düşürülmesi gayet tabi kulüp ve takım adına olumsuz bir faktör ama aşılmayacak bir faktör değil. Dünya ve Türkiye bunun örneklerini defalarca yaşamıştır.