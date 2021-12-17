Pas, pas, pas ama hangi pas?

Zorlarsak belki. Son yıllarda “Kalitemiz yok ama zirve yarışındaki heyecan hiçbir ligde yok” avuntumuz vardı. Peki bu sene ne diyeceğiz? 3 büyükler, liderin hayli gerisinde. Seyirci zaten yok. Neyse ki Beşiktaş yönetimi bilet fiyatlarında indirime gitti de özlediğimiz kalabalığı uzun zaman sonra hatırladık.

OPTA analizlerine göre Süper Lig’de ilk 16 haftanın genel istatistikleri, Avrupa’nın 5 büyük ligi ile kıyaslandığında güzel şeyler anlatıyor gibi gözümüzü perdeleyebilir. Gol, şut sayıları, isabet oranı, faul ortalamasında fena noktada değiliz. Son dönemde Premier Lig’de en çok odaklanılan analizler pas trafiği ve verim. Aslında 5 büyük ligle Süper Lig’i kıyasladığımızda burada da ‘şeklen’ kötü değiliz.

NİCELİK VE NİTELİK MESELESİ

Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere Premier Lig’deki rakip sahada pas başarısı oranı ile bizimki eşit (%73). Lakin gözümüzü kamaştıran keyif konusunda 180 derece uzaklardayız. Hatta Bundesliga ve Ligue 1’de kendi yarı sahalarında pas sayıları, rakip sahaya göre daha fazla. Ancak son dönemde artık nicelikten ziyade nitelik analizlerinin arttığını görüyoruz. Rakip sahada atak organizasyonundaki başarılı pas sayısı, pozisyona dönüşen pas sayısı, ceza alanı içinde topla buluşma sayısı, şut pası sayısı ve golle sonuçlanma değerleri, atakta topla buluşan oyuncu sayısı, maç içinde standart görevi dışında farklı rollerdeki oyuncu profilleri gibi kriterler ön plana çıkmaya başladı. 40’lı yaşlardaki genç menajerlerden en yaşlısına kadar hepsinin ana derdi ‘verim’ oldu. Elbette takım kadrosu ve lig kalitesi önemli etken lakin her ligin kendi kalitesi içindeki rakip saha pas sayıları bile çok şey anlatıyor. Trabzonspor, aynı maç sayısına sahip diğer liderlerin oldukça gerisinde.

EN ÖNEMLİ DÜSTURUMUZ TABELA

Ne bir kalite, ne bir istikrar, ne bir etik, ne de futbolseverler için bir keyif unsurumuz var. Tabelada önde olabilmek en önemli düstur! Aldatmalar, zaman çalmalar, yavan oyun, saha dışı kavgalar, boş tribünler, her şeyi hakem üzerinden okuyan sistem. Unutmamamız ve geliştirmemiz gereken asıl nokta CIES raporunda fauller sonrasında oyunu en geç başlatan ve uzatmaların en çok oynandığı lig gerçeği.

FIFA VE UEFA'DAN TÜRKİYE MANZARASI

2022 yılı FIFA hakem listesi açıklandı. Hakemliği bırakan Halis Özkahya’nın yerine Zorbay Küçük FIFA kokartlı yeni hakemimiz oldu. 2015-16’da Süper Lig’de sahne almaya başladığı dönemlerde hakemlik kumaşına istinaden “İşte yeni prensim” diye görsel ve yazılı medyada sıkça övdüğüm Halil Umut Meler de FIFA elit kategoriye yükselerek büyük başarıya imza attı. Yolları açık, şansları bol olsun.

PALABIYIK NEREDE?

FIFA’da 1. kategori hakemi Ali Palabıyık, Rizespor-Galatasaray (3 Ekim 2021) maçından bu yana ne Süper Lig’de ne Avrupa’da görev alabiliyor. Kıbrıs’ta düzenlenecek olan UEFA Kış Semineri’ne bile davet edilmiyor

BİTİGEN DE KAYIP

FIFA kokartlı hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Hatayspor-Fenerbahçe (26 Eylül 2021) maçından bu yana ne Süper Lig’de ne Avrupa’da görev alabiliyor. Yıllardır FIFA kokartı taşıyan 41 yaşındaki Halis Özkahya, Avrupa’da atanmış görevine dahi gitmeyeceğini belirtip mesleği bırakıyor

4'ÜNE GÖREV YOK

7 hakemden VAR kadrosu oluşturuluyor, ligin yarısı bile gelmeden 4’üne hiç görev verilmiyor.

SADECE MELER

Ligin ilk yarısında 3 büyükler arasındaki 3 derbiden 2’sini (BJK-GS ve FBBJK) Fırat Aydınus yönetiyor. İyi de Aydınus’un 2015’te FIFA kokartını almamış mıydık? Yanılmıyorsak 35. kez 3 büyük derbisine çıkıyor. Son 6 yıldır derbi yönetebilecek Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’tan başka yeni isim olarak sadece Halil Umut Meler’i mi yetiştirebildiler?

UMUTSUZ VAKA MI?

İngiltere Hakem Kurulu Başkanı duayen isim David Elleray ile danışmanlık anlaşmasını yapılmasını UEFA nasıl yorumluyor bilinmez. UEFA’daki başarılı çalışmalarını sürdüren değerli temsilcimiz İlker Uğur’a soralım. İmaj adına tesellimiz mi olur yoksa hastanın umutsuz vaka olduğunun uluslararası tescili midir?