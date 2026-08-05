Taylor umarım TV'de pozisyon açıklayıcısı olmaz

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Anthony Taylor, sadece Premier Lig’in değil, Avrupa’nın son 5 yılının top 5 listesine girecek en önemli hakemlerden biri. Kariyeri tartışılmayacak derecede muazzam. Bir Premier Lig hayranı ve takipçisi olarak da benim için İngiltere’nin 1 numarası.

Lakin unutulmamalı ki ülkemizde Jaap Uilenberg, Roberto Rosetti, David Elleray, Hugh Dallas ve son olarak da Portekizli Pereira gibi hepsi üst düzey kariyere sahip danışmanlar görev yaptı. Uilenberg ile Türk hakemliği Avrupa’da Lale Devri yaşadı. Şimdilerde ise yıkılma ve yok olma dönemine getirildi.

Taylor’un diğer yabancı danışmanlardan tek farkı, hakemlik kariyeri biter bitmez ilk görev yeri olarak bizi tercih etmiş olması. Hatta Elleray 6 aylık Türkiye serüveninde Türk hakemliğindeki organizasyon yapısını inceleyerek tüm futbol paydaşlarına temas etmiş, radikal bir rapor hazırlamıştı. Ne oldu? Sonuç sıfır. Böylesine muazzam bir kariyerden bile kendi iç hesaplarıyla faydalanamayan bir ülkeyiz.

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EN BASİT SORUN ÇÖZÜLEMEDİ

MHK’nın sunumdan öteye geçmeyen vaatlerinin Anthony Taylor ile hayata geçmesi de çok zor. En basitinden talimata aykırı yedi üyeli MHK yönetimi sorunu bile çözülememişken, Taylor da umarım aylık TV programlarının yeni pozisyon açıklayıcısı olmaz.