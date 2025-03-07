Yabancı VAR'lar çok tehlikeli sularda geziniyor

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Polonyalı Tomasz Kwiatkowski’nin konuşmaları herhagin bir UEFA maçında yaşanmış olsa VAR sezonu kapatır, bir daha görev verilip verilmeyeceği tartışma konusu olurdu. VAR protokolünde asla hakemi ikna, yönlendirme veya kararına müdahale kabul edilemez.

· VAR: Aksiyonun sonunda iki elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor.

· Hakem: Başka açı verebilir misin?

· VAR: İki eli üstünde. Bu aksiyon yüzünden devam edemiyor.

· Hakem: Başka açı. Başka açı.

· VAR: Kart yok. Çünkü gol atma olasılığı yok ama topu kontrol edebilirdi. Yani bence iki eli de oyuncunun üstünde.

· Hakem: Evet biliyorum. Penaltı veriyorum ve toptan bağımsız olduğu için sarı kart gösteriyorum.

· VAR: Kesinlikle. En fazla sarı kart. 26 numara aşağıdan tuttuğu için.

FUTBOL FEDERASYONU'NA BİR ÖNERİ

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Rizespor-Alanyaspor maçında VAR Fabio Melo’nun kararı tam bir skandal. Pozisyonun penaltıyla ilgisi yok. Böyle bir pozisyonda nasıl elle oynama daveti olur akıl almaz. Daha vahimi ise hakem Ali Şansalan’ın izlemeye gelip, sadece “Tamam” diyerek dönüp penaltı kararı vermesi. Lakin şaşırmamak gerekiyor. Seminerlerde hakemlere, “VAR müdahalelerini fazla sorgulamayın” telkininin tezahürü. Neye şaşırıyoruz ki! TFF’ye naçizane önerim; Premier Lig’de VAR’ın uygulandığı ilk sezondaki sisteme geçiş yapalım. VAR hakemleri, sahadaki hakeme kulaktan ne söylerse o karar uygulanıyordu. Onların derdi, saha kenarına gelip zaman kaybetmemek idi. Bizim derdimiz ‘yabancı her şeye karar versin’ olduğundan sorun da yaşanmaz. Hakemlerimiz de en azından VAR’ların oyuncağı olmaz.

SLAVKO VINCIC'LE 9 GECE 10 GÜNDÜZ

Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi ve Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. TFF Başkanı sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bundan sonra yabancı hakem gelmeyecek” şeklinde hakemlerle iftar yemeğinde açıklama yapmış olsa da derin kaygılarla beklenen fikstüre sahibiz:

· 29-30 Mart: Beşiktaş-Galatasaray

· 1-2-3 Nisan: Fenerbahçe-Galatasaray

· 5-6 Nisan: Fenerbahçe-Trabzonspor

2-3 HAFTA SONRAYI BİLE GÖREMİYORUZ

Fikstürler Avrupa’nın 5 büyük liginde en az 2 ay sonrası için belirlidir. Hatta Premier Lig’de 10 hafta sonrası saatine ve gününe kadar genelde bellidir. Süper Lig, dünyanın gözünün üstündeki(!) bir lig olduğundan 2-3 hafta sonrasını dahi henüz göremiyoruz. Bu nedenle Slavko Vincic ile 28 Mart giriş-7 Nisan çıkış şeklinde “9 gece10 gündüz” anlaşma sağlanması ülkemizin iç huzuru açısından çok kıymetli. Güvenlik görevlilerinden yedek kulübelerine, tribününden saha içine, röportajlardaki kibarlıktan medyadaki seviyeli eleştirilere kadar zarif bir sükunette oluruz. Saha içi mi? Boşverin önemsiz kısmını, skandal hata yapacak dahi olsa huzur her şeyin başı değil mi?. En sevdiğim sözlerdendir: “El iyisi, ev ayısı.” Hakemliğe bakışımız tam bu seviyede.

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YERLİ VE YABANCI HAKEM ARASINDAKİ 10 FARK

1- YUSUF’UN SARA’NIN AYAĞINA BASTIĞI AN

Yerli hakem: “Hocam kart!” yoğun itirazı ve kart işareti ile etrafını sarma.

Yabancı hakem: Pardon hocam, sadece faul evet.

2- OĞUZ AYDIN’IN iPTAL EDiLEN GOLÜ

Yerli hakem: Abartılı itiraz, “VAR’a baksana!” tepkisi.

Yabancı hakem: Haklısınız, kaleciye faul hocam.

3- OSiMHEN’iN PENALTI BEKLEDiĞi POZiSYON

Yerli hakem: Deparla itiraza gelenler, “VAR! VAR!” diyenler.

Yabancı hakem: Hocam lütfennn, yok muydu faul, yanlış görmüşüz.

4- LEMiNA’NIN ELiNE GELEN TOP

Yerli hakem: Agresif itirazlar, yedek kulübesinin ayaklanması, oyunun durması.

Yabancı hakem: Hocammm, eline gelmişti ama şüphesiz ki doğrusunu bilirsiniz.

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5- MAÇ iÇi DiYALOGLAR

Yerli hakem: Hakeme sürekli itiraz, baskı, fırça.

Yabancı hakem: Sempatik tepkiler, kararlara tebessümler.

6- TARAFTARLARIN MAÇA ETKiSi

Yerli hakem: Pet şişe yağmuru, meşale atılması.

Yabancı hakem: Hocamm pardon, sadece bir kez attık, bir daha olmaz.

7- UZATMA SÜRELERi

Yerli hakem: “Neee 5 dakika mı!” 4. hakeme depar, kulübe ayaklanması.

Yabancı hakem: Siz nasıl uygun görürseniz sayın hocammm.

8- MAÇ BiTiMi SAHA iÇi

Yerli hakem: Seyirciyi tahrik, sözlü atışma, maç sonu uçuşan kartlar.

Yabancı hakem:Sükunet, karşılıklı tebrik.

9- SOSYAL MEDYA

Yerli hakem: #KaraGece - #Allahbelanızıversin

Yabancı hakem: #Derbi - #GSvFB

10- MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

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Yerli hakem: Skandal kararlar, penaltımız verilmedi, düdüğü asılacak, bize oyun oynanıyor.

Yabancı hakem: Dijital ve ulusal medyada soft hakem yorumları, övgüler.