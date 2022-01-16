VAR konuşmaları da yayınlansın

Gün geçmiyor ki “Yok artık!” denilecek gelişmelerle yeni bir sabaha uyanmayalım. Önceki gün TFF’nin kurumsal antetli kağıdıyla ‘sözde’ ‘eğitim çalışması’ adı altında hakemlere bir tebligat gönderildi. Tebligatta, ikinci yarının ilk haftasındaki hakem hatalarına dair MHK’nın değerlendirmeleri yer alıyor. Hakemlerin kararlarını belirtip, doğru olması gerekenleri paylaşmışlar.

HEP HÜSRANLA SONUÇLANDI

Hatırlarsınız, hakem hatalarına dair kamuoyunu bilgilendirme yöntemleri daha önce de denenmiş ve hüsranla sonuçlanmıştı. Yani yeni bir icraat değil. “Kulüpler Birliği ile konuştum, yeni bir icraat yapıyorum” demek hoş değil. Sayın Zekeriya alp MHK Başkanı iken, her

hafta basın açıklamasıyla pozisyon değerlendirmesi yapıyordu. 3 hafta geçmemişti ki, Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ile yaşanan tartışmalar, Alp’in TFF’den destek çağrısına karşılık bulamaması ve istifaya kadar giden bir süreç yaşandı.

NEDEN 20. HAFTA?

Bu tebligatın medyaya ulaşacağı aşikarken, amacı anlamak güç. Ayrıca bunun vakti, 20. hafta olmamalı. Bir proje düşünülüyorsa ön çalışma yapılır, eski yöntemlerle artısı eksisi karşılaştırılır. Ligin ortasında birden bire yapılması sakıncalı.

MHK’YA 10 KRiTiK SORU

1- Pozisyonların hangi kıstaslara göre seçildiği açıklanacak mı?

2- Haklı gördüğünüz pozisyonlara yer vermeyip, haksız olduğunu düşündüklerinize mi yer veriyorsunuz?

3- Trabzon-Malatya maçında son dakikadaki penaltı pozisyonu yer alırken, 5. dakikadaki kırmızı kart pozisyonundan bahsedilmiyor. MHK’ya göre bir ihlal yok mu?

4- Gaziantep-Karagümrük maçı sonrası Volkan Demirel’in iddialı açıklamalarına istinaden Demirel’in ya da hakem Zorbay Küçük’ün mesleklerini bırakmamaları için mi pozisyona yer verilmedi?

5- Göztepe-Antalya maçındaki kırmızı kart pozisyonu neden yok?

6- Kamuoyunun en çok merak ettiği pozisyon, Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç’ın Fırat aydınus’a topu nişanlaması. VAR karışmalı mı, hakemler dahil kimse bilmiyor.

7- Hata yaptıkları halde pozisyonları yer almayan hakemler, hemen görev verileceği için mi bu raporun içinde gizlendiler?

8- Seçilen pozisyonlardan dolayı “Neden benim hata yaptığım pozisyon getiriliyor da seninki getirilmiyor?” sorusunun hakemlerde yaratacağı travma, sizin için önemsiz mi?

9- “Biz MHK olarak üzerimize düşeni yapıp her hafta bilgilendirme yapıyoruz. Hâlâ hata yapılıyorsa biz ne yapalım?” anafikrini mi vermek istiyorsunuz?

10- İstenmeyen veya vedalaşılmak istenen hakemler, kamuoyunun önüne mi atılmak isteniyor?

DÜNYADA EŞi BENZERi OLMAYAN UYGULAMALARIN PEŞiNDEYiZ

Her türlü komplo teorisiyle yaşayan Süper Lig’de hatalar, MHK ile hakemler arasında paylaşılır, eğitim çalışması yapılır. Başarısız performans gösteren hakem, MHK’nın ödül/ceza sistemi kapsamında dinlendirilir. Kamuoyu da MHK’nın takdirini yeni atamalarla anlayabilir. Kaldı ki, UEFA’da ve üst düzey liglerde böyle bir uygulama yok. Sistem hakemini korur, eğitir, geliştirir, yenilerini yetiştirir. Hakemini, enteresan uygulamalarla gündeme taşımaz!

KENDi HATANIZI DA AÇIKLAMALISINIZ

Sistemin adil olması isteniyorsa MHK kendi hatalarını da belirtmeli. Eğitimi veren ve atamayı yapan kendileri. “Şu maça bu hakemi ve VAR’ı atadık ama yanlış görevlendirme yapmışız. Bu hakem formsuzdu, geçen hafta vasat bir maç yönetmişti” veya “Hakem henüz bu seviyede maçı kaldırabilecek tecrübeye ulaşmadığından hatalıyız” gibi özeleştirileri de eklemeli.

HAKEMLİĞİMİZİN ‘ŞEKİLDE’ DEĞİL, ZİHİNDE DEĞİŞİME İHTİYACI VAR

MHK’nın ‘hakemlere eğitim’ adı altında bu tür uygulamalara ihtiyacı yok. Bunlar spekülasyonları artırmaktan, hakemleri kurtlar sofrasına atmaktan ve güvensizlik ortamını kışkırtmaktan başka işe yaramaz.

Siz kulüplerin her hafta satır satır oyuncularını, hatalarıyla servis ettiğini dünyanın neresinde gördünüz? Oldu olacak, her hafta tartışmalı maçların VAR kayıtlarını da ‘eğitim çalışması’ diye açıklayın. Hatta, gözlemciler de raporlarını ajanslara göndersinler, hakemler medyadan notunu öğrensin!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, adab-ı muaşaret konusunda hassas. Hakemlerin giysilerinden bacak bacak üstüne oturuş şekilllerine, seyahatlerdeki takım elbise düzenine geri dönülmesine kadar müdahale ediyor. Hakemliğimizin şekilde değil, zihinde devrime ve desteğe ihtiyacı var.

GOLDEN ÖNCE FAUL

MHK’nın tebligatında RizesporBeşiktaş maçında ev sahibinin attığı ilk gol için “Rizespor’un 20 nolu oyuncusu golü atmadan önce iki eliyle net bir şekilde savunma oyuncusunu itmektedir. Faul kararı verilmesi gerekirdi” denildi.

PENALTI VERiLMELiYDi

Trabzon’un 1-0 kazandığı Yeni Malatya maçının son dakikasındaki bu pozisyon için “Savunma oyuncusu yandan bir itme gerçekleştiriyor, hakemin penaltı vermesi gerekirdi” değerlendirmesi yapıldı.