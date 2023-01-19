VAR konuşmaları canlı yayınlanacak

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IFAB, Londra’da Wembley Stadyumu’nda düzenlenen ‘Yıllık Çalışma Toplantısı’nda Ekim 2022’de kurula önerilen tavsiyeleri görüştü ve oyunu hem daha adil hem de daha büyüleyici hale getirmek için alınabilecek kararları tartıştı.

1- Hakem ile VAR arasındaki konuşmalarda çıkan karar canlı yayınlanacak

Hakemlerin VAR ile yaptığı konuşmalar sonrası aldıkları karar canlı şekilde statta ve yayıncı kuruluşta yayınlanacak. Uluslararası turnuvalarda 12 ay süresince denenmeye başlayacak. 1 Şubat’ta Fas’ta başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası testlerin ilk yapılacağı turnuva olacak. Amerikan Futbolu (NFL)’ndaki gibi hakemlerin aralarında tartışmayı tamamladıktan sonra mikrofonu açarak kararı açıkladıkları bir format olacak gibi gözüküyor. Ancak hali hazırda TV ekranlarına ve skorboardlara zaten VAR incelemesinin nedeni ve sonucu gayet açık yazılıyordu. Hakemin sesinden dinlemenin nasıl bir esprisi olacağı tartışılır. Aksi durumda, yani hakemle VAR’ın pozisyonu tartıştıkları konuşmaların yayınlanması ise konuyu tehlikeli boyutlara taşır. Detayları bekleyip göreceğiz. Eğer sadece hakemin bir karar tebliği gelecek ise IFAB’ın gereksiz düzenlemelere zaman ayırmayı bırakıp, futbolun güzelleşmesine katkı sağlayacak yeniliklere kafa yormasında fayda var.

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2- Ofsaytta ‘bilerek oynama’ ilgili yeni düzenlemeler yapılacak

Açık ofsayt pozisyonunda olan bir oyuncunun, rakibinin hareketlerinde veya topa temasındaki hangi durumlarda ofsayt olarak cezalandırılacağına dair yeni düzenlemeler gelecek. Katar’da test edilen yarı otomatik ofsayt sisteminin başarısı da toplantının konuları arasındaydı.

3- Katar Dünya Kupası’ndaki testler başarıyla sonuçlandı

Oyun süresinin hassas tutulması ve devre sonlarına eklenen uzatma sürelerinin çok olması dikkat çekmişti. Bu yaklaşım, sonuçları açısından olumlu karşılandı. Turnuvada takımlara adil şartlar yaratıldığının altı çizildi.

4- Geçici oyuncu değişiklikleri konusunda fikir birliği sağlanamadı

Oyun esnasında beyin sarsıntısı geçiren veya bu tip şüphe taşıyan durumlar için, kulüp doktorları sakatlanan oyuncunun durumuna karar verene kadar geçici oyuncu değişikliği fikri tartışıldı ancak net bir sonuç çıkmadı. Beyin sarsıntısı nedeniyle ilave oyuncu değişikliği hakkı ise geçerliliğini koruyor.

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5- Saldırganlıkları temelden önlemek için önlemler genişletilecek

Hakemlere, oyunculara ve takım görevlilerine yönelik saldırganlığı azaltmanın alternatif yöntemleri üzerine tartışmalar yapıldı. Herhangi bir ihlali kanıtlamak için maç kayıtları da kullanılarak deneme yapılacak. Genel Kurulda onaylanan tüm değişiklikler, 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak.