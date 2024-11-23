Ver 42 bin lirayı, oynat Messi'yi

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3. LIG 1. Grup’ta 17 Kasım Pazar günü oynanan Belediye Kütahyaspor-23 Elazığ FK maçı, “Yok artık!” dedirten bir olaya sahne oldu... Karşılaşmayı 3-1 kazanan konuk takımın müsabaka isim listesinde yedekler arasında olmayan Mert Kurt adlı oyuncusu, 84. dakikada oyuna girdi ve maçı tamamladı. İşin esas inanılması zor bölümü bundan sonra yaşandı. Söz konusu oyuncu Mert Kurt esame listesinde olmadığı için doğal olarak hakem raporuna yazılamıyor, yazılamadığı için de TFF internet sitesindeki maç kayıtlarına bakıldığında 84. dakikadaki değişiklik gözükmüyor. Bu durum TFF temsilcilerinin raporlarına yansımasıyla ortaya çıkıyor ve 23 Elazığ FK Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ediliyor.

Kulüp değil yetkililer cezalandırıldı

· PFDK, dosyayı 21 Kasım Perşembe günü yaptığı toplantıda görüşüyor ve bakın ne karar veriyor...

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1- 23 Elazığ FK’nin, müsabaka isim listesinde yedek futbolcular arasında olmayan bir sporcusunun oyuna girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 42.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Esame listesinde yer almayan futbolcunun yedek kulübesinde oturması, müsabakanın 81. dakikasında oyuna girişine müsaade edilmesi, bu değişikliğin hakem raporlarında yer almaması ve talimatlara aykırı diğer hususlarda ihmali-ihlali bulunan görevliler hakkında Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) 85/5. maddesi uyarınca gereğinin takdir ve ifası için kararın bir örneğinin TFF Başkanlığı’na gönderilmesine.

Futbol Müsabaka Talimatı çok açık

Bir kulüp her ne sebeple olursa olsun bilerek ya da bilmeyerek bir hata yapıyor ve yanına kâr kalıyor. Bir profesyonel müsabakada oynamaması gereken; sokaktaki bir insanla, tribündeki taraftarla farkı olmayan bir vatandaş sahaya girip Profesyonel 3. Lig’de top oynuyor ve maçın sonucunun tesciline dair kulüp bir zarar görmüyor. Gerçekten inanılmaz! Akıl almaz bu kararlara istinaden kulübün hükmen yenik sayılmaması kabul edilebilir bir durum değil. Halbuki Futbol Müsabaka Talimatı Hükmen Yenik Sayılmalar bölümünde bu olayın girebileceği en az 2 madde bulunuyor:

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Bir maçta da ben oynayayım!

“Futbolcuların, lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasından faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi... Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması...” şeklinde. Talimat bu kadar açık iken soruyoruz; Bu maç nasıl 23 Elazığ FK kazanmış şekilde tescil edilebilir? Bu noktada bir önerim, bir de ricam var: · ÖNERIM: Süper Lig şampiyonluk adayı takımlara: Kritik bir maçınızda Lionel Messi’yi getirin oynatın, 42 bin TL öder geçersiniz. Daha ne istersiniz? · RICAM: 3 büyüklere sesleniyorum. İç sahadaki bir maçınızda son 5 dakika ne olur ben de oynayayım! O atmosferi tadayım, gözüm açık gitmesin. 42 bin lirayı 50 bine de tamamlarım vallahi!

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Giresunspor da aynısı yaptı, para cezası aldı

23 Elazığ FK Basın Sözcüsü Fatih Çakar, Belediye Kütahyaspor maçında esame listesinde olmayan Mert Kurt’u oynatmaları nedeniyle PFDK’ye sevk edilmeleri sonrası Elazığ basınına yaptığı açıklamada, hükmen yenilgi değil para cezası beklediklerini ifade etmişti. Çakar, şunları söylemişti: “Bu müsabaka öncesi oynadığımız 10 lig müsabakasının 6’sında forma giyen Mert Kurt, kulübümüzün lisanslı sporcusu olup bu karşılaşmada da görev alması için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Mert Kurt’un esame listesine yer almayıp oyuna dahil olması futbolcunun lisans kriterleri göz önünde bulundurulduğunda Futbol Müsabaka Talimatının 22. maddesinde sayılan 11 hükmen yenilgi sebebinden herhangi birini içermemektedir. Giresunspor’un 7 ay öncesi esame listesinde yer almayan fakat müsabakada yer alma kriterlerini taşıyan oyuncuyu 86. dakikada oyuna dahil etmesi para cezası ile cezalandırılmasına neden olmuşsa, elbette ki aynı nedenden PFDK’ye sevk edilen kulübümüzün para cezası ile cezalandırılacağı ve karşılaşmanın maç sonucu ile tescil edileceği kanaatini taşımaktayız.”