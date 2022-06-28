Rüyalar gerçek olsa

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Maç sonu yorumlarıyla hakeme ağır eleştiri getiren hatta hakaret boyutuna taşıyan oyuncu, teknik direktör, yönetici gibi kulüp mensuplarına en az 3 maç men ve hatırı sayılır para cezası verilmesi, tekrarında puan silme cezasına çevrilmesi, bu vesileyle yavaş yavaş etik seviyemizin yükseltilmesi.

POLEMiKLERE YAPTIRIM

Maç öncesinde hafta boyunca kulüp mensuplarının hakem veya rakip üzerinden polemik yaratarak Fair Play dışı davranışlara yönelmesine yaptırım getirilmesi, kulüplerin resmi internet sitelerinin TFF ve kurullarına ağır ithamlarla dolu açıklamalar barındıran ortam olmaktan çıkarılmasının sağlanması.

ÇiRKiN GÖRÜNTÜYE CEZA

Premier Lig’de nadiren yaşansa da hakeme agresif şekilde toplu itiraz eden kulüplere ‘yaratılan çirkin görüntü’ maddesiyle kesilen ceza uygulamasının, bu manzaralara hemen her maçta rastlanan Süper Lig’de devreye alınması.

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Medyanın, siyasetin, kulüp başkanlarının peşinde destek için koşan hakem ve gözlemcilere yaptırımlar uygulanması.

TÜRK USULÜ ‘VAR’ DEFTERDEN SiLiNMELi

VAR protokolünün tavizsiz uygulanması konusunda hassasiyet gösterilmesi, Türk usulü VAR’ın defterden silinmesi.

VAR koordinatörü MHK iletişiminin periyodik istişare ve kontrolle yürümesinin sağlanması.

KARTA ÖDÜL VE CEZA

Beraberlik halinde kulüplere ödenen bonus miktarının düşürülüp, haftanın en az kart gören takımına ve topun oyunda en çok kaldığı maçın taraflarına dağıtılması; itiraz ve agresif tavırlar nedeniyle kart sayısı artan takımlara ekstra para cezası verilmesi.

Yedek kulübesinde yer alan teknik direktör, antrenör, kaleci antrenörü gibi görevlilerin, TFF görevli kartlarının sahtekarlık yapılarak başkaları tarafından kullanılması özellikle alt liglerde yaşanan önemli sorunlardandı. Bu tarz teknik kadro sahtekarlıklarında cezanın sadece bireylere hak mahrumiyeti ve komik para cezalarıyla değil, kulüplere de hükmen mağlubiyet şeklinde değiştirilmesi.

TAKTiK VEREN KONUŞSUN

Süper Lig’de UEFA Pro lisansı olmayıp görev yapan veya lisansı olmayanlara Pro lisansını kullandıranlar için kurallarda cezalar açık ve net belirtiliyor ancak görmezden geliniyor. Bu göz yummalara devam edileceğine göre en azından ek bir maddeyle ‘gerçek teknik direktörün’ maç sonu konuşmasına izin verilmesi, 90 dakika sahada boy gösterip taktik veren teknik direktörün maç sonunda illüzyonla yok edilme komedisine son verilmeli.

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PFDK STANDARTSIZLIĞI SONA ERMELi

Profesyonel liglerde görev yapan ve 5 yıldır zam almayan hakemlerin maaş ve maç başı ücretlerinin artırılması sağlanmalı. · Benzer ihlallerde Süper Lig takımlarının mensuplarına ‘tedbirsiz’, alt liglerdeki takımların mensuplarına ‘tedbirli’ uygulanan PFDK cezalarındaki standartsızlığının giderilmesi.

2 MAÇ YAYINLANMAMALI

Dünyanın 1 numarası Premier Lig’de 3 yayıncı kuruluş olmasına rağmen 380 maçın 200’ü canlı yayınlanıyor. Çoğu ekonomik olarak batık durumdaki kulüplerin yayın ihalesinden alacakları paydan düşmemek kaydıyla, atmosferiyle ve seyircisiyle daha keyifli kılabilmek adına her hafta en az 2 maçın canlı yayından kaldırılmasının teşvik edilmesi.

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Canlı yayının bazı maçlar için kaldırılmasıyla seyircinin statlara gitmesini teşvik etmeyi düşünürken, bir yandan da mevcut sıkıntılı ekonomide kulüplerin fırsatçılık yapmasının önüne geçilmesi adına bilet fiyatlarını keyfekeder belirlemelerinin engellenmesi (Premier Lig ve Bundesliga örnekleri).

Passolig ile birlikte statlara giriş karmaşası çözüldü, içerideki çirkinlikler çözülemedi. Birkaç kişinin yaptığı bin kişiyi etkiledi, fişlenme yapılamadı, koca tribünler kapatıldı. Sahaya yabancı madde atanların Avrupa’daki gibi tribünlerden 3-5 yıl men cezalarının uygulanabilmesi için çözümler üretilmesi, stat görevlilerine katı yetkiler verilmesi (Bundesliga’daki statta nezarethane uygulaması bile yapılmakta).

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HOCA DEĞiŞiMiNE SINIR

Kötü tezahüratın önlenmesi için kulüplerin galibiyet-beraberlik halinde alacağı bonuslardan kesintiler yapılması, bu yolla kulüplerin ve taraftarın kendi içlerinde daha hassasiyet göstermesi yolunun sağlanması.

Süper Lig’de geçen sezon 25, önceki sezon ise 34 teknik direktör değişimi yaşandı. Geçen sezon bu sayılar Bundesliga’da 4 takımda 6, Premier Lig’de 9 takımda 13, LaLiga’da 9 takımda 16, Serie A’da 8 takımda 12 değişim şeklindeydi. Bizde hem değişen teknik direktör, hem de değişim yapan takım sayısı çok. Teknik direktör değişim sayısına da bir sınırlandırma getirilmeli.

Emel Sayın’ın mükemmel sesi, Hulki Saner’in nihavend makamındaki bestesi; Rüyalar gerçek olsa. Udi Osman Nuri Özpekel önderliğindeki amatör Türk Sanat Musikisi koro günlerimizde en keyifle söylediğimiz şarkıya selam olsun...