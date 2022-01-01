Süper Lig’de ilk yarının VAR raporu

Açık ve bariz hatalar azalsın, hakemler çok az konuşulsun niyetiyle yola çıkıldığında IFAB dahil hiçkimse, gün gelip VAR’ın hakemden daha çok tartışılacağını tahmin etmemiştir. Kadrolu sayısı 7’ye yükseltilen VAR’da 19 haftalık süreçte 3 hakem yok edildi, pozisyon tartışmaları yaşandı. Süper Lig kadrosundan VAR’a gönderilen Mustafa Öğretmenoğlu, serkan tokat, koray Gençerler 7. haftadan sonra görev alamadılar. MHK eski başkanı serdar tatlı’nın bu 3’lüye görev verilmemesi yönünde raporu olduğu ve TFF’nin onayladığı dile getirilirken, kamuoyu gözünde hoş olmayan duruma düşürülen hakemlere dair TFF’den, MHK’dan, Serdar tatlı’dan ve ‘süs’ hakem derneğinden bir açıklama gelmedi.

49 MAÇTA 58 MÜDAHALE

Süper Lig’in ilk yarısında yaşananlar gösterdi ki, Türkiye’de VAR’ın pozisyonu iki uçta konumlanıyor:

1-) ‘Gelsin bir baksın kardeşim’ciler.

2-) ‘Protokol böyle söylüyor’cular.

İlk yarının değerlendirmesine bakıldığında genel olarak ‘Protokol böyle söylüyorcular’ kazandı. Elbette hatalar oldu lakin VAR’ın kullanılmaya başladığı dönemden bu yana amacına uygun kullanıma daha yaklaştığını düşünüyorum.

Süper Lig’in ilk yarısında 49 maçta VAR müdahalesi oldu ve 58 karar değişti.

VAR KARARLARIN DAĞILIMI

· Penaltı verildi: 24

· Gol iptal edildi: 16 (11 Ofsayt - 3 Faul - 2 Elle Oynama)

· Kırmızı kart verildi: 8

· Penaltı iptal edildi: 6

· Gol verildi: 3

· Penaltı tekrar edildi: 1

EN KAZANÇLI TAKIMLAR TRABZON, RiZE VE KONYA

VAr müdahalesinden en kazançlı çıkan ilk 3 takım Trabzonspor, Rizespor ve Konyaspor oldu. Kâr-zarar tablosuna baktığımızda +4’te olduklarını görüyoruz. Trabzonspor’un 5 maçında 8 kez VAR müdahalesi yaşanırken, 6’sı lehine, 2’si ise aleyhine gerçekleşti. Rizespor her ne kadar ‘+4’ ile en kazançlılar listesinde gözükse de VAR müdahalesi olan 6 maçından 4’ünü kaybetti.

20 takımlı ligin ilk yarısında VAR bilançosunu artıda kapatan 9 takım mevcut. İlginç takımlardan bir başkası da Göztepe. 7 VAR müdahalesinin 4’ü lehine olmasına rağmen o maçlardan galibiyet çıkaramadı.

VAR’IN ŞANSSIZI ALANYA

Ligin ilk yarısında VAR’ın en şanssızı Alanyaspor oldu. Lehine 1 karar dahi çıkmazken, aleyhine 3 değişiklik oldu. En çok zarar eden diğer takımlar ise Malatya, G.Saray ve Karagümrük oldu. Zarar tablosunun ilgi çekici takımı ise Sivas. Rıza Çalımbay’ın takımının 4 maçında 4 müdahale oldu. 3’ü aleyhine gerçekleşmiş olmasına rağmen Yiğidolar sahadan en azından 1 puanla ayrılmayı başardı. VAR müdahalesi olan maçların hiçbirini kaybetmeyen diğer iki takım ise Trabzon ve Başakşehir.