TFF'yi karıştıran sarı kart bilmecesi

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Türk futbolunda gün geçmiyor ki enteresan olaylar yaşanmasın. TFF 2. Lig’de 8 Aralık 2024 Pazar günü Maltepe Hasan Polat Stadı’nda oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı-Artı Değer Vanspor (1-0) maçının hakemi Tarık Güldal ile gözlemcisi Volkan Yalın’ın TFF Etik Kurulu’na sevk edildiği haberleri dolaşmaya başladı. Olayın gündeme gelme nedeni ise ev sahibi takımın bu maçtan haftalar sonra TFF’ye başvurarak “11 numaralı oyuncumuz Muhammed Arda Uzun, 8 Aralık’taki maçta sarı kart görmüştü. Ancak maç raporunda yer almıyor. Oyuncumuzun kaç kartı olduğunu, ne zaman cezalı duruma düşüp düşmeyeceğini hangi resmi bilgiye göre takip etmeliyiz?” minvalindeki sorusu. Zira maçın görüntülerinde, 90+6. dakikada stat hoparlöründen “Beyoğlu Yeni Çarşı takımında sarı kart gören oyuncu, 11 numaralı Muhammed Arda Uzun” anonsu yankılanıyor. Keza Mackolik’in canlı maç skorları uygulamasının maç detayında da “Arda Uzun sarı kart” bilgisi yer alıyor.

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DiYELiM Ki BÜTÜN HAKEMLER KARTI ATLADI, PEKi GÖZLEMCi RAPORUNDA NEDEN YOK

BEYOĞLU Yeni Çarşı’nın başvurusuyla ortaya çıkan olayda birkaç durum söz konusu olabilir:

1-) Muhammed Arda Uzun’un gördüğü kart, TFF resmi internet sitesindeki maç detayı bölümünde yer almıyor. Hakem maçın son anlarında gösterdiği kartı not etmeyip gösterdiğini unutmuş olabilir ve dolayısıyla raporuna yazmamış olabilir. Diyeceksiniz ki yardımcılar ve 4. hakem ne iş yapar? Eskidendi sorumluluk sahibi olmak, ekip olmak! Hali hazırda Süper Lig’de dahi etliye sütlüye karışmayan pek çok yardımcı/4.hakemin bir benzeri 2. Lig’de yaşanmış olabilir ve tüm ekip atlamıştır.

GÖZÜ KÖR, KULAĞI SAĞIR

2-) Tüm ekibin atladığı sarı kartı, maçın gözlemcisi Volkan Yalın da atlamış olabilir. Her müsabaka bitiminde gözlemcinin ilk görevi, kartları hakemle karşılaştırmak ve mutabık kalmaktır. Tribünden maçı o esnada izlemiyor olabilir ya da anons edilen sarı kartı duymayıp atlamış olabilir. Demek ki gözlemcinin de gözü kör, kulağı sağır oldu ve uyudu. Maç sonunda hakem de yazmayı atladıysa kart kaynadı.

BiR YANLIŞLIK VAR AMA...

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3-) Gözlemci kartı not aldıysa ancak buna rağmen maç sonunda hakem “Kart göstermedim” dediyse şaşırmış ve yanlışlık olduğunu düşünmüş olabilir. Sorgulamayı genişletip ısrarcı olup kart durumunu öğrenebilirdi.

UNUTULDU MU?

4-) Gözlemci ya da hakem, maç raporunu FYS sistemine girdikten sonra da jeton düşmüş ve “Hay Allah kartı unuttuk” paniği yaşanmış olabilir. Sistem belli süre sonra düzeltmeye izin vermediğinden boşvermiş bir tavırla, “Amaaaan, kimin dikkatini çekecek” sorumsuzluğuyla üstüne yatılmış olabilir.

OLAY BU KADAR BASiT Mi YOKSA ETiK DIŞI DURUMLAR SÖZ KONUSU OLABiLiR Mi

ELBETTE olmamalı! Hakem camiasına bu denli saldırılan bir iklimde polemiklere, ithamlara fırsat verilmemeli, hata kabul edilmeliydi. TFF’ye bir dilekçeyle başvurup hemen FYS sisteminde düzeltilmeliydi. Özür dilemekten, hatayı kabul etmekten bu kadar korkmak veya gizlemek de nedir! Birkaç maç daha fazla alma hırsıyla olayı ört bas etmeye çalışıp, alemi sersem sanan hakem ve gözlemci profiliyle karşı karşıyayız. Lakin Ferhat Gündoğdu gibi bir başkana sahip MHK olduğunu hatırlayınca şaşırmamak gerekiyor.

GÖRÜNTÜ KESiK

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ŞAŞIRTICI olan bir başka nokta ise TFF Youtube kanalına yüklenen maç görüntülerinin (https://www.youtube.com/live/yLEfZ5chx2Y) her nedense ‘bitirildiği dakikaya’ dikkat ediniz. Karşılaşmaya 5 dakika uzatma verilmiş, 94.36 oynanırken maçın görüntüsü kesiliyor ve maç sonu sahadaki sevinç manzarasına geçiş yapılıyor. Akıl alır gibi değil. Dolayısıyla TFF’nin resmi Youtube hesabında ne hakemin bitiş düdüğü ne de Muhammet Arda Uzun’un sarı kart gördüğü pozisyon var. Dolayısıyla sarı kart anonsu da yok. Bunu da görüntüyle ispat edelim:

STATTA SARI KART ANONSU YAPILDI

MAÇIN görüntüsünün sonlandırıldığı 94’36” oynanırken YouTube kaydında 1:20:19 olarak sol alt bölümde zaman gözükmekte. Aşağıdaki linkte yer alan sevinç görüntüleri ise sadece 1 saniye sonra yani 1:20:20’de başlıyor. Halbuki 94’36” oynanırken atağa çıkan mavi formalı oyuncular var! Daha çarpıcı nokta ise TFF’nin resmi sponsorunun yayını: Şu linkte görüntü mevcut:

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https://www.youtube.com/watch?v=zUUfo3pUg0U

TFF Youtube kanalının kırptığı görüntülerin dakikasına dair detaylar gizli. Bu yayını 41. dakika 44. saniyesinden itibaren izlerseniz Muhammet Arda Uzun’un sarı kart anonsu yer alıyor. Hatta yorumcular Veli Tiryaki ve Cihat Akbel, Muhammed Arda’nın kart gördüğüne dair konuşuyorlar.