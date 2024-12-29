Sezonun ikinci yarısı çok ama çok renkli olacak!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından 23 Temmuz’da Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı’na getirilen Ferhat Gündoğdu ve ekibinin sadece 4 aylık görev sürelerindeki icraatları:

Lig kategorilerine göre temmuz ayında klasman listesi açıklandı, FİFA hakemi Abdulkadir Bitigen’in hakemliği bitirildi. Bu şekildeki klasman yapılandırmasının emelleri için uygun olamayacağı anlaşıldı; ağustos ayında ne hikmetse bir gecede talimat değiştirildi, havuz klasman sistemine geçildi.

BiR GECEDE YOK EDiLDiLER

Havuz klasman sistemine geçilirken FİFA kokartlı Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Burak Şeker, Mert Güzenge, Murat Erdoğan; VAR kadrosundan Koray Gencerler, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç; en kıdemli yardımcılardan Serkan Ok isimleri yok edildi.

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Bu sistemde Süper Lig hakem sayısı sözde 47’ye yükseldi lakin sezonun ilk milli arasına kadar oynanan 33 maçta sadece ve sadece 15 hakem düdük çalabildi! Haftalar ilerledikçe yeni yüz yerine, önceki MHK’lerin hakemleri ile yola devam edildi. Başarısız performans gösteren bazı hakemlere ısrarla görev verildi.

‘KARARLARI TARTIŞILMAZ OLAN’ TAHKiM BiLE MAHKEMELiK OLDU

“Hakem atama, eğitme ve yönetme konusunda çift başlılık olmaz” gerekçesiyle Hakem Akademisi kapatıldı.

Hakem ve VAR performansları nedeniyle yaşanan kulüp saldırıları yıllardır alışılagelenin aksine çok erken başladı. Geçmişte şubat aylarında gördüğümüz sert tepkiler bu sezon ekim ayında karşımıza çıktı.

Tahkim Kurulu’ndan istifalar geldi. Yerlerine atananların TFF statüsüne uygun olup olmadığı tartışması başladı.

Bir gecede değiştirilen talimat ile yok edilen hakemler Tahkim Kurulu’na gitti, Abdulkadir Bitigen’in itirazı ‘duruşmalı’, diğer hakemlerin itirazları her nedense duruşmasız görüşüldü.

Tahkim’de hakemlerin itirazları reddedildi.

Hakemler, ‘kararları tartışılmaz olan ve itiraz yolu kapalı olan’ Tahkim Kurulu’nun usüllere aykırı kurulduğu, kararlarının geçersiz sayılması gerektiği iddiasıyla yargıya başvurdu. Dursun Özbek’e verilen ceza nedeniyle Galatasaray Kulübü de aynı gerekçeyle TFF’yi mahkemeye verdi.

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BÜYÜK TAKIMLARI DELiRTEN MAÇLAR

Kadrosunda 47 hakem olduğu halde sadece 15 hakemle ligi döndüren MHK “Hakem sayımız yetmiyor, 60 hakeme ihtiyacımız var” dedi. Devamında kulüplerden yabancı hakem baskısı gelmeye başladı.

Turgut Doman’ın Rize-Fenerbahçe ve Sivas-Galatasaray maçları büyük takımları delirten 90 dakikalar oldu. Halbuki performansı ısrarla kötü olduğu halde bu maçlara nasıl atandığı sorgulanmadı.

FIFA listesinde olmayı hak eden nadide isimlerden Cihan Aydın’ın Antalyaspor-Fenerbahçe (0-2) maçındaki penaltı tartışması pozisyonu sonrası adaylığı geri çekildi.

NE DE OLSA TALiMATLAR BiR KERE DEĞiŞTiRMEKLE BiTMEZ

Eleştirilere ve baskıya direnemeyen MHK, yine bir gecede talimatı değiştirip FİFA’ya aday olma kriterleri üzerinde oynama yaptı. Kariyerinde 10 Süper Lig maçı olmayan Mehmet Türkmen, FİFA’ya aday gösterildi.

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FİFA elit kategoriye yükselmesine sadece 1 adım kalan, UEFA’nın gelecek vadeden hakem listesine aldığı Gamze Durmuş Pakkan, hamile olduğu gerekçesiyle FİFA listesinden çıkarıldı.

Hakemlik tecrübesi olarak ‘bebek’ denilecek yaşta olan Oğuzhan Çakır’a Süper Lig’in en zorlu maçına atanma fütursuzluğu gösterildi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok kötü performans sergiledi.

OY VERMEYENE MAÇ YOK

TFF davetiyle MHK ile medya buluşması organize edildi ama, “Son 2 senede yok edilen hakemlerin liste dışı kalma gerekçelerini açıklamak zorunda değiliz” denildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi bir YouTube kanalına röportaj verdi. 26 yaşında bir hakemin verilmesinin ne denli sakıncalı olacağı aşikarken maç öncesinde yangını söndürme çabası nafile oldu.

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MHK, Hakem Derneği (TFFHGD) seçimlerinde kendi adaylarına oy vermeyen hakem ve gözlemcilere görev vermedi. Sezonun ilk yarısını maç alamadan tamamlayan hakem ve gözlemciler oldu.

Türk hakemliğinin Avrupa’da esamesi unutuldu. Çok az sayıda hakeme görev geldi.

MHK, imdat düğmesine bastı, yabancı danışman olarak Portekizli Vitor Melo Pereira ve ekibi getirildi.

13 SANIYELIK SESSIZLIK

VAR müdahalelerindeki standartsızlık bütün kulüplerin tepkisine yol açtı. Sivas-Galatasaray maçındaki VAR kayıtlarında 8.50 ile 9.03 arasındaki 13 saniyelik sessizlik gizemini korudu. Herhangi bir açıklama yapılmadı. · Klasman sınavlarında soruların bazı hakemlere önceden verildiği iddiaları gündem oldu.

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Terfi sınavlarının bir kısmında yabancı dil testi yapılmadı.

BU MHK YAPAMADI, BUYRUN SiZ YAPIN

Ve son perde... “Bu MHK beceremedi, kulüplerde de kamuoyunda da güven kalmadı. Buyrun siz yönetin” denilerek Danışma Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Sezon sonunda da şirket kurulmasına karar verildi.

Lig daha ilk yarıda kaosa sürükleniyorsa ve “Biz yönetemedik, buyrun siz yönetin” deniliyorsa, “Mevcut MHK neden hâlâ görevde?” diye soran olmadı. “Atamalar kuruldan, eğitimler MHK’den olacak” açıklaması yapıldı ama Hakem Akademisi’nin kapatılmasına gerekçesi olarak ‘çift başlılık’ denildiği unutuldu.

Sezonun ikinci yarısı çok ama çok renkli olacak!