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Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi TanırlıYazarın Tüm Yazıları

Zwayer mi daha kötüydü, Montella mı?

#Euro2024#A Milli Takım#Portekiz

Karşılaşmanın Alman hakemi vasattı. Milli Takım’ın teknik patronu ise verdiği kararlarla kafa karıştırdı.

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Hakem maçın sonucuna tesir etti mi? Savunmamızın halinden pek fırsat kalmadı Alman’a. Ancak bu seviyede bir hakemin, en üst düzey turnuvada oyuncuların yolunu kapatması, yer alma sorunu yaşaması, pozisyonlara geç düdükler çalması kabul edilemez. Yer alayım derken bir de düşmesi zaten tuzu biberi oldu. Hakemler sadece oyun kurallarını uygulamaz. Takımlara göre oyun planı çalışır.

YENi iTiRAZ PROSEDÜRÜ BiZiM ÇOCUKLARA iŞLEDi

Faul standardı iyi derken, basit temaslarda geç çalınan düdüklere dönüştü. 30 dakikada 2 gol ikram eden A Millilerin sinir katsayısı da yükselince bu kez kupadaki yeni itiraz prosedürü bizim çocuklara işledi. Kaptan dışında itiraz eden kim varsa sarı karttan nasibini aldı.

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ALEX FERGUSON: SAVUNMA SiZi ŞAMPiYON YAPAR

Gürcistan maçındaki coşkumuz, Cristiano Ronaldo ile foto çektirmek isteyenlerin sahaya 3 kez dalışına ve Portekiz kalecisiyle baş başa kalarak gezen kuşu seyretmeye yerini bıraktı. En kötüler sıralamasında savunma ve Montella’dan sonra hakem Zwayer gelir mi derseniz, kritik hatası vardı asla diyemem. Orta alan ve hücum seçeneklerini rakibe göre planyabilir bir teknik adam. Lakin Montella’nın Samet’in bir de kendi kalemize gol atmasını da izletecek kadar “fan”ı olduğunu tahmin edemedik. Alex Ferguson’un basit tanımı:”Sizi savunma şampiyon yapar.” Samet ilk maçta hatalarını hayati bir müdahaleyle örttü ama gerçeği değiştirmedi.

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3 KULVARDA DA HATA YAPSA ALTERNATiFSiZ!

Fenerbahçe, Panathinaikos ve Milli takım olmak üzere 3 kulvarda da bir türlü oturmayan bir oyuncunun yerine bunca isim arasında alternatif yaratamamak, Avrupa’da oynayanları monte edememek, bir çırpıda sayılır ikili bulamamak kabul edilebilir değil.

 

#Euro2024#A Milli Takım#Portekiz
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