Türk futbolunun değil kulüplerin hakem kurulu

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Teknik direktörlere ve oyunculara bilgi verip, uyarı anonsu yaptırıp soyunma odasına gitti.

ARKADA OTORiTE VAR

Bir madde daha atılırsa tatil edeceğini hatırlattı. 25 dakika sonra sahaya çıkıp gül gibi oynattı maçı. Otoritenin kurallarının tavizsiz uygulanmasının, marka değerinin korunmasının, insanca maç izlenme ortamı yaratılmasının dışında en önemli ana fikir, arkasında duran otorite olduğunu bilen bir hakemin gücü ve cesaretidir.

BiZDE DURUM NEDiR?

Hiçbir gerekçe sunmadan hakemlikleri bitirilen ve Tahkim’de davaları süren FIFA kokartlı Abdulkadir Bitigen ve Bahattin Şimşek’in yerine iki yeni FIFA adayı seçilecek. Bu iki ismin Cihan Aydın ve Direnç Tonusluoğlu olduğu neredeyse kesindi. Son iki sezonda tartışmasız herkesin beğenisini kazanan Aydın, pek çok hakemin kariyeri boyunca çıkmadığı 4 büyük görev sayısına iki sezonda ulaştı. Hakemlik yeteneğine tecrübeyi de ekledikçe Avrupa’da da ses getirebilecek isimlerden gösteriliyordu. Ta ki Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrasına kadar...

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FIFA LİSTESİ BİRDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Ağır eleştirilerden ve Cihan Aydın’la ilgili yaratılan kaostan sonra birdenbire FIFA listesi değiştirildi. Hatta FIFA’nın kuralları yok sayıldı, MHK Talimatı’na bir gecede müdahale edildi. Çünkü Tonusluoğlu ve Aydın dışındakiler zaten formalite adaylardı, acilen MHK’nın istediği bir ismin listeye dahil edilmesi gerekiyordu. MHK Talimatının 53. Maddesi’nin ‘e’ bendinde “FIFA’ya aday olabilmek için en az iki sezon ‘Üst Klasman’ hakem kadrosunda görev yapmış olmak” yazılıdır. Mehmet Türkmen’in FIFA adayı yapılabilmesinin en büyük engeli olan bu madde, bir gecelik talimat değişikliği ile hemen kaldırıldı:

“GEÇİCİ MADDE 6: Bu talimatın 53. Maddesi’nde yer alan giriş şartlarının (e) bendindeki koşul, 2024-2025 futbol sezonunda uygulanmaz."

MESLEKTEKİ HİYERARŞİYE SAYGISIZLIK

Peki, “FIFA Uluslararası Maç Görevlilerinin Adaylıkları ve Atanmasına İlişkin Yönetmelik”ten MHK’nın ya da aklıselim bir TFF yöneticisinin haberi olmaması mümkün mü? FIFA Talimatı’nın 6. Maddesi der ki: “Önerilen maç görevlileri, kendi ülkelerindeki üye federasyonlarda en üst düzeyde düzenlenen maçlarda en az iki yıl düzenli olarak görev almış olmalıdır.”

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30 iSMi YOK ETMiŞLERDi

Ne yazık ki kurumsallıktan ve talimatlardan uzak, kulüplerin baskısı ve yönetimi altındaki bir MHK’nın geldiği noktanın ne denli sakıncalı olduğunun göstergesidir. Kariyerinde sadece ‘8’ Süper Lig maçı yönetmiş bir hakeme FIFA kokartı takmak, hem bu mesleğe emek verenlere, adımları sırasıyla aşanlara hem de mesleğin genetiğindeki hiyerarşiye yapılmış en hafif tabirle saygısızlıktır. Hatırlarsanız aynı MHK, 2022’de de dünyada benzeri olmayan bir talimat değişikliğine gitmişti. Kulüplerden gelecek taleplere göre hakemleri istedikleri zaman klasman yükseltip düşürebilmek için bir sezonda dört kez klasman yapabilme hakkını talimata eklemişler ve sezon ortasında 30 ismi yok etmişlerdi.

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CİHAN AYDIN VE GALATASARAY

Malumunuz, Cihan Aydın’ın Zoom üzerinden katıldığı bir eğitimin ekran görüntüsü sızdırıldı. “En Büyük GS Mira Aydın” kullanıcı adıyla girilmiş bir eğitim. Cihan Aydın, 21 Eylül’de, sadece 20 gün önce evlendi ve çocuğu yok. 5-6 yaşlarındaki yeğeninin bilgisayarından girdiği eğitim yüzünden, “Çocuğu fanatik Galatasaraylı bir hakem” diye bugünlerde saldırıya maruz kaldı. FIFA listesinden çıkarılmasında ek delil olarak sunuldu. Dikkatlerden kaçan en önemli nokta ise bu eğitimin tarihi: 2022 Ocak... Yani yine Ferhat Gündoğdu MHK’sı dönemi. A Klasman hakemlerine yapılan bu eğitimin sonunda Cihan Aydın’a “Bu kullanıcı adı nedir?” diye soruşturuldu mu, ceza verildi mi? Hayır tabii ki.

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Kurumsallığa bağlı olan, talimat, kural ve prensiplerle yönetilmesi gereken her MHK’nın listesinin en başında olması gereken Türk hakemliğinin geleceği bir çocuk, kulüp ve mahalle baskısıyla FIFA’dan çıkarıldı. Geçen sezonki Kasımpaşa maçının 90+6. dakikasındaki F.Bahçe lehine hatalı penaltıyı veren de Cihan Aydın’dı. Geçen sene çok iyiydi de bu sene mi tukaka oldu? Tabii sorun kulüpler değil, hakemini kulüplere yem etmekte beis görmeyen MHK zihniyetidir.

PEKİ BUNDAN SONRA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Bütün kulüpler durumdan vazife çıkarabilir. Hakem yok etme hakkını kendilerinde görmelerinden daha doğal bir sonuç yok. Örneğin Kasımpaşa’nın yerinde olsam Direnç Tonusluoğlu’nun Bodrum maçından sonra FIFA’dan çıkarılmasını talep ederim. “Kulüp isteğiyle listeler değişebiliyorsa bizim neyimiz eksik!” derdim. Bugün kadroda kalıp maç almaya devam eden hakemler unutmasınlar ki kulüplerin iki dudağı arasındalar. Mevcut yaratılan ortam itibarıyla daha ligin ilk 8 haftasında tehdit ve nefret objesi haline getirildiler. Bir kulübün teknik direktörü sizi beğenirse FİFA olabilirsiniz, yöneticisi beğenmiyorsa sabah uyandığınızda hakemliğinizi bile kaybedebilirsiniz. 4 büyüklerin aleyhine yapılacak olası büyük hatalarda topun ağzına gelmek an meselesi. Yanlış taç bile versen yandın.