4'te 4 liderliğin kapılarını açtı

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Ciddi umutlarla başladığımız bu sezonki Avrupa kupaları serüveninde lig şampiyonumuz ve ikincimiz direkt olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamadığı için Trabzonspor ile Fenerbahçe, eleme maçları oynadı ve neticede gruplara kalamadılar. Bu, uzun süredir ‘geliyorum’ diyen Türk futbolundaki düşüşün bir sonucuydu.

Neticede Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa Ligi’nin, Başakşehir ve Sivasspor da Konferans Ligi’nin gruplarına katıldılar. Grup maçlarında takımlarımız adına genel olarak ciddi sürprizler yaşanmamıştı. Önceki akşama kadar bazı şeyler büyük ölçüde belirsizliğini koruyordu.

PSiKOLOJiMiZ DEĞiŞTi

Ama bu hafta oynanan 4 maçta elde edilen 4 galibiyet, Türk futbolunda ve özellikle bu takımların camialarında ciddi bir psikolojik değişikliğe yol açtı. Yediden yetmişe Türkiye’deki her futbolsever o maçların sonuçlarını büyük merakla bekliyordu ve dolayısıyla kazanılan başarılar hepimize büyük moral verdi.

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Takımlarımızın bulunduğu grupları incelediğimiz zaman, büyük ölçüde rakiplerimizden daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin gruplarının, Başakşehir ve Sivas’a nazaran daha zorlu olduğunu düşünmedik değil.

Dört takımımızın aldığı bu galibiyetlerin ülke puanına çok ciddi katkısı olacak. Dört dörtlük gece bu sezona dair umutlarımızı ve önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi’ne yeniden direkt katılma ihtimalimizi artırmakla kalmayıp, 4’te 4 liderliği yakalama şansını da getirdi. Avrupa’daki takımlarımızı tek tek değerlendirecek olursak...

EN DEĞERLi ZAFER TRABZONSPOR’UN

Trabzonspor, Fransa Ligi’nin başarılı takımı Monaco karşısına sıkıntılı bir dönemde çıktı. Nitekim bordo mavililer ilk gole kadar bir hayli zorlandı. Ancak Monaco kalecisi ve defans oyuncunun inanılmaz bir hatası sonucu gelen ilk gol her şeyi değiştirdi. O golden sonra hem oyuncularımız hem tribünler bir anda olumlu bir psikolojiye büründü. Devamında da birbirinden kaliteli gollerle tarihi fark geldi. Bu galibiyet Trabzonspor’un gruptan çıkma şansını yukarıya taşımakla kalmadı; ‘bu gruptan çıkamayız’ düşüncesini de bertaraf etti. Dolayısıyla gecenin en değerli galibiyetini Trabzonspor elde etti diyebiliriz.

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BAŞAKŞEHiR’iN TEK RAKiBi FiORENTiNA

Başakşehir, kadro kalitesi ve form grafiği itibariyle tüm rakiplerinin önünde bir başlangıç yaptı grup müsabakalarına. Beklentiler büyüktü ve nitekim bunları boşa çıkarmadı. Hem içerde hem dışarda aldığı sonuçlar son derece başarılı. Başakşehir’in bu gruptaki tek rakibi Fiorentina idi, İstanbul’da bu takıma karşı aldığı 3-0’lık harika galibiyetle gruptan çıkmayı garantilemişti; önceki akşam RFS zaferiyle grup liderliğini de büyük ölçüde garantiledi diyebiliriz. Şartlar ne olursa olsun ciddi bir başarı. Onları da kutluyorum.

DURUMU EN KRiTiK OLAN SiVASSPOR’DU

Avrupa’da mücadele eden takımlarımız içinde durumu en kritik olanı Sivasspor’du. Grupta iki tane ciddi rakipleri vardı; CFR Cluj ve Slavia Prag. İyi başladıkları grup maçlarında belki de sezonun en sürpriz sonucunu, kendi evlerinde Ballkani’ye 4-3 yenilerek yaşamışlardı. Sivasspor’un hem psikolojik olarak iyi gitmediği, kendi evinde kaybettiği bir takıma karşı 1-0 geriye düşmesine karşın ayakta kalarak galibiyete ulaşması ve kendisini liderliğe ortak edecek skoru elde etmesi, hem Sivasspor hem ülke futbolu adına son derece önemli. Dolayısıyla Trabzonspor ile birlikte önceki akşamın iki flaş sonucunu alan iki takımdan biri oldu. Fenerbahçe ve Başakşehir de galip geldi ama rakipleri, Trabzonspor ve Sivasspor’unki kadar zorlu değildi.

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FENERBAHÇE’NiN ÇOK DENGELi BiR KADROSU VAR

Oynadığı maçlardan 3’ünü kazanıp diğerinde berabere kalan Fenerbahçe, gruptaki tek rakibi Rennes ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi. İlk etapta Dinamo Kiev, Fenerbahçe ve Rennes arasında bir yarışma geçer gibi gözüküyordu ama Kiev beklenen görüntüsünün uzağında kalınca grup Fenerbahçe ve Rennes’e kaldı.

KALiTELERi BiRBiRiNE YAKIN

Hepimizin gördüğü üzere Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında değişik 11’lerle mücadele ediyor ve bu değişimler çok fazla bir farklılık ortaya çıkarmıyor. Bu, bir takım için büyük avantaj. Evet, Fenerbahçe’nin geniş bir kadrosu var ama bu kadronun şöyle bir özelliği var; futbolcuların kaliteleri birbirine çok yakın. Geniş kadro vardır, bir kısmı ile diğer kısmı arasında yüzde 20, 30 fark vardır, o zaman bu rotasyonları çok fazla kullanma şansı olmaz. Fakat Fenerbahçe’deki kalite farkı bu boyutlarda değil. Üst çizgi ile alt çizgi arasında yüzde 10’dan da az bir fark var.

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JESUS HERKESi HAZIR TUTUYOR

Jesus bu değişiklikleri yaparak futbolculara, “Herkes her maçta oynayabilir” mesajı veriyor ve form durumlarını yukarıda tutmalarını sağlıyor. Bu mesajı alan futbolcular da hem psikolojik hem fizik olarak kendilerini bir sonraki haftaya hazırlıyorlar.