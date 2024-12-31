VAR en çok Beşiktaş’ın yüzünü güldürdü

Haberin Devamı

Süper Lig tarihindeki en kaotik ilk yarıyı geride bıraktık. Temel sorunun sadece hakem zannedildiği coğrafyada VAR kararları da kaostan nasibini fazlasıyla aldı. “Bize verildi, onlara aynısı verilmedi”, “Nasıl karışmaz”, “Bu pozisyona mı çağırdı!” tartışmaları sürdü. VAR kayıtlarının açıklanması tepkiyi dindirmedi, çünkü asıl merak edilen neden müdahale edilmeyen pozisyonlardı. Huzur olmayan ve yoğun baskı olan bir iş ortamında verim beklemek hayalden öteye gitmez. Her yeni sabaha işini kaybetme korkusuyla uyanmak, mevcut MHK’nin pek çok hakemde yarattığı travmadır.

Otoritenin yaklaşımı veya MHK değil; mahalledeki yangının seviyesi bir hakemin kariyerini belirler oldu ne yazık ki. “Hakem hata yapabilir ancak VAR’ı affetmem” sopasını gösteren TFF kanadı, MHK’nin atama özensizliği, tecrübeli VAR’ların nedensiz yok edilişi, müdahale çelişkileri ile geride kalan 17 hafta...

Haberin Devamı

TECRÜBESiZ HAKEMLER KURTLARIN ÖNÜNE ATILDI

Önceki sezonlara göre 2 önemli fark var:

1- Tecrübesiz hakemler, boylarından büyük maçlarda kurtların önüne atıldı. Sahada yaşanan büyük hatalar, korkuları tetikledi ve dengeyi Riva’dan sağlamaya çalışan işgüzar VAR’ları doğurdu.

2- Hakemlerin idam sehpasında Fenerbahçe-Galatasaray yarışının korkusu etkili oluyordu. Bu sezon Trabzonspor kökenli TFF Başkanı olması münasebetiyle yeni bir korku dağı oluştu. Trabzonspor maçlarında hata yaptığı düşünülen hakem ve VAR’ların akıbetini görmek zor değil. Bakınız Burak Pakkan (14. hafta, Alanyaspor-Trabzonspor), Volkan Bayarslan (6. hafta, Gaziantep-Trabzonspor) ve Erkan Engin (VAR).

17 HAFTADA 62 VAR MÜDAHALESi OLDU

Verilen penaltı: 26

Gol iptali: 16 (9’u ofsayt, 7’si faul)

Kırmızı kart: 9 (2’si bariz gol şansı)

Penaltı iptali: 8

Verilen gol: 2 (Ofsayt yok)

Penaltı Tekrarı: 1

MÜDAHALE SAYISI EN YÜKSEK VAR HAKEMLERi

Mustafa İlker Coşkun - 11

Özgür Yankaya - 9

Onur Özütoprak - 4

Sarper Barış Saka - 4

EN ÇOK VAR DESTEĞi ALAN HAKEMLER

Atilla Karaoğlan - 5

Kadir Sağlam - 5

Oğuzhan Çakır - 4

Halil Umut Meler - 4

Ali Şansalan - 4

Zorbay Küçük - 4

Mehmet Türkmen - 3

Direnç Tonusluoğlu - 3

Alper Akarsu - 3

Haberin Devamı

TRABZON VE KASIMPAŞA’NIN 8’ER MAÇINA VAR DAMGASI

İlk 17 haftada oluşan veriler son derece ilgi çekici. VAR’dan en kazançlı çıkanlar, bu sezon gidişatı hiç iyi olmayanlar olarak gözüküyor. Saha içi ve dışında sıkıntılı süreç geçiyor olsa da en şanslı Beşiktaş... 7 maçındaki 9 VAR müdahalesinden 8’i lehine gerçekleşti. Aleyhine tek pozisyon, Eyüp’e verilen penaltı.

Fenerbahçe'nin 6 maçında 7 VAR müdahalesi oldu (4’ü lehine). Galatasaray’ın 7 maçında 9 VAR müdahalesi oldu (4’ü lehine). Her iki takım da bu maçlardan sadece 1’inde berabere kaldı, diğerlerini kazandı.

Trabzonspor ve Kasımpaşa, en çok (8) sayıda maçta müdahale yaşayan ekipler.

En çok (13 kez) VAR müdahalesi yaşayan takım Kasımpaşa oldu. 9’u aleyhine, 4’ü lehine karar çıktı. ·

Haberin Devamı

En şanssız takım Hatayspor. 4 maçtaki 5 karar değişikliği de aleyhine gerçekleşti. VAR’ın müdahale ettiği maçlarda galibiyet yüzü görmeyen diğer takımlar Alanya, Konya ve Sivas.

Samsun'un sadece 2 maçında VAR müdahalesi oldu ve aleyhine karar çıkmayan tek takım.

Göztepe, Alanyaspor ve Eyüp VAR’dan ne kâr ne zarar etti. Göztepe’nin 5 maçında VAR müdahalesi oldu ancak hiçbirini kaybetmedi (2G, 3B).