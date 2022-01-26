Süper değil ‘yetkisiz’ teknik direktörler ligi

Volkan Demirel, Mert Nobre ve Emre Belözoğlu, UEFA Pro lisansın bir alt seviyesi olan UEFA A lisansı diplomasına sahip oldukları için yardımcı antrenör statüsünde sahaya çıkıyorlar. UEFA Pro Lisans kursiyeri de değiller. Süper Lig’de yetkisi olmadan teknik direktörlük yapan bir başka isim de Nuri Şahin. Futbolcu olarak sahaya çıkıyor. İlhan Palut, Ömer Erdoğan ve Hakan Keleş, UEFA Pro Lisans kursiyeri oldukları için özel izinle teknik sorumlu kabul ediliyorlar.

UEFA Pro Lisansı olmayan isimlerin Süper Lig’de görev yapması ve ekibine Pro lisanslı bir teknik direktör dahil edilerek ‘diploma kiralanmasına’ müsamaha gösterilmesi kangren konulardan biri. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, geçen hafta Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda şöyle dedi: “Maalesef Türkiye gerçekleri var. Doğru talimat uygulanamıyor. Geçmişteki kurs sayısı yetersiz. UEFA Pro Lisans sahibi teknik direktörümüz yeteri kadar yok. Doğru rekabete girecek, sağlıklı ortam sunacak teknik direktör yok, geride kalmışız. Kurslar içerik olarak da yetersiz. Doğru yola girebilmek için yumuşak davranmak zorundayız. Suistimal olursa ağır kararlar alırız.”

TALiMAT UYGULANMIYOR

Teknik adamlarin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı ‘Madde 9: Talimatlara Aykırı Tutum Ve Davranışlar’ bölümünde ilk 2 fıkra özetle diyor ki:

1- Talimatta belirtilen esaslar dışında hiçkimse bir teknik adamın görevlerini üstlenemez.

2- UEFA Pro Lisansı olmadan kulüpte görev alan, fiilen hazırlayan, sahada yöneten gölge antrenörlere ve UEFA Pro Lisanslarını gölge antrenörler için kullandıranlara 1 yıl hak mahrumeti cezası verilir. Hamit Altıntop talimatın uygulanmadığı konusunda haklı ama neden? Daha ne kadar suistimal olabilir?

UEFA, TFF’Yi ‘ÇOK FAZLA PRO LiSANS VERiYORSUNUz’ DiYE UYARMIŞ

TFF’nin 2020 genel kurulunda dağıtılan rapora göre UEFA Pro Lisanslı teknik direktör sayısı 596 ve yaklaşık 400’ü çalışabilir durumda. Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de toplam 39 takım mevcut. Yani takım sayısının 10 katı UEFA Pro Lisanslı teknik direktör var. Görevde olmayıp ilk akla gelen isimler Ersun Yanal, Kemal Özdeş, Yalçın Koşukavak, Metin Tekin, Reha Kapsal, Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Ünal Karaman. Daha enteresanı, 8 Aralık 2021’de gazetelerde “UEFA’dan TFF’ye uyarı: Artık fazla Pro lisans vermeyin!” haberi yer aldı. Hatta UEFA, 20 katılımcıyla sınırladığı kurslara 2017’de 24 aday alan TFF’yi yine uyarmış. Daha da ilginci, UEFA’nın haberi olmadan 2016’da TFF yine UEFA Pro Lisans kursu açmış. Ne zaman ki UEFA, bilgisi dahilinde olmayan 60’a yakın ismi tespit etmiş, soruşturma büyümeden ikili ilişkilerle çözülmüş. Sorunumuz sayı azlığı değil, sayın Altıntop.

TÜRKİYE’DE BUGÜNE KADAR 7 KEZ PRO LİSANS KURSU AÇILDI

TFF’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye’de teknik direktör lisansına sahip olanların UEFA Pro Lisans’a geçişi 25 Aralık 2009’da başlamış. Abdullah Avcı, Hikmet Karaman, Rıdvan Dilmen, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba, Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, Ertuğrul

Sağlam, Yücel İldiz, Ziya Doğan gibi isimler katılmış. TFF’nin ilk Pro Lisans eğitimi ise 2012’ye uzanıyor. Abdullah Avcı’nın milli takımın başında, Tolunay Kafkas’ın futbol gelişim direktörü olduğu dönem. 2022’de halen devam edenle birlikte 7’nci kurs. Sorunumuz yine sayı değil, sayın Hamit Altıntop.

EĞİTİMLER YETERSİZSE UEFA BİZİ NEDEN TEBRİK ETTİ?

TFF internet sitesinde UEFA Antrenör Eğitimi Departmanı Başkanı Frank Ludolph’un imzasıyla 2012 ve 2014 yılları başta olmak üzere UEFA denetiminden başarıyla geçildiği, kursun çok iyi hazırlandığı ve katılımcılara yararlı olduğunun altı çiziliyor. Eğitimler UEFA’nın denetiminde. Hamit Altıntop’un belirttiği gibi yetersiz ise UEFA denetiminde bu yönde bir rapor mu var? Eğitim verenler Pro Lisans sahibi mi, içerik yeterli mi, çağdaş ve araştırmacı isimler mi gibi sorular önem kazanıyor.

PALUT, ERDOĞAN VE KELEŞ HALEN UEFA PRO LiSANS KURSiYERi

Volkan Demirel, Mert Nobre ve Emre Belözoğlu, UEFA Pro lisansın bir alt seviyesi UEFA A lisanslı oldukları için yardımcı antrenör statüsünde sahaya çıkıyorlar. UEFA Pro Lisans kursiyeri de değiller. Yetkisi olmadan teknik direktörlük yapan bir başka isim de Nuri Şahin. Futbolcu olarak sahaya çıkıyor. Devam eden UEFA Pro Lisans kursunda İlhan Palut, Ömer Erdoğan, Hakan Keleş, Halil Altıntop, Fatih Tekke, Necati Ateş, Recep Çetin gibi isimler var. Konyaspor’da İlhan Palut, Hatayspor’da Ömer Erdoğan ve Giresunspor’da Hakan Keleş UEFA Pro Lisans kursiyeri oldukları için talimatın 8. maddesindeki özel çalışma izni uyarınca teknik sorumlu kabul ediliyorlar.