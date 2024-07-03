Nemrut Portekizli, güzel yönetti

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Avusturya en kompalt takım... Avusturya takım gibi takım... Avusturya birlikte oynamanın en güzel örneği... Avusturya turnuvanın sürprizi... Rangnick tam bir turnuva hocası... Derken... Kaosla, kavgayla, kadro tartışmalarıyla, Hakansızlıkla son 16’ya gelen milli takım... Ve sadece 1. dakikada gelen Avrupa Şampiyonaları tarihinin son 16’lardaki en hızlı golü...

Samet’in yedeğinde kalmayı hak etmeyen Juve ve Atalanta ile kariyerini iyice zirveye taşıyan Merih’in golü... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler...

Gözden Kaçmasın Hakan Çalhanoğlu soyunma odasında yapılan konuşmayı anlattı Haberi görüntüle

SAKiN, KONTROLLÜ BAŞLADI

Hakem Arthur Dias, her zaman olduğu gibi sakin, kontrollü ve dikkatli başladı...

5.dakikada Baumgartner’in direğin dibinde yere düşmesi sırasında içimiz titredi. Neyse ki golümüzün kahramanı Merih’in teması yoktu...

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Belki de futbol tarihinin bir kaleciye en erken “zaman geçirmeme” uyarısı bu maçla tarihe geçmiş olabilir. Kalecimiz Mert’e gelen uyarının dakikası 7’17” idi.

HARiKASIN MiLLi TAKIM

Maç yönetme tekniği olarak daha çok diyalog ve ilk etapta uyarı yöntemini benimseyen Portekizli’nin ilk sarı kartı 11’de Orkun’a geldi ve doğruydu. Umut vadeden atağı engelleme sınıfına giriyordu. Üzüntümüz ise aynı nedenle 42’de sarı kart gören İsmail’in de çeyrek finalde oynayamayacak olmasıydı. İlk 45’in bir başka doğpru kararı da Schmid’e çıkan sarı karttı. İlk 45’te tutarlı ve dengeli kararlarıyla başarılıydı. Maçın kalan tek sarı kartı da 52’de Lienhart’a nasip oluyordu.

59’ mu? Müthiş savunan, akıllı oynayan, ara paslarıyla, geçiş oyunlarıyla ün salmış Avusturya’nın çökertildiği an oluyordu. Kule Merih, muazzam bir kafa ile noktayı koyuyordu. Gregoritsch, teselli olmaktan öteye gitmeyen golü, Rangnick’in umutsuz bakışları...

Harikasın Milli Takım! Muhteşemsiniz çocuklar! Sıra, portakalı soymaya geldi! Dias... Çok iyi yönettin... Portekiz’e selamlar!