MHK, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını kobay mı seçti

Bu nedenle hazırlık ve önlem olarak hassasiyet gösterilmek zorunda. Saha dışında TFF’nin ve devlet babanın; saha içinde de MHK’nın özenli davranması önem arz ediyor. Elbette hakem hatası olacak ancak adrenalini iyi koklayacak, tartışmaları dizginleyecek, otorite zaafiyeti yaşamayacak, faul ve disiplin uygulamalarında isabeti yüksek bir hakem seçmek gerekiyor.

· Son 5 sezona baktığımızda Ferhat Gündoğdu dışındaki MHK’lar Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarında ya FİFA kokartlıları ya da tecrübeli isimleri kullandı. Peki 8 Mart 2002’den bu zamana ne yazık ki hakemliğin kamuoyundaki saygınlığını yerle bir eden bu MHK, Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarına kimleri atadı?

· 14 Eylül 2025: Fenerbahçe-Trabzonspor (1-0): Ozan Ergün: Süper Lig’de ilk maçı Eylül 2024. Önceki Ferhat Gündoğdu döneminde Süper Lig kadrosunda değilken Hatay-Sivas maçıyla 2022’de siftah yaptırılmıştı. Torpilli yeni FİFA’lardan kesinlikle çok daha iyi hakem ancak henüz derbi seviyesinde değil.

· 6 Nisan 2025: Fenerbahçe-Trabzonspor (4-1): Mehmet Türkmen: FİFA kurallarına ve MHK talimatlarına aykırı şekilde, Süper Lig’de 10 maçı bile yokken FİFA kokartı takılmıştı. FİFA kokartını tecrübe, kariyer, maç sayısı olarak hak etmemişti. Avrupa’da örneği yok. FİFA’nın ilk atletik testinde başarısız oldu.

· 3 Kasım 2024: Trabzonspor-Fenerbahçe (2-3): Oğuzhan Çakır: 26 yaş - Süper Lig’de ilk maçı Ocak 2024 - FIFA kokartını yaş, tecrübe, kariyer, maç sayısı olarak hak etmemişti. Avrupa’da örneği yok. Geçen sezon verdiği 10 penaltıdan 8’i VAR müdahalesiyle, 1’i yardımcı hakem yardımıyla, sonuncusu da Adana Demirspor’un sahadan çekildiği Galatasaray maçındaki hatalı penaltı.

SÜPER LİG, STAJ ALANI VEYA DENEME TAHTASI OLMAMALI

Bir ülkenin en üst seviye ligi, MHK’nın staj alanı, deneme tahtası, oyuncağı veya kişisel hırslarının tatmin noktası olamaz. Bir mantığa, plana, projeye oturmadan, “Ben yaptım oldu” mantalitesi kaosa davetiye çıkarmaktır. Eğitim, gelişim ve performans analizleri hiçe sayılarak hakem atamaları yapmak veya klasman oluşturmak kabul edilemez. Federasyon da bu gidişatı her daim denetlemelidir. Teslimiyetçi olmamalıdır. Eğer bilgisi dahilindeyse ve ısrarla çanak tutuyorsa da kulüpler gereken tepkiyi göstermelidir. “Yeni yüzler kazandırıyoruz” kisvesi altında Süper Ligi tecrübesiz veya yeteneksiz isimlere emanet etmek, bugünün futbol endüstrisinde ve Türkiye ikliminde söz konusu olamaz.

YİNE AYNI SENARYO

Geçen sezon da aynı işbilmezlikle, sırf FİFA kokartı takılacak diye 26 yaşındaki Oğuzhan Çakır Trabzon’da görevlendirilmişti. Skandal hatalar bir kenara, 45 yaşına kadar hakemlik yapma ihtimali olan bir gencin kariyerine atama fütursuzluğu nedeniyle sekte vurulmuş oldu. Aynı senaryo şimdi Ozan Ergün üzerinde. MHK Başkanı, yakın aile dostunun oğlunun göğsüne FİFA’yı takabilmek için yine bir Fenerbahçe-Trabzon maçını kobay olarak seçti.

MHK DİYOR Kİ: HAFTANIN EN ÖNEMLİ MAÇI KAYSERİSPOR-GÖZTEPE İDİ

Kayserispor-Göztepe maçı 5. hafta itibarıyla ne kadar kritik olabilir? Kayserispor düşecek mi? Göztepe Avrupa Ligi’ni mi garantileyecek? Sahada Türkiye’nin 2 numarası FİFA kokartlı Atilla Karaoğlan. VAR’da ise geçen senenin en formda FİFA’larından Kadir Sağlam. Zorluk seviyesi son derece düşük bir maçta üst düzey FİFA’lar varken Kadıköy’de her daim olaylara gebe kritik derbide sahada ve VAR’da çok tecrübesiz iki genç görev alıyor! Soru net: MHK, ülke futboluyla ve kulüplerle alay mı ediyor? Pazar akşamdan bu yana Trabzon ve Fenerbahçe kanadı, yönetiminden medyasına birbirine girdi. Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki skandal kararlar da tuzu biberi oldu. Çünkü ne hakemlerin ve VAR’ların sağlıklı bir ruh hali kaldı, ne de planlama, mental hazırlık ve eğitim hak getire! Sözde algoritma adı altında akıl almaz atamalar!

GİZLİ AJANDASI: YABANCI 'VAR'

İki sezondur yapılan hakem infazları esnasında kulüpler, “Genç yüzleri vereceğiz ama sizler de sabır göstereceksiniz” telkini verilerek susturulmaya çalışılmıştı. Kulüpler de yeni yüz sevdasıyla kabullenmişti lakin VAR’lara saldırı çok olmuştu. Çözüm olarak da yabancılarla çeneler kapatılmıştı. Bu haftaki skandalların MHK Başkanı nezdinde yine gizli emelleri olabilir:

1- Tepkiler büyüsün ki, yine yabancı VAR sesleri yükselsin ve koltuğumu tartışmasız koruyayım.

2- Beş haftada ortalığı karıştırdım, kulüpleri iyice delirteyim ki beni kovdursunlar, tarihte görülmemiş 2 yıllık tazminatımı yiyeyim!

VAR KADROSU NEDEN GENİŞLETİLDİ

Yönetimsel bir başka skandal da VAR kadrosu. Dünyada ayrı VAR kadrosu kuran tek ülkeyiz. Diğer liglerin özel kadrosu yok, her hakemi kullanıyorlar, düdüğü bırakan bazı isimlerden de faydalanıyorlar. Bu sezon VAR kadromuz 17’ye çıkarılmıştı. En tecrübelilerden Mustafa İlker Coşkun (FİFA), seminere diye geldiği İstanbul’dan hakemliği bitirilip plaketle evine uğurlandı. Kalanlar arasında FİFA kokartlılar da dahil olmak üzere 8 tecrübeli VAR mevcut. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kim görevlendirildi? Süper Lig’e hakemlik yapsın diye yeni alınmış, kariyerinde sadece 5 kez Süper Lig’de VAR odasında bulunmuş Davut Dakul Çelik! Birisine “Ülke futbolunu kasten kaosa sürükle” desek bu kadarını bir haftaya sığdıramaz. Yine yeniden tekrarlıyorum; Sayın İbrahim Hacısomanoğlu, hakemler değil de MHK sizi sabote ediyor olmasın?