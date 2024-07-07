Simons’un faulüne kırmızı vermemesi skandal

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Simons’un Mert Müldür’ün bileğiyle birlikte biraz üstünü ezmesini sarı kartla cezalandırması akıl almazdı. Mert’in pozisyonunda sakatlık tedavisi bile uzun sürmüşken VAR müdahalesi olmaması skandaldır. Acımasızlık, yaralayıcı müdahale sonrası bileğe müdahale ciddi faullü oyun kapsamında kırmızı gerektirir.

Turpin’in turnuvaya Almanya-İskoçya maçıyla başarısız performansla başlaması, sonraki maçlarında daha titiz yönetim göstermesine neden oldu. Bu maça da aynı özende başladı. Yarı final öncesi olması nedeniyle iki takımın da dikkatli ve kontrollü başlaması işini kolaylaştırdı. Özellikle A Millilerin 5’li savunmayla karşılaması, topu Hollanda’nın hakimiyetine vermekle birlikte pozisyon da yaşatmadı.

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BU POZiSYONA TÜRKiYE’DE VAR KARIŞMASIN, ÜLKE KARIŞIR!

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Ta ki Simons’un Mert Müldür’ün bileğiyle birlikte biraz üstünü ezmesini sarı kartla cezalandırması akıl almazdı.

1- Bu pozisyona Türkiye’de VAR karışmasın, ülke karışır!

2- Turnuvada kritik pozisyonların tekrarları sık ekrana gelmiyor. Ancak bu pozisyonda sakatlık tedavisi bile uzun sürmüşken VAR müdahalesi olmaması skandaldır. Yabancı hakem, yabancı VAR isteyenler için buyurun Avrupa’nın en iyileri!

3- Ayrıca ciddi faullü oyun olması için illa bilekten yukarıya temas şart değildir. Acımasızlık, yaralayıcı müdahale olduktan sonra bileğe müdahale de ciddi faullü oyun kapsamında kırmızı kart gerektirir.

İlk yarıda sadece 7 faul çalınması maçın temaslı oyun seviyesini gösterdi lakin en önemli pozisyonda kırmızı kart atlandı.

İkinci 45’te ise 16 faul oyunun adrenalin seviyesinin artmasının doğal sonucuydu. İkinci yarıdaki kartlara çok söylenebilecek söz yok. Ancak Portakallar 30’da 10 kişi kalmalıydı.

Barış Alper’in son adam olarak düşürüldüğü pozisyona da tartışmıyorum bile.

YUNANiSTAN GiBi BiZ DE SÜRPRiZ YAPABiLiRDiK

Southgate’in oyuncu değişiklikleri(değişiksizlikleri) İngilizleri hasta etti. Montella’nınkiler de bizi! Ya 60’larda ezbere oyuncular, ya da hiç! Bağıra bağıra gelen ataklar karşısında 77’ye kadar 2-1 yenik duruma düşmemizi bekledin sevgili Hocam!

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Mutluyduk ama hep tedirgindik! Gürcistan’da Allah korudu, 3-1 coşkusu yaşadık. Portekiz’de ülke yine kaosa sürüklendi.

Çekya 20’de 10 kişi kaldı, kazandık, başardık.

Avusturya’yı yenemez dediler, kule Merih’le kazandık. Yolu kısalttık derken kapandıkça kapandık. Turnuvada İspanya dışında büyük ülkeler hayal kırıklığı durumdayken, bir 2004 Yunanistan sürprizi benzeri biz de yapabilirdik! Kısmet olmadı. Teşekkürler çocuklar! Hücum yapmayı düşünebildiğimiz yeni turnuvalara!